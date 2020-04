L’activité industrielle du secteur automobile est affectée à l’échelle mondiale par la pandémie provoquée par le coronavirus COVID-19. Maintenant, combien de voitures seront arrêtées cette année en raison de cette crise sanitaire? Les prévisions faites à ce jour sont très pessimistes.

La crise générée par la pandémie de coronavirus COVID-19 aura un effet direct sur la production de véhicules dans le monde. Et plus précisément, certains effets négatifs. Le usines automobiles Répartis sur tout le contenu, ils ont dû être fermés temporairement pour empêcher la propagation du virus. Logiquement, l’activité industrielle s’est arrêtée, dans certains cas, depuis plusieurs mois.

Au arrêter temporairement la production de véhicules, les prévisions faites pour cet exercice ont été laissées dans l’eau de bourrache. Maintenant, combien de voitures seront arrêtées en 2020 en raison de la crise des coronavirus? La vérité est que les prévisions faites par divers analystes sont assez pessimistes à ce sujet.

La production mondiale de véhicules ferme 2020 en négatif.

Il est prévu que la production mondiale de véhicules devrait chuter de 20% en 2020 jusqu’à environ 71 millions d’unités. À ce stade, il est intéressant de regarder en arrière et de se rappeler qu’au début de cette année, lorsque la crise des coronavirus était localisée en Chine, on parlait déjà de 19 millions d’unités “perdues” en raison de la situation que traversait le géant asiatique.

En Amérique du Nord, où la plupart des centres de production ont été fermés depuis avril, de nombreuses marques ont choisi de retarder les introductions ou les augmentations prévues pour plusieurs nouvelles voitures, comme la Ford Mustang Mach-E, la Tesla Model Y, la Jeep Grand Cherokee ou le nouveau SUV «pleine grandeur» de General Motors. Bref, les modèles dont la production devait démarrer en mars et avril ont été affectés par cette situation.

Voitures abandonnées en Espagne en raison du coronavirus

Concernant le rythme de reprise qui aura une activité industrielle en Amérique du Nord et en Europe, il devrait être lent et progressif. Nous pouvons prendre la Chine comme exemple. Il a été le premier pays touché par le coronavirus et a déjà repris ses activités dans pratiquement toutes ses usines automobiles. Cependant, ils ne sont pas encore 100% opérationnels. De plus, les ventes de voitures en Chine devraient diminuer d’environ 12% cette année.

La nouvelle Audi A3 Sportback est l’un des modèles concernés par l’arrêt de production.

Les attentes d’une reprise rapide ont diminué, cependant, certains marchés et / ou régions pourront reprendre plus tôt leurs volumes de production et de vente normaux.

