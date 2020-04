Combien va valoir le Bitcoin en 2020? – TREND CRYPT

L’avenir du Bitcoin à court, moyen et long terme est un point d’interrogation pour beaucoup d’entre nous. Nous sommes témoins de sa volatilité, de ses rendements, mais de la même manière nous voulons toujours quelque chose pour guider nos actions sur le marché. Nous vous montrons donc ici les prévisions de la valeur du Bitcoin en 2020, 2025 et 2030 selon les experts.

Prévisions pour la valeur du Bitcoin en 2020

Fin 2019, de nombreux analystes experts du monde de la crypto ont affirmé que Bitcoin dépasserait son prix historique, en particulier après la réduction de moitié. Jusqu’à présent, la réduction de moitié n’a pas eu lieu mais nous avons vu de très mauvais jours pour la CTB, comme le 12 mars dernier.

Malgré cela, beaucoup parient sur Bitcoin en 2020. Tout d’abord, nous avons le fondateur de Morgan Creek Digital, Anthony Pompliano, qui maintient que Bitcoin se prépare à traverser l’un des meilleurs moments de son histoire.

Cela est dû à l’influence de l’injection de liquidités dans l’économie par les gouvernements pour lutter contre les effets de COVID-19, ainsi que par la réduction de moitié de Bitcoin.

Chanpeng Zhao partage également l’opinion de Pompliano. Sa réponse à la valeur de Bitcoin en 2020 est que son prix pourrait augmenter considérablement au cours des prochains mois.

Zhao est le PDG et fondateur de l’échange de crypto Binance, et l’une des figures les plus reconnues et respectées de la communauté crypto.

De même, Bobby Lee a estimé que le Bitcoin pourrait atteindre 10 000 $ en mai et 25 000 $ en décembre. Lee est le PDG et fondateur de Ballet, ainsi que membre du conseil d’administration de la fondation Bitcoin. Allant plus à long terme en novembre dernier, le PDG a prédit que la CTB atteindrait 500 000 $ d’ici 2028.

Enfin, un autre des grands optimistes de ces prédictions Bitcoin au moment du Coronavirus est Tim Draper. Et c’est que, pour l’investisseur milliardaire, une fois la crise sanitaire provoquée par le Coronavirus passée, les banques et les gouvernements ne seront plus le facteur fondamental de l’économie pour commencer à être le Bitcoin. L’une des visions les plus radicales de ce qui va se passer.

Prédictions de la valeur du Bitcoin pour 2025 et 2030

Suivant les vues de Draper, avec la réduction de moitié de la valeur du Bitcoin pourrait atteindre un record de 250 000 $ d’ici 2022.

De même, Richard Ells, le PDG d’Electroneum, a déclaré qu’à court terme: “Il serait insensé de s’attendre à autre chose qu’une grave volatilité sur le marché des crypto-monnaies.”

Cependant, une fois la tempête passée, le prix devrait recommencer à augmenter. Donc, d’ici 2025, toutes choses égales par ailleurs, le Bitcoin pourrait avoir dépassé de loin son niveau record.

En revanche, l’année dernière, la Deutsche Bank a assuré dans sa dernière enquête que les crypto-monnaies pourraient remplacer les espèces d’ici 2030. Ce géant allemand a publié cette prédiction dans un rapport relatif aux crypto-monnaies, intitulé “Imagine 2030”. Les Bitcoins se distinguent comme les principales crypto-monnaies même cette année-là.

Dans le document, il a été signalé que les monnaies numériques étaient jusqu’à présent présentées comme des «ajouts» plutôt que des «substituts» dans le monde financier. Cependant, pour la prochaine décennie, cela pourrait changer. Cela étant, d’ici 2030, de grandes choses sont également prévues pour l’industrie de la crypto-monnaie en général.

Les prévisions pour la valeur du Bitcoin de 2020 à 2030 sont largement optimistes. Pompliano, Zhao, Draper et même la Deutsche Bank l’ont exprimé ainsi. Source: Coin News

Des vues divergentes

Bien sûr, comme c’est toujours le cas au sein de la communauté cryptographique, il n’y a pas de consensus sur la valeur du Bitcoin à l’avenir. Jusqu’à présent, nous avons affiché des prévisions optimistes, mais certains experts diffèrent.

Ces analystes parient bien sur l’effondrement du Bitcoin ou du moins considèrent les prévisions optimistes du reste presque impossibles. Un exemple en est Peter Brandt, qui considère que la situation générée par COVID-19 sur le marché du Bitcoin a complètement changé les tendances au sein de la crypto-monnaie.

Brant croyait que Bitcoin pourrait entrer dans un rallye haussier aussi important qu’en 2017. Mais, après les premiers effondrements générés par la pandémie, il aurait annoncé la possibilité d’une baisse du BTC à 1 000 $.

Ce scénario est similaire à celui de Chris Burniske, un partenaire Placeholder. Pour Burniske, la situation du marché est si délicate que nous pourrions encore voir le minimum de BTC au fil des ans. Pouvoir faire tomber la crypto-monnaie une fois de plus en dessous de 4000 $, comme il l’a commenté lors de ses prédictions Bitcoin sur son compte Twitter.

Vous avez aimé le contenu? Partagez-le