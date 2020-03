CNBV décrit les mesures à prendre par le coronavirus bancaire covid-19

“Dans le cas où son personnel ne pourrait pas exercer ses activités habituelles, la prestation de services se fera par le biais de prestataires externes afin de garantir la continuité des activités”, a déclaré Juan Pablo Graf.

En outre, les banques doivent établir des stratégies de prévention, de contingence, de restauration et d’évaluation pour la continuité de la prestation de services.

Il a expliqué que les mesures à surveiller sont:

1. Avoir des contrôles des infections sur le lieu de travail, y compris des protocoles pour réduire les infections ainsi que des campagnes de sensibilisation préventive; en plus d’évaluer la capacité de réponse pour mettre en œuvre le plan de continuité des activités, prévoir le temps pendant lequel l’activité peut être maintenue dans le sénat d’urgence

2. Envisagez des postes de travail alternatifs et assurez-vous de la disponibilité des systèmes de travail à distance nécessaires à la continuité opérationnelle.

3. Évaluer et vérifier activement la capacité de l’historique des technologies de l’information existantes, compte tenu d’une possible augmentation des cyberattaques et des fraudes liées au vol d’identité

4. Maintenir un dialogue avec les prestataires de services de base pour assurer la continuité des services.

