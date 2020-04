Combien la dette publique italienne augmente avec le coronavirus

27 avril 2020, par Mariangela Tessa

Le coronavirus pèsera lourdement sur la dette italienne. L’effet combiné de récession et poussé au déficit pour des interventions urgentes, il portera la dette publique italienne en 2020 à 155,7% du PIB. Un pourcentage destiné à baisser progressivement à 152,7% en 2021.

En termes absolus, cela signifie que cette année, la dette sera proche de 2600 milliards d’euros (+190 milliards par rapport à l’année dernière), portant la facture de chaque Italien à 43 100 euros.

Ce sont les chiffres qui sont apparus dans le DEF, dans lesquels on estime que le PIB 2020 marquera une baisse de 8% cette année, tandis que le déficit grimpera à + 10,4%. Ce sera mieux l’année prochaine quand l’IPI devrait marquer une augmentation de 4,7%

En attendant, une note du Palazzo Chigi explique:

“Le nouveau niveau de dette nette des administrations publiques il est fixé à 10,4% du PIB en 2020 et à 5,7% en 2021 “.

Pour l’avenir, le gouvernement explique que pour ramener le ratio dette / PIB, “qui assure toujours une période raisonnable de soutien et de relance de l’économie”, il visera à:

relance des investissements publics et privés, également grâce à la simplification des procédures administratives;

lutte contre l’évasion fiscale;

réforme du système fiscal, fondée sur la simplification, l’équité et la protection de l’environnement;

revue et requalification des dépenses publiques.

