Coca-Cola European Partners propose un ERTE pour ses employés à Malaga

Coca-Cola European Partners a proposé l’application d’un dossier de réglementation de l’emploi temporaire (ERTE) qui affectera les employés de la zone commerciale et de l’usine d’embouteillage de Malaga.

Plus précisément, l’entreprise, qui emploie 4 300 personnes en Espagne, a déjà communiqué aux syndicats sa décision d’adopter cette mesure temporaire afin de renforcer la stabilité de l’entreprise et de se préparer pour le moment dans le que la situation revient à la normale.

Les mêmes sources ont indiqué que les pourparlers pour appliquer l’ERTE commenceront la semaine prochaine et que le nombre de personnes concernées fera l’objet desdites négociations.

Cette mesure ne concernera que les salariés de la zone commerciale, principalement liés à la chaîne hôtelière et de restauration, dont l’activité a été paralysée avec l’état d’alarme pour lutter contre le coronavirus, et à l’usine de Malaga, qui a un effectif de 80 employés.

Après communication aux syndicats, une table de négociation nationale est ouverte, dans laquelle la représentation légale des travailleurs peut négocier avec l’entreprise la portée des mesures adoptées, la durée de cette situation et les conditions les personnes qui pourraient être affectées.

Pour cela, il y a un délai de cinq jours pour la constitution de la table et de sept jours pour la négociation des conditions.

Depuis le CSIF, ils ont transmis qu’ils feront tout leur possible pour que l’impact sur le nombre de personnes touchées soit le plus faible possible et que les conditions économiques convenues pour cette période exceptionnelle aient la durée la plus courte et la moindre répercussion possible.

Coca-Cola European Partners a décidé de suspendre son programme de rachat d’actions et de retirer ses prévisions financières pour 2020 en raison du contexte généré par la crise des coronavirus.

Concernant le dividende, le plus grand embouteilleur Coca-Cola s’est contenté de rappeler que le conseil d’administration adoptera une décision sur le dividende intérimaire 2020 dans la mise à jour des résultats qui aura lieu le 28 avril.

“Bien que nous continuions de croire que l’avenir de l’entreprise sera solide après la pandémie, les incertitudes concernant la durée et l’impact de la situation sur nos marchés nous conduisent à considérer qu’il convient de retirer les prévisions financières pour 2020”, a-t-il déclaré. la compagnie.

