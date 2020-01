Combien vous gagnez avec une startup gagnante

Pas seulement travail des employés: pour gagner, vous pouvez décider de créer votre propre entreprise. Qui, en particulier, a une idée entrepreneuriale et choisit de démarrer sa propre entreprise en créant une start-up risque de faire le coup de la vie et de gagner ou au contraire d’échouer et de tout perdre.

Lancer une startup: combien vous gagnez

Mais combien pouvez-vous gagner avec une start-up gagnante? Il n’y a pas de réponse sans équivoque à cette question, mais certaines recherches et enquêtes nous aident.

Par exemple, selon les données publiées par The Next Web en collaboration avec Compass, les statistiques nous indiquent que 71% des fondateurs d’une startup gagnent un salaire minimum de 50000 $ par an. En revanche, 11% déclarent un chiffre compris entre 50 000 et 75 000 euros, et progressivement avec 7% atteignant 100 000 et 5% jusqu’à 125 000 euros.

En 2008, l’investisseur Peter Thiel spéculé qu’un faible salaire de PDG était le meilleur indicateur du succès d’une startup:

“Plus le salaire du PDG est bas, plus il a de chances de réussir. Le salaire du PDG fixe une limite pour tout le monde. Si elle est fixée à un niveau élevé, vous finissez par brûler beaucoup plus d’argent. Alignez vos intérêts avec ceux des actionnaires. mais [oltre a questo], il s’agit de savoir si la mission de l’entreprise est de construire quelque chose de nouveau ou simplement de percevoir des salaires.

À l’exception de l’Inde, les échelles salariales des fondateurs de start-up dans le monde sont remarquablement similaires. en Silicon Valley, berceau des startups, 66% des fondateurs gagnent 50 000 $ par an contre 72% des fondateurs de startups qui sont implantés à Berlin à 92% en Inde.

Le faible salaire des fondateurs pour les startups de la Silicon Valley affecte surtout le coût élevé de la vie dans des villes comme San Francisco.

La phase dans laquelle se situe une startup affecte-t-il les salaires de ses fondateurs? Pas autant que vous pourriez le penser d’après la recherche. Les fondateurs ont tendance à maintenir leur salaire en dessous de 45 000 $ par an jusqu’à ce qu’ils atteignent une phase de croissance élevée, mais même dans ce cas, le salaire moyen lorsque le produit est dit «mature» est de 70 109 $ très loin des gloires qu’ils imaginent.