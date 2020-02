Colette fait ses débuts européens à Chelsea

Il y a eu une forte demande pour une option de charcuterie sur le domaine.

Le nouveau détaillant gastronomique et viticole Colette a fait ses débuts en Europe en ouvrant les portes de son site de 861 pieds carrés au 315, chemin Fulham.

Dirigé par l’ancien chef de l’hôtel Ritz Chris Hill, le Colette propose une cuisine maison de saison et une épicerie fine.

Des vins fins et des champagnes seront également disponibles sur le site situé dans le domaine Sloane Stanley.

L’intérieur de la nouvelle salle Colette.

“Avec le mélange exceptionnel de chefs culinaires à Chelsea, allant de Badiani à Orée, Fulham Road était un choix évident lors du choix d’un domaine dans lequel faire nos débuts internationaux”, a déclaré le co-fondateur de Colette, Dimitri Plaquet.

«Nous pensons que nous apportons quelque chose de légèrement différent dans la région, englobant à la fois la charcuterie gastronomique et la fonctionnalité de la boutique de vin, et nous sommes impatients de devenir une partie intégrante de la scène gastronomique bien respectée ici à Chelsea.»

Hannah Grievson, directrice immobilière de Sloane Stanley, a déclaré: «Nous sommes ravis d’avoir signé une première marque européenne, en particulier une portant les références de Chris Hill, à notre portefeuille de plus en plus diversifié de produits alimentaires et de boissons.

«Il y a eu une forte demande pour une option de charcuterie sur le domaine, et l’introduction de Colette répond à cette exigence, ajoutant une nouvelle facette passionnante à notre offre de restauration.

«Colette offre aux visiteurs la possibilité de rapporter à la maison des ingrédients de qualité gastronomique afin de créer leurs propres délices culinaires.»

