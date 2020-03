Combien de temps dure une procédure de mise en faillite?

L’une des grandes questions que les hommes d’affaires se posent généralement lorsqu’ils soumettent une demande de mise en faillite est le délai ou la durée de celle-ci. Le processus peut être fastidieux et impertinent, surtout pour ceux qui s’attendent à en retirer quelque chose. Pour cette raison, nous dissiperons votre doute sur la durée de ce temps, afin que vous puissiez avoir une idée de la durée des choses.

La durée varie

La vérité est que, en dehors de ce qu’ils peuvent nous dire sur différents supports, la durée de la contestation des créanciers varie. Cela varie en fonction du type de concours soumis, pouvant avoir un durée entre deux mois et cinq ans (En moyenne, cela dure généralement plus longtemps).

Par conséquent, le premier point à prendre en compte pour connaître la durée de la contestation des créanciers est le type de concours soumis (peut être volontaire ou nécessaire). Deuxièmement, un autre aspect qui fait varier le temps d’attente des créanciers est la charge de travail que le tribunal de commerce doit traiter.

En ce qui concerne ce point, il convient de noter que ce n’est pas la même chose qu’une procédure de faillite est présentée dans une entreprise qui affecte le niveau local à un niveau communautaire. Dans ce sens, la durée peut être plus ou moins grande selon le nombre de personnes affectées, les montants dus et bien d’autres facteurs.

Quels types de concours de créanciers existe-t-il?

Comme nous l’avons dit, l’un des points qui affecte la durée de la procédure de faillite est le type de faillite en question. Il y en a deux: la faillite volontaire ou nécessaire.

Concours des créanciers volontaires

Dans ce type de concours, il y en a deux autres. L’un d’eux fait référence au moment où la demande est présentée pour pouvoir donner de la continuité à l’entreprise. Pour que cela se produise, le plus courant est qu’il est signé en signant un accord entre les créanciers et la société, fixant de nouveaux délais pour donner plus de temps et d’avantages à la société pour récupérer une partie de l’argent dû à ses créanciers.

Deuxièmement, il est possible de recourir à une procédure de mise en faillite pour fermer définitivement l’entreprise. Les partenaires liquideront leurs actifs et leurs actifs commerciaux pour pouvoir rembourser et convertir autant d’argent que possible, et ainsi être en mesure de régler les dettes qu’ils ont contractées.

Concours des créanciers requis

Cette instance est effectuée par les propres créanciers de l’entreprise, car ils voient le risque dans les décisions prises par l’entreprise. Ils voient qu’ils ne pourront pas récupérer l’argent, les biens ou les services fournis et décident de prendre des mesures en la matière en organisant un concours.

Quelle est la durée dans le temps?

Maintenant, en parlant de temps, selon la phase dans laquelle nous nous trouvons, la durée du concours peut être plus ou moins longue.

PHASE 1: Ordonnance de déclaration de concours et intervention de l’administrateur de faillite.

Cette phase peut durer entre 3 et 4 mois. Elle dépendra également de la période de remplacement et de consultation qui intervient après cette phase.

PHASE 2: Projet d’accord, liquidation et achèvement du processus

L’administrateur de la faillite, par l’intermédiaire du conseil des créanciers, approuvera l’accord dans un délai maximum de 3 mois. Cependant, 50% de la responsabilité ordinaire doit être conforme aux dispositions de l’accord et ces délais peuvent être allongés. Suite à la nouvelle évaluation, une nouvelle date de réclamation sera fixée.

Au cas où il n’y aurait pas de défis, la période ne doit pas dépasser 8 à 10 mois à compter de la date de dépôt de la demande.

Le Plan de Liquidation est le suivant, et il dépendra de la vente des actifs que ce processus soit plus ou moins rapide. Après avoir réussi à régler toutes les dettes par la vente d’actifs, le processus sera terminé (arrivée à l’année, environ 12 mois, depuis la présentation du concours).

Lors du remboursement des dettes de l’entreprise, un ordre strict établi par la loi est respecté. Découvrez qui charge en premier dans le concours des créanciers pour connaître l’ordre de paiement des dettes en faillite.

