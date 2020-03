Combien coûte le coronavirus italien

Qu’il s’agisse de vacances annulées ou de renonciation à une poignée de main, les dégâts de l’épidémie de coronavirus elle passe facilement de psychologique, avec la montée d’un sentiment d’insécurité, à économique.

Pour l’Italie, parmi les pays les plus touchés au monde par Covid-19, les conséquences économiques sont déjà connues et seront importantes. Les estimations, cependant, sont un exercice difficile à ce stade, car on ne sait pas encore combien de temps l’urgence et l’augmentation presque constante des infections se poursuivront.

Le premier avertissement de Bankitalia

Cependant, certaines prévisions ont déjà été publiées. Celui qui avait le plus d’importance est celui prononcé le 23 février dernier par le gouverneur de la Banque d’Italie, Ignazio Visco. Lors d’une interview avec Bloomberg, Visco avait parlé d’un PIB italien qui, à la fin de l’année, aurait pu clôturer avec 0,2 point de pourcentage de moins en raison des effets de l’épidémie.

“Nous devons utiliser des politiques fiscales parce que la politique monétaire est déjà très accommodante dans le monde”, a déclaré Visco. Le 3 mars, le Réserve fédérale et banque centrale australienne ils sont intervenus avec des baisses de taux d’intérêt pour éliminer autant que possible la relance de la politique monétaire.

L’étude Ref Ricerche

Le 29 février dernier, les estimations de Centre d’études Ref Ricerche ont considérablement aggravé le cadre de prévision annoncé par le Visco. Considérant que les régions les plus touchées par le virus sont précisément les plus productives d’Italie, Lombardie et Vénétie, une estimation plus stricte – qui prédit une baisse de 10% des revenus de ces régions – entraînerait une Baisse de 3% du PIB national.

Cependant, c’est le scénario le plus pessimiste: le centre d’études Ref Ricerche prévoit un impact allant de -1% à -3% du PIB: “Ce sont des variations cumulées au premier et au deuxième trimestre 2020” car les mesures de confinement “n’affecteront qu’une partie du premier trimestre, tout en déployant pleinement leurs effets au second”. Selon les évaluations de REF Ricerche, “l’épidémie et surtout les mesures prises pour la contenir provoquent à court terme une baisse du PIB entre 9 milliards et 27, en fonction des hypothèses retenues sur l’ampleur des pertes (et gains) dans les différents secteurs “.

Selon ces prévisions, des activités économiques égales à 11,7% en poids sur le PIB, subiront, du fait de l’urgence du coronavirus, une baisse de leurs revenus comprise entre 10 et 40%. Nous parlons notamment de la chaîne touristique et des activités liées aux centres d’agrégation.

La bonne nouvelle, pour ainsi dire, est que les activités qui ne seront pas affectées par l’épidémie représentent 54,6% du PIB national (les autres entreprises connaîtront un effet positif ou un léger contrecoup négatif).

Estimations des agences réservées

Début mars l’agence de notation Cerved a publié une étude sur les conséquences possibles d’une crise sanitaire prolongée sur la solvabilité des entreprises italiennes. Cerved a envisagé deux scénarios distincts. Dans celui de gravité moyenne, dans laquelle les effets de l’urgence ne dureraient pas au-delà du 30 juin 2020, le risque de défaut des sociétés non financières italiennes passerait de 4,9% à 6,8% (avec des pics de 10,6% dans le secteur le plus touché, la construction).

en pire scénario, dans laquelle la crise se poursuivrait tout au long de 2020, le risque de défaut passerait de 4,9% à 10,4% (avec des pics de 15,4%). (Dans le graphique ci-dessous, les probabilités de défaut par secteur dans le pire des cas – colonne de droite).

En bref, si le coronavirus s’avérait difficile à contenir jusqu’en décembre, une entreprise italienne sur 10 risquerait de faire faillite.

En conclusion, écrit Cerved, «les entreprises dites« à risque »augmenteraient de 8% dans le cas souple et même de 26% dans le cas difficile, avec des conséquences presque imprévisibles pour le tissu économique local et national, avec des faillites et des fermetures inévitables des entreprises. impliqués “.

En fait, ce n’est pas un hasard si le risque-défaut des entreprises s’est immédiatement traduit par une forte vente de titres bancaires italiens. L’indice sectoriel Ftse Banks du 19 février à aujourd’hui (4 mars), il a vendu 21% de la valeur; le Ftse Mib au cours de la même période a “contenu” des pertes à 13,8%.