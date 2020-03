Combien Bitcoin est-il échangé dans les principaux pays touchés par le Coronavirus?

L’épidémie de coronavirus continue de s’étendre dans le monde entier. En ce moment, il y a une quantité infinie de nouvelles, fausses ou non, sur le nombre de cas, décédés, récupérés et plus encore. Par conséquent, les informations peuvent être assez difficiles à traiter. De plus, dans notre cryptoverse, une autre infinité de nouvelles a été publiée concernant l’impact que ce virus aura sur les prix du Bitcoin et de ses altcoins. Mais, comment le coronavirus a-t-il vraiment affecté le prix du BTC dans les pays les plus touchés?

La quantité de nouvelles, d’avis d’experts et de mesures préventives est sans pareille. De nombreux taux de propagation très différents sont traités. Même des prévisions différentes de ce que le prix de la CTB sera géré à court terme alors que la nouvelle pandémie poursuit son chemin.

Mais cette fois, nous ne parlerons pas de l’avis d’experts ou de modèles financiers. Cette fois, nous irons aux données tangibles pour voir comment le prix du Bitcoin s’est comporté dans les 7 principaux pays infectés par le coronavirus et si cela a vraiment eu un impact significatif sur la valeur de chaque token BTC.

Ces nations sont:

Chine Korea Corée du Sud 🇰🇷 Iran 🇮🇷 Italie 🇮🇹 Allemagne 🇩🇪 France 🇫🇷 Espagne 🇪🇸

Avant de commencer, il est important de savoir que le prix du BTC selon les principaux échanges cryptographiques dans le monde est d’environ 8 500 $.

Coronavirus en Chine 🇨🇳

La Chine est le point 0 du virus. Plus précisément la ville de Wuhan dans le centre de la Chine. Nous connaissons tous un peu l’histoire, sinon, nous vous recommandons de regarder notre série sur le Coronavirus dans le lien suivant.

Actuellement, le géant asiatique est le territoire le plus touché. Il a un total de 80 701 Cas et 3 098 décès. Le projet de fermeture des villes semble avoir eu un effet positif sur le nombre de nouveaux cas quotidiens.

Mais comment est géré le prix du Bitcoin (BTC) en Chine? Il est actuellement coté à un prix moyen de 62 650 ¥, ce qui représente environ 9 200 $. Bien au-dessus du prix actuel de 8 500 $.

Depuis que les alarmes se sont déclenchées pour la première fois le 5 janvier de cette année, son prix était de 6 800 $, tandis que la moyenne mondiale était de 7 300 $, en dessous du prix du marché. On peut donc dire que le prix du BTC a été favorablement favorisé par le Coronavirus en Chine.

Contrairement aux autres pays de cette liste, le commerce BTC en Chine est interdit dans les échanges cryptographiques grâce à la censure qui existe dans le pays, il est donc normal qu’il y ait un certain degré de distorsion.

Prix ​​BTC en Corée du Sud 🇰🇷

Le deuxième pays le plus touché est le sud de la péninsule coréenne. Malheureusement, la Corée du Sud compte 7 313 cas confirmés et 272 décès.

Le prix de chaque jeton Bitcoin, comme la Chine, a une différence avec le prix du marché. Actuellement, chaque BTC est au prix de 8 900 $. Alors que, par exemple, chez LocalBitcoins.com, c’est à 9 300 $. Un prix supérieur à la valorisation du marché international.

Prix ​​du Bitcoin en Iran 🇮🇷

Le pays perse est le troisième de cette liste. Avec 6 566 des cas confirmés et 194 décès, dans lesquels se distinguent des personnalités de la politique iranienne.

L’Iran a également adopté une position quelque peu extrémiste avec le commerce Bitcoin et les autres crypto-monnaies. Mais, dans un échange gouvernemental où seul le BTC est autorisé à être vendu, son prix est étonnamment proche du prix du marché international, à environ 362 637 099,89 rials.

Mais, si nous allons sur LocalBitcoins.com, nous remarquons qu’il n’y a que 4 personnages qui vendent et achètent du BTC pour le montant incroyable de 32 238,74 $. Oui, comme vous le voyez. C’est peut-être le prix le plus élevé de la BTC de l’histoire.

Italie 🇮🇹, Allemagne 🇩🇪, France 🇫🇷 et Espagne 🇪🇸

Voyager hors du continent asiatique, l’Italie est le pays le plus touché. Avec un total de 5 883 cas et 233 décès. Elle est suivie de l’Allemagne avec 951 cas sans décès, puis de la France avec 949 avec 16 décès et enfin de l’Espagne avec 613 cas et 17 décès.

Contrairement à tous les autres sur la liste, le fait que ces pays font partie de l’Union européenne facilite les choses pour eux. Puisqu’il importe peu, par exemple, que le prix du BTC augmente de façon exponentielle en Italie, vous pouvez toujours vous rendre sur d’autres marchés en Europe avec un prix inférieur. En effet, ils partagent la même monnaie et pratiquement aucune friction lorsqu’il s’agit de déplacer personnellement des capitaux d’un pays à l’autre.

Il n’y a donc aucun effet différent du prix du marché dans ces pays. Nous ne pouvons pas remarquer, comme c’était le cas dans les autres pays de cette liste, un prix sensiblement différent du Bitcoin.

