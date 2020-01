Commandes record pour 30 ans de BTP, demande de 47 milliards contre les 7 milliards de l’émission

Vente aux enchères record pour le nouveau Trente ans BTP du Trésor, avec un demande égale à quelque chose comme 47 milliards d’euros par rapport aux 7 mises sur le marché pour la première tranche du nouveau benchmark, expirant en septembre 2050 et taux annuel de 2,45%, qui selon les rumeurs devrait atteindre environ six points de base de rendement sur les trente ans actuellement énumérés.

Malgré l’incertitude politique en vue des élections régionales en Calabre et en Émilie-Romagne, le BTp reste populaire aux enchères du Trésor. Mais pas seulement en Italie.

“Les commandes du nouveau BTP ont été très bonnes, reflétant l’appétit des investisseurs pour les rendements”, a-t-il déclaré à .. Luca Cazzulani, Stratège Unicredit. «Le timing était également très bon. Les élections de fin de mois pourraient apporter une certaine volatilité sur le marché, et les investisseurs achètent généralement des échéances extra-longues comme position défensive. “

Pour les analystes de Mps Capital Services, un public diversifié d’investisseurs a participé au placement de l’action, tant sur une base géographique que par type.

Un regard sur l’Europe

La faim des investisseurs pour les obligations d’État n’affecte pas seulement les frontières italiennes. Les résultats des enchères (Allemagne, Espagne, Autriche et France) et des syndicats (Portugal, Slovénie, Irlande) la semaine dernière montrent un intérêt marqué pour le secteur obligataire.

En particulier, une confirmation de laintérêt du marché pour les titres à long terme est venu du dernier numéro de Bonos espagnol il y a deux jours, qui a enregistré un une demande record de 53 milliards d’euros pour la nouvelle garantie de 10 ans placée par le biais d’un syndicat pour un montant de 10 milliards d’euros et un rendement d’un demi-point de pourcentage.

Il convient également de rappeler que les deux premiers mois de l’année sont historiquement très denses avec des placements, car la plupart des gouvernements ont tendance à concentrer l’essentiel de la collection pendant la première partie de l’année. en des enchères pour 60 à 75 milliards d’euros sont prévues pour les quatre prochaines semaines contre 61 milliards d’échéances et coupons pour 15 milliards.

Pour 2020, Jp Morgan tient compte du fait que, nets des titres arrivant à échéance, les émissions des pays de la zone euro devraient atteindre un quota 188 milliards d’euros, qui est le niveau le plus bas depuis 2008.

Les détails du problème

Le Trésor a émis iLe nouveau BTp à 30 ans pour 7 milliards d’euros venant à échéance le 1er septembre 2050, jouissance 1er septembre 2019 et taux annuel 2,45%, payés en deux coupons semestriels. Le titre a été placé à prix de 99,280 correspondant à un rendement annuel brut à l’émission de 2,50 pour cent.

Le placement a été effectué par le biais d’un syndicat composé de cinq chefs de file, Barclays Bank, Bnp Paribas, Citigroup Global Markets, Credit Agricole Inv. Bank et Monte dei Paschi di Siena Capital Services Banca per le Imprese et les autres spécialistes des titres d’État italiens en tant que co-chef de file, ajoute-t-il.