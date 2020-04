Combien coûte 1 Bitcoin en euros?

Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, l’économie internationale a tourné autour du dollar américain. Et par extension, les monnaies du monde crypto ont également. Cependant, de plus en plus une autre devise gagne en pertinence sur le marché international: l’euro. Aujourd’hui, nous allons donc commenter combien 1 Bitcoin est échangé en euros.

Le rôle de l’euro dans le monde

Aujourd’hui, peu de gens doutent que la grande superpuissance mondiale soit les États-Unis, suivis de loin par la République populaire de Chine. Et bien qu’il n’y ait aucune autre nation qui puisse se comparer à la seule puissance de ces géants, il existe un continent qui, s’il est uni, non seulement atteint mais dépasse également les grandes puissances du monde.

Depuis sa fondation, l’Union européenne est devenue un acteur majeur des affaires économiques mondiales. Une position renforcée après la création de la zone euro et avec elle l’euro, la monnaie européenne.

Devise qui lui a donné un plus grand effet de levier dans l’économie internationale. À mesure que les pays commencent à l’utiliser comme monnaie dans leurs transactions, ainsi que comme avoir de réserve international.

Une tendance qui a atteint le marché de la cryptographie, où il est de plus en plus courant de trouver des échanges dans lesquels des devises telles que Bitcoin sont échangées contre des euros. Ouvrant ainsi les portes du monde crypto et de la technologie Blockchain, aux utilisateurs européens désireux d’acquérir des actifs cryptographiques.

Combien vaut 1 Bitcoin en euros?

Et c’est que, à de nombreuses reprises, le fait que la monnaie d’un pays n’est pas acceptée par une bourse, est un facteur qui empêche les utilisateurs de participer à la plateforme d’échange. Au contraire, à la recherche d’une entreprise où ils peuvent effectuer des transactions avec leur monnaie locale, sans avoir besoin de faire des changements sur le marché monétaire qui pourraient ne pas leur être bénéfiques.

Dans le cas de la zone euro, cela signifie des centaines de millions d’utilisateurs potentiels, qui ne participeraient pas à la vente et à l’achat de Bitcoin sur une bourse où les euros ne sont pas acceptés.

Ainsi, les bourses européennes comme Bitpanda, ou internationales comme Cex.io, ont fait de leur marché d’échange de crypto-monnaie pour l’euro l’une de leurs principales caractéristiques.

En même temps que des géants comme Binance, ils permettent l’utilisation d’euros dans l’achat de crypto-monnaies P2P.

Pour cette raison, la question de savoir combien d’euro Bitcoin se négocie peut être rapidement résolue. Sans aucun doute, BTC est de l’ordre de 6 675 euros par token. Une référence qui ouvre les portes aux utilisateurs de toute l’Europe, pour effectuer des transactions avec des crypto-monnaies. Et cela rend le monde de la cryptographie beaucoup plus riche et avec de plus grandes possibilités.

