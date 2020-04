Combien coûte le prix du Bitcoin en avril?

Depuis le déclenchement de la pandémie de coronavirus, la volatilité du BTC a été extrême, avec une très forte amplitude de mouvements. Face à ce nouveau scénario mondial, nous nous demandons: que peut-il arriver au prix du Bitcoin en avril?

Au moment d’écrire ces lignes, Bitcoin se négocie à 6 313 $ sur Yahoo Finance, 6 308 $ sur l’échange Binance et 6 327 $ sur notre outil Crypto Online.

Comme vous pouvez le voir, les cotations sur les différents marchés du prix du Bitcoin se négocient autour de 6300 USD en ce début de mois, une valeur qui n’est pas si mauvaise si vous analysez tout ce qui s’est passé en mars.

À quoi s’attendre au prix du Bitcoin en avril?

Si la pandémie de coronavirus continue de faire des ravages, comme les experts de la santé l’estiment, les marchés financiers traditionnels continueront probablement de couler, et le Bitcoin pourrait être la réserve de valeur là-bas.

Un autre fait à prendre en compte est l’énorme injection de dollars que le gouvernement américain fait, ce qui fait que le billet vert vaut de moins en moins, pour le moins.

Et si une partie de tout cela allait au Bitcoin? Nous aurions sans aucun doute un nouveau maximum historique. Ce mois-ci serait crucial pour voir où tout l’argent provenant des marchés traditionnels coule.

Graphique des prix Bitcoin du mois dernier: Source: Yahoo Finance

Est-ce le bon moment pour acheter du Bitcoin?

C’est l’une des questions les plus fréquemment posées dans les moteurs de recherche, car un BTC à 6 300 $ US peut être une «bonne affaire» ou un prix élevé selon la façon dont vous le regardez. Personnellement Je pense que c’est le bon moment pour acheter du Bitcoin à ce niveau, son potentiel futur restant très élevé.

Je pense que Bitcoin a beaucoup plus à gagner qu’à perdre, même au milieu de la pandémie de coronavirus.

Maintenant, si vous êtes un trader à court terme, investir en ce moment, c’est mettre votre stress au maximum. Si vous le faites correctement, vous pouvez gagner beaucoup d’argent, surtout si vous utilisez des outils avancés comme Binance, qui permettent un effet de levier financier élevé. Si ça tourne mal, vous pouvez perdre beaucoup. Tout dépend de votre aversion au risque.

En bref…

Si vous êtes un investisseur à moyen et long terme, c’est le moment idéal pour acheter du Bitcoin, car il ne serait pas rare que cette année double ou triple sa valeur actuelle. Peut-être que je me trompe, et c’est beaucoup plus.

À l’inverse, si vous êtes un trader à court terme, vous pouvez profiter de la forte volatilité d’acheter au support clé de 5 700 $ et de vendre près de la résistance à 6 400 $.

Les informations contenues dans ce contenu doivent être prises à titre informatif uniquement. Elle n’a en aucun cas l’intention d’encourager l’achat / la vente d’instruments financiers.

