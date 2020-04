Combien de biens immobiliers ont rapporté avant la crise de Covid-19

Ceux qui ont acheté des maisons au cours des trois premiers mois de 2020, avant le déclenchement de la pandémie de Covid-19, pouvaient compter sur rendements supérieurs. Comme l’a révélé une enquête réalisée par le bureau d’études idéalistes, au premier trimestre, les rendements offerts par la croissance de l’immobilier dans tous les segments de la propriété, à l’exception du commerce, sont restés inchangés par rapport à l’année dernière, tout comme le taux BTP à 10 ans marque un retour 1,8%.

L’achat d’un immeuble de placement garantit donc une plus-value qui varie de 9,9% des commerces à 6,3% des box, en passant par 8,2% des bureaux et 6,7% des maisons.

Acheter une maison: combien ça fait

L’enquête d’Idealista révèle que l’investissement dans le logement devient de plus en plus rentable en atteignant les sommets des 5 dernières années. Les rendements moyens de logements locatifs dans les capitales italiennes, elles ont augmenté de 2,1 points de pourcentage par rapport au premier trimestre 2015 et de 0,8 point de pourcentage par rapport à l’an dernier en raison de la hausse des loyers moyens et de la baisse des prix de vente.

la rendements annuels bruts les plus élevés sont à Biella avec un taux de 10%, suivis de Syracuse (8,9%) et de Brindisi (8,4%). L’Aquila (3,7%), en revanche, est la ville avec les rendements les moins attractifs pour les propriétaires, suivie par Massa (4,1%), Venise et Sienne où le rendement annuel moyen d’une maison louée est de 4,2% .

Parmi les grands marchés, Milan, avant le Coronavirus, offre les rendements les plus intéressants avec des loyers en croissance à un rythme plus rapide que les prix de vente (6,6%). Louer un logement à Turin offre 6% tandis qu’à Rome et Naples 5,5%.

Acheter un espace commercial, un bureau ou un garage: voilà ce que ça fait

En termes commerciaux, les rendements sont égaux à ceux d’il y a un an: Trévise (16,7%) et Ferrare (15,1%) sont en tête du classement, suivies de Turin (14,6%) et Milan (14,4%) parmi les centres ayant les taux de rendement les plus élevés. Les rendements les moins attractifs dans le commerce de détail sont dus à Ragusa (7,9%) et Andria (7,5%).

Acheter une annonce immobilière usage de bureau au contraire, cela implique un rendement qui passe de 8,9% à Vicence, 8,7% à Turin et 8,6% à Pérouse. Trente (5,8%) suivie de Bari et Rimini, les deux avec un rendement de 5,7% offrent le moins de retours aux investisseurs.

Enfin, l’enquête Idealista se concentre sur la performance du marché des garages et parkings qui a renforcé la tendance à la hausse des rendements au cours des 12 derniers mois (plus une augmentation de 0,8%).

Actuellement, la demande est stable, notamment dans les grandes villes, où la performance de Bari (6,2%) se démarque, suivie de Milan (en reprise) et de Rome (en baisse) à 6%. Les rendements ont baissé dans les grands centres du Sud et dans les îles comme l’ont montré Palerme (5,1%) et Naples (4,2%).