Malheureusement, l’effet Coronavirus poursuit son cours, de l’Asie à l’Europe, et maintenant au continent américain. Ce qui a poussé de nombreuses personnes à déplacer leurs actifs vers les soi-disant “Abris sûrs“Comme historiquement l’or est et maintenant Bitcoin. Mais, que pas beaucoup de commentaires, combien d’onces d’or pouvez-vous acheter avec 1 Bitcoin?.

Les premières discussions sur le début de cette crise du coronavirus sont que le Bitcoin (BTC) avait échoué à l’humanité, car il n’était pas un refuge. Mais, si nous nous tournons vers cette époque, nous pouvons remarquer que même l’or, qui a été le refuge sûr par excellence depuis des millénaires, a eu un comportement similaire au Bitcoin.

Comment l’or, le Bitcoin et les marchés se sont-ils comportés?

Marchés financiers

Les onze années de hausse ininterrompue ont pris fin. Les principaux indices boursiers du monde ont un comportement négatif depuis le début de l’année. Avec des chutes jamais vues depuis 2008 avec la crise économique mondiale.

Chute de l’indice S&P 500 depuis le début du Coronavirus. Source: Yahoo Finance

Bien que les nouvelles ne le disent pas, et les analystes ne l’expriment pas, car tout le monde se concentre sur les effets dévastateurs sur la santé de l’humanité que le virus provoque. La vérité est que cette crise est encore pire que celle de 2008, à la différence près que cette fois il n’y a pas de solution visible au coin de la rue.

Onces d’or

Un refuge signifie qu’il s’agit d’un actif ou d’un investissement qui devrait conserver ou augmenter sa valeur en période de turbulence des marchés, comme l’actuel.

Comportement des onces d’or Source: GoldPrice

Le refuge que l’humanité préfère depuis des millénaires est l’or. On peut remarquer que depuis le début de la crise des coronavirus, il a eu un comportement négatif, comme prévu. Actuellement, chaque once d’or Troy vaut 1 550 $, pourquoi?

Le Bitcoin n’est pas une couverture contre les pandémies, c’est une couverture contre les régimes fiduciaires. Un choc soudain et négatif de la demande dans l’économie mondiale »affectera à court terme tous les actifs, y compris l’or.

– Tyler Winklevoss (@tylerwinklevoss) 15 mars 2020

Le Bitcoin n’est pas un paradis pour les pandémies, c’est un paradis pour tous les régimes Fiat. Un impact négatif soudain sur la demande de l’économie mondiale affectera tous les actifs, y compris l’or. Et tout cela se fera à court terme ».

Comme l’explique l’un des jumeaux de Winklevoss, lors des crises mondiales précédentes, il y a eu un impact négatif sur la demande mondiale. Parce qu’en période de panique, de nombreux investisseurs préfèrent avoir de l’argent sous leurs matelas. Une fois la poussière retombée et les gens en possession de quelques informations sur l’avenir, ils retournent dans des refuges.

Et c’est ce que nous constatons dans le comportement du prix des onces d’or. Une chute de panique, puis une reprise. Pendant ce temps, le marché traditionnel poursuit sa route vers le précipice, même avec l’énorme impression d’argent des États-Unis et de l’Europe.

Bitcoin

Le Bitcoin a été fortement critiqué par les amoureux du statu quo. Il a été accusé d’avoir échoué dans sa mission première de servir d’outil d’aide à l’humanité. Mais, nous voyons qu’il se comportait de manière très similaire à l’or, paniquant puis surgissant lorsque la poussière se dépose.

Comportement Bitcoin Source: Coinmarketcap.

Maintenant que Bitcoin a lancé sa propre Bull Run, ses détracteurs sont passés à d’autres sujets. Et ils n’ont pas encore mentionné que Bitcoin a échoué.

A la recherche du découplage…

Voici où nous en sommes dans la chronologie par rapport à la crise bancaire de 2008.

Découplage des valeurs refuges des actions montrant des indices qu’il a peut-être commencé (c’est-à-dire lorsque la BTC et l’or deviennent haussiers). Nous aurons plus de confirmation dans une semaine. pic.twitter.com/rnCwKUgAJc

– Willy Woo (@woonomic) 23 mars 2020

Comme nous pouvons le voir dans le Tweet précédent, le “découplage” a commencé. Cela se réfère au fait que les refuges ont traversé leur phase baissière, et maintenant ils commencent à avoir une corrélation négative avec les marchés traditionnels.

Combien d’onces d’or pouvez-vous acheter avec 1 Bitcoin?

Il est temps de parler des deux refuges, l’original est l’or, tandis que d’autre part, nous avons Bitcoin, qui est le nouvel outil de l’humanité, qui n’est pas seulement une réserve de valeur.

Le prix actuel de 1 Bitcoin (BTC) est d’environ 6 200 $, tandis que celui des onces d’or est de 1 550 $. Pour ce que “Oui je pourrais” Je pourrais acheter environ 4 onces d’or. Chaque once troy d’or est égale à 31,1 grammes d’or pur.

Mais, voici un léger inconvénient. Dans de nombreux pays, l’or pur ne peut pas être acquis facilement, car de nombreuses nations ont réservé le droit de propriété exclusif sur l’or.

Il se tourne donc vers le marché noir pour l’achat et la vente d’or, qui présente un risque élevé, ou vers les marchés financiers. Le monde financier traditionnel a sauté ces obstacles avec la création de dérivés, dans lesquels vous achetez le dérivé, qui est lié 1 à 1 au prix de l’or.

Cela signifie que vous ne posséderez jamais vraiment d’or, plus de quelques onces d’or fictives. D’un autre côté, si vous choisissez Bitcoin comme refuge, il vous appartient à 100%, en plus de prendre en charge la nouvelle perturbation mondiale, celle des crypto-monnaies et de la technologie Blockchain.

Est-il préférable d’avoir 4 onces d’or que 1 Bitcoin? Faites-nous part de vos réflexions dans la zone de commentaires.

