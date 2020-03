Combien Bitcoin se négocie-t-il sur Binance?

Ce sont des jours de volatilité extrême sur le marché des crypto-monnaies. Et c’est que, comme les effets les plus durs du Coronavirus se font sentir sur l’économie, Bitcoin, le principal cryptoactif, a subi de fortes chutes et augmente en quelques heures. Pour cette raison, nous voulons aujourd’hui analyser combien Bitcoin se négocie à Binance et quelles sont les perspectives pour les prochains jours.

La crise économique du coronavirus

Les dernières semaines de notre vie ont été marquées par un événement: le Coronavirus. Et c’est cela, la maladie née en Chine, a réussi à générer une crise d’un type jamais vu auparavant par l’humanité. Non seulement dans le domaine de la santé, avec des centaines de décès quotidiens à regretter, mais aussi dans le domaine économique.

Eh bien, la distance sociale étant la seule stratégie viable pour faire face à la crise sanitaire que traverse le monde, elle génère une perturbation majeure de l’activité productive et commerciale. Étant donné que, devant garder les employés des sociétés de quarantaine, ils ne peuvent pas occuper leur emploi et faire en sorte que l’économie poursuive son cours normal.

Cela a déjà conduit les gouvernements du monde à préparer des plans d’incitation de plusieurs millions de dollars, dans le but d’éviter un effondrement total de leurs économies. Surtout face aux baisses constantes subies par les principales bourses ces dernières semaines. Où il y avait des baisses allant jusqu’à 9,8% quotidiennement à la bourse de New York.

Une crise du système financier international qui n’a pu être contenue qu’il y a quelques jours. Lorsqu’un accord politique a été conclu aux États-Unis, pour fournir une aide financière au marché jusqu’à 2 000 milliards de dollars. Réussir à calmer les marchés et à leur faire récupérer une partie de leur valeur cette semaine.

La Bourse de New York a commencé à voir une reprise. Source: Yahoo Finance

La valeur du Bitcoin à Binance

Tous ces événements ont eu leur influence sur le marché des crypto-monnaies. Eh bien, malgré le fait que Bitcoin est considéré par plusieurs analystes financiers comme une réserve de valeur d’actif. La vérité est que lorsque les marchés ont commencé à s’effondrer, la BTC a fait de même. Douter de son caractère de refuge.

En effet, la crypto-monnaie a été ces derniers jours sous deux forces simultanées, ce qui a entraîné une grande volatilité de son prix.

D’une part, une force haussière représentée par la proximité de la prochaine Halving sur sa Blockchain. Ce qui diminuera la vitesse de l’augmentation de la liquidité monétaire de Bitcoin et, par conséquent, il devrait augmenter considérablement son prix.

Et, d’autre part, la crise économique susmentionnée provoquée par le Coronavirus, dont l’impact a été si profond. Puisqu’il a réussi à affecter la confiance des investisseurs même dans des actifs qui ne sont pas normalement liés aux marchés traditionnels, tels que les crypto-monnaies.

C’est pourquoi les prochains jours seront marqués par l’incertitude, ainsi que des opportunités pour le monde de la crypto. Eh bien, comme l’a commenté l’analyste de la maison, Andrés Tejero, la tendance pour le Bitcoin est en baisse en ce moment. Il pourrait descendre à la résistance à 5 800 dollars par BTC.

Prix ​​Bitcoin sur Binance la semaine dernière. Source: Binance

C’est précisément la tendance que nous pouvons observer dans la valeur du Bitcoin à Binance au cours de la dernière semaine. Où l’on peut également visualiser la baisse de son prix aujourd’hui, qui bien que faible (seulement 0,64%), suit la tendance du marché des crypto-monnaies dont nous avons parlé dans cet article.

