Comment 2019 a marqué un nouveau chapitre dans l’histoire de la grande rue de notre pays (Opinion)

Au cours de l’année dernière, nous avons visité les rues du Royaume-Uni pour voir et entendre de première main comment les petits détaillants luttaient contre les défis commerciaux que 2019 avait apportés. Il est indéniable que, dans le contexte de fermetures de grandes chaînes et d’incertitudes économiques persistantes, l’année a été difficile pour les détaillants.

Mais ce qui m’a vraiment impressionné, c’est la démonstration de force et de résilience qui maintient nos rues hautes en vie.

Les Great British High Street Awards, gérés par le gouvernement, en partenariat avec Visa, reconnaissent et célèbrent les réalisations locales dans nos rues principales. Dans le cadre de ces récompenses, nous avons eu l’occasion unique de découvrir un large éventail de commerces de rue: bouchers et épiciers, coiffeurs et fleuristes. Dans chaque endroit, les juges ont eu le plaisir de rencontrer les commerçants inspirants derrière les vitrines, tous dévoués à fournir un service important à leurs communautés.

Ce sont les héros méconnus qui font de nos rues principales locales des endroits spéciaux pour faire du shopping et se réunir. Les propriétaires de petites entreprises bénéficient d’un large soutien pour garantir que nos rues élevées non seulement survivent mais prospèrent, et nous pouvons tous apprendre de leurs approches créatives pour y arriver.

Il y a des histoires incroyables qui présentent des utilisations innovantes des nouvelles technologies pour réengager les clients, à la fois localement et plus loin. Les entreprises locales de Northwich, par exemple, ont travaillé avec leur Business Improvement District pour lancer une plate-forme multimédia Visit Northwich et ont utilisé des vidéos sur les réseaux sociaux pour promouvoir les commerçants individuels dans la rue principale.

Avec jusqu’à 4000 vues par vidéo, cela a donné aux détaillants de Northwich un mégaphone pour promouvoir leur entreprise et mettre en évidence ce qu’ils peuvent offrir aux résidents locaux. Ce qui a commencé avec le Business Improvement District est devenu un phénomène à l’échelle de la ville, les propriétaires d’entreprises produisant eux-mêmes des vidéos sur les réseaux sociaux pour mieux se connecter à leurs clients via les réseaux sociaux.

Nous savons que les rues principales locales sont importantes pour le sens de la cause et de la fierté et, selon une étude de Visa, la moitié des consommateurs disent que visiter leur rue locale leur donne un sentiment de fierté dans leur communauté locale. Compte tenu de l’importance de la rue principale elle-même, les événements et les festivals communautaires sont une façon éprouvée d’attirer des gens de l’intérieur et de l’extérieur de la région pour apporter de nouveaux visages à la rue principale.

Daventry en fournit un excellent exemple. Au cours des deux dernières années, la ville a accueilli jusqu’à 16 festivals et est rapidement devenue une ville de festivals. Les événements éclectiques vont d’un festival des arts aux célébrations de la Journée des Forces armées, attirant des gens qui n’ont jamais visité la rue auparavant. Dans le but d’augmenter la fréquentation, les détaillants locaux ont également mis en place des initiatives plus petites telles que «Nappies & Natter» qui offre un environnement social aux mères de jeunes enfants.

Un autre développement que nous avons vu dans les rues principales est l’évolution vers des produits et services plus durables. En fait, les recherches effectuées par Visa avant Noël ont montré que quatre consommateurs sur dix cherchaient activement à être plus durables en ce qui concerne les produits qu’ils achetaient.

Le Hitchin Town Centre, qui est présélectionné dans la catégorie Champion des Great British High Street Awards, est un bon exemple d’une rue haute qui a pris les devants en matière de durabilité – obtenant d’abord le statut de ville Fairtrade en 2006, et plus récemment ajoutant des éco-titres. Les cafés transforment le café moulu en rondins de poitrine pour les brûleurs à bois, qui sont ensuite achetés par les entreprises locales pour un profit durable. Des initiatives telles que celles d’Hitchin comblent cette demande pour une approche plus durable du commerce de détail tout en aidant les entreprises à se diversifier dans de nouveaux domaines qu’elles n’auraient jamais cru possibles ou lucratifs.

En allant de la rue haute à la rue haute et en parlant aux habitants, il est clair pour moi que la fermeture de grandes chaînes de vente au détail et de détaillants de longue date a causé un malaise au sujet des unités vides et de l’effet d’entraînement que cela a sur l’attraction de la fréquentation. Cependant, il existe de brillants exemples de rues élevées surmontant les défis auxquels elles sont confrontées.

Par exemple, Rochdale offre des incitatifs pour le remplissage des magasins vides, ce qui se traduit par une adoption beaucoup plus importante des nouvelles activités commerciales et par la suite, par un impact positif sur l’atmosphère et l’esprit communautaire. L’apparence est également essentielle. La recherche sur les visas révèle que l’apparence physique fait partie des trois principales préoccupations des consommateurs lorsqu’ils visitent leur rue principale locale.

On dit souvent que nos rues principales sont en crise ou qu’elles sont confrontées à une menace existentielle. Mais d’après ce que nous avons vu au cours de ce voyage, je crois que l’histoire de la grande rue de 2019 est celle de la transformation.

Jeni Mundy est directrice générale, Royaume-Uni et Irlande chez Visa et également juge en chef des Great British High Street Awards

