Combien coûtent les services SEO?

Les trois types de services de référencement les plus courants et celui qui convient à votre entreprise.

Mars

18, 2020

Avouons-le, l’optimisation des moteurs de recherche (SEO) est l’un des facteurs moteurs essentiels de la plupart des initiatives de marketing numérique de nos jours. Et trop souvent, en parlant à une agence de référencement, une fois que le sujet de la tarification est abordé, vous entendrez: “Eh bien … cela dépend totalement.”

De quoi cela dépend-il? Pourquoi ne peut-il pas y avoir simplement une réponse claire ou même un chiffre approximatif? Aussi frustrant que cela puisse être, malheureusement, le référencement comporte un grand nombre de variables qu’une agence ou un consultant devra prendre en compte avant de vous donner un prix de ticket.

Cependant, tout n’est pas perdu. Grâce à des recherches approfondies et à une enquête à grande échelle réalisée par Ahrefs, je suis en mesure de vous donner un aperçu complet du coût moyen des services de référencement.

Un aperçu des chiffres

À première vue, les données d’Ahrefs épinglent le taux horaire moyen d’une agence de référencement entre 100 $ et 150 $ de l’heure. Cependant, moins d’agences de référencement facturent à l’heure actuelle. En fait, la plupart des agences facturent des frais mensuels récurrents, autrement connus sous le nom de mandat. Ces mandats vous feront courir entre 500 $ et 2 000 $ par mois.

Maintenant que vous en savez un peu sur les chiffres bruts derrière les coûts des services de référencement, passons en revue les structures de tarification les plus courantes utilisées par les agences de référencement.

Les structures de tarification SEO les plus courantes

Retenue mensuelle

Généralement, ce type de modèle penche vers des relations à long terme entre une agence et sa clientèle au lieu d’un projet ponctuel où vous verriez généralement des taux horaires ou uniques. C’est la meilleure option pour les entreprises qui recherchent une expérience pratiquement pratique où l’agence prendra en charge la majorité de leurs efforts de référencement dans tous les domaines.

Cependant, ce modèle ne vient pas sans ses inconvénients. En règle générale, les mandats mensuels comportent des engagements à long terme, et vous devez vous attendre à être bloqué pendant au moins six mois si vous signez. D’une part, cela est précieux pour les agences de référencement, car cela leur donne le temps nécessaire pour faire leur travail. Mais en même temps, cela pourrait entraîner votre coincement avec une agence dont vous n’êtes pas satisfait.

Coût SEO mensuel typique: 500 $ à 2000 $ par mois

Projets ponctuels

Si les coûts récurrents ne sont pas votre truc et que le suivi des heures et des révisions d’estimation est trop pénible, le modèle basé sur le projet pourrait bien être votre grâce d’économie. Ce modèle est destiné aux entreprises ayant des besoins détaillés et spécifiques qui ont une bonne maîtrise de leurs exigences de référencement et une stratégie solide déjà en place. Vous devriez y penser comme apportant une aide temporaire à bord pour vous aider à exécuter un objectif déjà existant.

Alors, quels sont les inconvénients de cette option? D’une part, il est facile de se faire arnaquer. Si vous avez peu d’expérience avec d’autres sociétés de référencement et une compréhension trouble de ce qu’est le référencement et de ce dont vous avez vraiment besoin pour le projet, vous pourriez très facilement finir par payer le double. Et une fois que la portée du projet est définie dans la pierre, toute modification des jalons ou des pivots entraînera des coûts supplémentaires.

Coût typique d’un projet SEO: 1 000 $ à 2 000 $ par projet

Horaire et à la demande

Et si vous avez une bonne compréhension de vos priorités SEO et que vous n’avez besoin que d’une aide occasionnelle pour exécuter votre stratégie? L’une des meilleures options pour vous serait d’envisager de faire appel à un consultant ou une agence SEO pendant quelques heures en cas de besoin.

C’est le meilleur pour les opérations à budget limité, comme un petit site Web qui commence tout juste à développer son entreprise. Le référencement à la demande est également un atout considérable pour ceux qui cherchent à gérer et à exécuter leurs propres campagnes qui n’ont pas besoin d’une implication constante de tiers.

Vous pouvez vous attendre à un bon degré de transparence quant à la destination de votre argent, car le temps consacré à une initiative donnée sera toujours enregistré et signalé. Ainsi, vous avez le plein contrôle de l’effort déployé dans un domaine donné de votre stratégie de référencement. De plus, cela prévoit également des coûts très prévisibles, vous pouvez donc budgétiser en conséquence et garder le contrôle total des dépenses marketing.

Coût SEO horaire typique: 100 $ à 150 $ par heure

Devriez-vous embaucher une agence ou un pigiste?

Ce n’est un secret pour personne qu’en moyenne, les agences facturent des prix plus élevés pour leur temps et leurs services que les consultants indépendants et les professionnels du référencement. Cependant, que vous choisissiez de travailler avec une agence ou un individu dépend entièrement de la portée de votre stratégie.

Bien qu’un seul consultant ou expert puisse vous aider avec des projets plus petits, il n’a que très peu de temps et peut travailler avec d’autres clients. En revanche, une agence dispose généralement de toutes les ressources nécessaires pour réaliser rapidement des projets plus importants. Ainsi, les coûts supplémentaires sont généralement compensés par le fait que vous pouvez voir les progrès et les résultats de vos efforts beaucoup plus rapidement. En plus de cela, les agences sont également en mesure d’offrir une gamme de services plus étendue que les consultants indépendants. Basez votre décision de choisir une agence ou un pigiste sur votre budget et la portée de votre projet.

