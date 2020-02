Combien de chambres convient le mieux à un investissement locatif?

Plus vous avez de chambres, plus vous pouvez louer votre propriété. Mais cela n’équivaut pas toujours aux meilleurs rendements ou au meilleur modèle commercial en matière d’investissement locatif.

Lors du choix de la taille d’une propriété à acheter pour un investissement locatif, un certain nombre de facteurs doivent être pris en compte. Des studios aux maisons à occupation multiple (HMO), tous les types de propriétés seront demandés à des degrés divers dans différents domaines – et votre budget entrera également en ligne de compte.

Les meilleurs rendements

Une nouvelle recherche de Howsy a révélé que les rendements pour les propriétaires sont les plus élevés pour les propriétés de deux chambres au Royaume-Uni. Si l’on considère le prix d’achat moyen par rapport aux revenus locatifs, le rendement moyen d’un appartement à louer de deux chambres en Angleterre est actuellement (en février 2020) de 4,8%.

En comparaison, les propriétés d’une chambre affichent un rendement moyen de 4,1%, avec 4,5% pour un logement à trois lits et 3,6% pour un logement à quatre chambres ou plus.

Selon la recherche, le nord de l’Angleterre atteint globalement les rendements les plus élevés et les meilleurs rendements pour une propriété de deux chambres. Dans le nord-est, les rendements moyens étaient de 5,5%, tandis que dans le nord-ouest, ils étaient de 5,3%, et dans le Yorkshire et Humber, les rendements étaient en moyenne de 5,2% pour un lit à deux lits.

Cependant, pour les investisseurs à Londres, les lits simples génèrent les rendements les plus élevés à 4,6%. Cela peut probablement s’expliquer par la forte demande de petites propriétés en raison du coût beaucoup plus élevé des logements dans la capitale.

Le fondateur et PDG de Howsy, Calum Brannan, a déclaré: «En tant que propriétaire, maximiser la rentabilité de votre investissement locatif est aussi vital maintenant qu’il l’a jamais été et la taille et le type de propriété sont aussi importants que l’emplacement lorsqu’il s’agit de Ce faisant.”

Les avantages d’une petite propriété

Selon l’équipe de BuyAssociation, qui a des opportunités d’investissement à travers le Royaume-Uni mais en mettant l’accent sur le nord-ouest, les propriétés d’une chambre ont tendance à se révéler légèrement plus populaires que les grandes maisons. Cela est en partie attribué à la baisse des prix des maisons d’une chambre, et les rendements de ces propriétés sont très compétitifs.

Que vous soyez un investisseur immobilier pour la première fois ou un expert avec un portefeuille, les appartements et les appartements sont une excellente option pour la location. Ils ont tendance à être situés dans des zones urbaines où la demande est élevée et les commodités et les liaisons de transport sont à proximité, ce qui signifie de nombreux locataires professionnels pour remplir l’espace.

Parce que les prix des appartements et des appartements ont tendance à être inférieurs à ceux des maisons – selon la zone – ils sont également un bon moyen de diversifier vos actifs si vous envisagez d’investir dans plusieurs propriétés ou si votre budget est faible.

Un avantage d’une propriété de deux chambres par rapport à un lit est que les locataires peuvent être plus susceptibles de rester plus longtemps. Par exemple, un lit double peut être partagé entre amis, ou un couple qui souhaite fonder une famille peut utiliser la deuxième chambre à cet effet et n’aura pas nécessairement besoin de déménager dans un endroit plus grand. Minimiser les périodes de vide est un élément clé de la stratégie de tout investisseur immobilier.

Les avantages d’un achat-location plus important

Plus de chambres ne signifie pas nécessairement plus de loyer, sauf si votre propriété est un HMO. Par exemple, une propriété de trois chambres louée comme une maison à une famille n’apportera qu’un seul paiement de loyer mensuel – et si la famille déménage, la propriété entière est alors vacante pour être remplie par de nouveaux locataires. Une grande maison familiale est également susceptible d’avoir un prix plus élevé qu’un appartement ou un appartement.

Les HMO fonctionnent différemment. Une propriété est considérée comme un HMO lorsque trois personnes non liées ou plus vivent ensemble avec une salle de bain et une cuisine partagées (la définition complète peut être trouvée ici). Cela signifie essentiellement que chaque chambre est louée dans le cadre d’un contrat de location distinct, donc si une personne déménage, vous obtiendrez toujours des revenus de location des autres chambres jusqu’à ce que vous trouviez un remplaçant.

Cela signifie souvent que les HMO peuvent offrir des rendements plus élevés qu’une propriété plus grande standard. Ils sont un moyen extrêmement populaire pour un investisseur de diversifier son portefeuille. Les inconvénients sont qu’ils ont tendance à avoir des coûts plus élevés au départ – plus une propriété est chère, plus le droit de timbre et les autres frais seront élevés. Certains HMO nécessitent également des licences pour fonctionner, ainsi que d’autres stipulations qui ne s’appliquent pas à un achat-location traditionnel. Lisez cet article pour plus d’avantages et d’inconvénients des HMO.

Quelle taille est la meilleure?

En fin de compte, il n’y a pas de nombre idéal de chambres pour un investissement immobilier à louer réussi. La prise de la meilleure décision dépendra de votre stratégie d’investissement, de votre budget, de l’emplacement dans lequel vous souhaitez acheter, du type de locataire et de la demande dans ce domaine. Bien que la recherche ci-dessus montre que les rendements peuvent être plus élevés pour une propriété de deux chambres, la prise en compte de tous ces facteurs est susceptible de conduire à la meilleure décision d’investissement pour vous.

Si vous recherchez votre prochaine opportunité d’investissement immobilier ou si vous avez besoin de conseils sur la manière d’investir et où, contactez l’équipe de BuyAssociation. Vous pouvez également parcourir certaines de nos options d’investissement immobilier actuelles ici.