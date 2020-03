Combien les principales crypto-monnaies se négocient-elles sur Binance?

La semaine commence par une tendance négative pour les principales crypto-monnaies. Le Bitcoin est en baisse d’environ 6%, perdant un support clé à 6000 $, tandis qu’Ethereum chute de 7,2% à 125 $, selon le panel Binance.

Le Bitcoin a connu un week-end de forte volatilité, avec une fourchette de négociation allant de 5700 $ à 7000 $. Alors que certains experts parlent d’une possible reprise à court terme, d’autres sont si optimistes pour nous.

La pandémie de coronavirus continue de balayer le monde et aucun actif ne semble sûr, du moins jusqu’à présent.

Au cours des premières heures de négociation de la semaine, les principales crypto-monnaies affichent une tendance négative dans le panneau de négociation Binance.

L’œil sera sur la barrière de 6000 $ de Bitcoin, où les taureaux et les ours se battront pour contrôler ce niveau. Difficile de prédire qui peut gagner, car la volatilité des marchés est à l’ordre du jour.

Pour sa part, Ethereum a du mal à maintenir le niveau de 120 $ US et Ripple de 0,15 $ US. Le litecoin s’échange pour sa part au-dessus du support clé de 35 $ US.

Pour terminer avec la revue des principales crypto-monnaies, BNB, le Token of the Binance Exchange, est en baisse de 8%, au-dessus du tirage clé de 10 $.

Tout est suspendu par un fil.

Comment les marchés internationaux ont-ils commencé la semaine?

Comme je l’ai expliqué il y a quelques jours, nous sommes à un moment crucial sur les marchés financiers, où il est très important de suivre de nombreuses variables, pour savoir où va l’argent.

Au moment de la rédaction du présent rapport, le marché boursier de Tokyo a augmenté de 1,8%, tandis que le marché boursier de Shanghai a chuté de 1,6%. De son côté, les futures de Wall Street fonctionnent avec de faibles moyennes de 4%. Si ce niveau est maintenu, l’ouverture des marchés boursiers américains serait catastrophique.

De son côté, le pétrole se négocie à 22,78 $ US, avec une baisse de plus de 3%. L’or se négocie à 1 493 $ US, maintenant une tendance négative à court terme.

Trump sauvera-t-il les marchés?

Donald Trump lancera un sauveteur quotidien d’un milliard de dollars pendant 30 jours dans l’économie américaine. pour résister à la crise des coronavirus.

Un billion de dollars sera injecté pendant 30 jours, ce qui représente une création monétaire de 30 milliards de dollars. Croyez-le ou non, cette somme d’argent est similaire à beaucoup du PIB de la région d’Amérique latine, et beaucoup plus élevée que dans d’autres parties du monde.

Personnellement, je pense que ce sera une semaine plus qu’importante pour les marchés mondiaux, car les principaux pays du monde comprennent l’impact que le coronavirus aura sur les économies locales, ce qui à première vue serait très défavorable.

Dans ce scénario, Bitcoin peut avoir une place privilégiée dans le portefeuille des investisseurs, car l’argent doit se déplacer quelque part. Rappelez-vous: “L’argent ne dort jamais.”

