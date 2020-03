CME fermera ses bureaux commerciaux à Chicago en raison d’un coronavirus

Faits saillants:

L’entreprise n’a pas fixé de date possible pour la réouverture de ses bureaux.

Selon CME, il n’y a aucun cas confirmé d’infection à coronavirus dans leurs bureaux.

Le groupe CME fermera ses bureaux commerciaux à Chicago à la fin du vendredi 13 mars, comme l’a rapporté un média le 11 mars.

La bourse des dérivés, qui encourage les échanges de contrats liés au pétrole, aux produits agricoles et aux actions de la bourse des États-Unis, CME, a déclaré avoir pris cette décision à titre préventif en raison de l’épidémie de coronavirus.

Dans une déclaration, le groupe d’échange a indiqué que aucun cas de coronavirus n’a été signalé sur le sol ou dans le bâtiment du Chicago Board of Trade. Il a ajouté que la réouverture de la salle des marchés sera évaluée à mesure que de nouvelles directives médicales sur le coronavirus seront disponibles.

Cependant, le siège de la société restera ouvert, ajoute le communiqué. Selon une porte-parole, environ 450 personnes font du commerce ou travaillent sur le parquet de CME. Il s’agit de l’une des rares maisons de change aux États-Unis qui propose des contrats dérivés Bitcoin, l’autre grande entreprise notamment étant l’Intercontinental Exchange, soutenue par Bakkt.

Aux États-Unis, il existe à ce jour quelque 1 107 cas confirmés de coronavirus, dont 25 en Illinois, l’État de résidence du CME.

Pendant ce temps, un porte-parole de la société de bourse de l’État de New York, ICE, a déclaré qu’il n’avait pas l’intention de fermer ses bureaux de commerce à Wall Street. Il convient de noter que il y a plus de 200 cas confirmés de coronavirus à New York. En février dernier, il a été signalé que NYSE se préparait à la fermeture éventuelle de ses bureaux commerciaux.

Le Nasdaq, basé à New York, prévoit de mettre en place une salle des marchés et une installation de sauvegarde des données dans le centre d’affaires du Navy Yard de Philadelphie, rapporte un journal local.

À Wall Street, les entreprises permettent à leurs commerçants de travailler à distance, avec l’approbation de la FINRA (Financial Industry Regulatory Authority), l’organisme de réglementation chargé de régir et de gérer l’activité entre opérateurs, distributeurs et investisseurs. Les sociétés de services financiers, de Wells Fargo à BlackRock, possèdent cas confirmés d’infection par un coronavirus dans leurs bureaux.

Version traduite de l’article de Celia wan et Frank Chaparro, publié dans The Block Crypto.