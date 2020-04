Colin Lewis, CMO de la société de technologie de voyage OpenJaw Technologies – Econsultancy

Nous avons rattrapé certains spécialistes du marketing pour obtenir un aperçu rapide de ce à quoi ressemblent maintenant leurs emplois.

Colin Lewis est un ami de longue date d’Econsultancy et chroniqueur pour Marketing Week. Il est directeur général d’OpenJaw Technologies, une entreprise de technologies du voyage, le plaçant au cœur des perturbations actuelles.

Voici ce qu’il avait à dire…

Veuillez décrire votre travail: que faites-vous?

Directeur général d’OpenJaw Technologies, une société de technologie de voyage avec des clients tels que British Airways, ANA – All Nippon Airlines, Cathay Pacific, Four Seasons, AVIS, Hainan Airlines

Comment votre journée type a-t-elle été affectée à court terme par la pandémie?

Comme vous pouvez le voir sur notre liste de clients – certains des plus grands noms du voyage mondial – ma journée a été durement touchée de 3 manières différentes – nous connaissions le problème en raison de la présence de clients chinois avant tout, nous avons dû nous adapter au travail à domicile plus tôt et nos clients européens ont commencé à réaliser ce qui se passait plus tard qu’en Asie.

Quels sont vos outils et techniques préférés pour vous aider à faire votre travail en ce moment?

Cela vous surprendra énormément: Zoom, Google Hangout, Whats App et Guild, Email et appels vocaux à l’ancienne – comme pour téléphoner à quelqu’un!

Quelles tendances avez-vous constatées ces dernières semaines dans votre secteur?

Effondrement de la demande, principaux clients changeant leurs plans de longue date du jour au lendemain et énorme retrait des dépenses prévues.

Quels changements apportez-vous pour aider votre marque à mieux comprendre comment les gens se sentent et vivent la pandémie?

Étant donné que notre marché cible est les marques de voyages, nous avons pris la décision de trouver du contenu qui fonctionnait initialement pour notre marché cible et de l’utiliser. Comme la situation s’est aggravée en termes de voyages, nous avons réduit nos messages de marque – ce qui n’est pas approprié pour le moment.

Quelles entreprises vous ont impressionné depuis l’épidémie?

Ceux qui ont réalisé que le rôle de l’entreprise est de créer de la valeur pour les clients, les employés, les actionnaires – et le monde en général. Ces marques ont réalisé qu’elles opèrent dans le cadre d’un monde et d’une communauté plus larges qui leur ont donné l’occasion de «faire leur chose». Ceux qui cherchent à «extraire de la valeur» semblent maintenant stupides.

À quoi ressemble la planification et la stratégie à long terme de votre marque?

Ça n’existe pas. Quiconque vous dit qu’il sait que la planification à long terme ressemble au climat actuel est de l’usurpation d’identité.

Quels conseils donneriez-vous à un agent de commercialisation en ce moment?

La théorie dit que les marques qui font la promotion pendant la récession sont plus susceptibles d’être en meilleure forme économique globale après C19. Cependant, de nombreuses marques sont en mode survie – la préservation de l’argent est tout ce qui compte. Demander au directeur financier d’investir dans le marketing lorsqu’il songe à faire de la paie est pour le moins naïf. Les marketeurs doivent choisir judicieusement leurs mots en ce moment.