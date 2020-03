Comment 33 000 $ de dette ont appris à Sarah Mae que démarrer une entreprise de passion ne suffit pas

À moins que vous mariez votre passion avec cette seule chose, vous n’avez qu’un passe-temps coûteux.

Dans cette série intitulée Member Showcase, nous publions des interviews avec des membres de The Oracles. Cette interview est avec Sarah Mae Ives, fondatrice et PDG de la société de formation et de marketing numérique Sarah Mae Ives Social Media Inc. Elle a été condensée par The Oracles.

Quelle a été votre plus grande influence en grandissant?

Sarah Mae Ives: Mon père. Il a grandi dans un environnement où l’entrepreneuriat était une compétence de survie obligatoire plus qu’un choix. J’ai essayé de m’éloigner de l’entrepreneuriat et m’a encouragé à aller loin avec mes études (ce que j’ai fait – j’ai obtenu une maîtrise).

Chaque jour, j’ai modélisé les compétences et les habitudes qui m’ont énormément servi dans les affaires, comme l’état d’esprit selon lequel «le client a toujours raison». J’ai démontré la concentration, la ténacité, le dynamisme et le dévouement résolus nécessaires au succès de l’entreprise. Vous avez besoin de ces qualités pour rester fidèle à votre vision lorsque les choses deviennent difficiles, et je lui suis toujours reconnaissant de me les avoir enseignées.

Quel est l’un de vos moments les plus fiers?

Sarah Mae Ives: En plus d’avoir deux enfants ridiculement mignons, mon moment le plus fier est lorsque mon entreprise a dépassé plusieurs chiffres. Rien ne vaut ce sentiment de “Wow, ça marche.” Cette étape a été un incroyable goût de victoire, surtout après avoir échoué dans les affaires depuis 2011 et gaspillé près de 50 000 $ sur une chaîne sans fin de certificats et de cours de bricolage.

Ce succès est directement lié à ma capacité à pivoter. Lorsque ma première entreprise a échoué, j’ai repensé mes prochaines étapes lorsque la plupart des gens l’auraient emballée. Bien que la concentration soit obligatoire, vous devez également marier cela avec le côté pratique et être capable d’admettre quand quelque chose ne fonctionne pas et de le modifier pour répondre à un besoin.

Qu’est-ce qui vous passionne le plus dans votre entreprise en ce moment?

Sarah Mae Ives: Je conseille un groupe incroyable de femmes intelligentes, gentilles et motivées et je leur enseigne les ficelles de posséder une agence numérique. Bien que la publicité sur Facebook soit le pain et le beurre de mon entreprise depuis des années (et continuera de l’être), je me suis toujours senti le plus à l’aise en tant qu’éducateur. Je suppose que je suis naturellement autoritaire!

Lorsque j’ai décidé de suivre l’appel de mon cœur et de poursuivre ce projet passionnel, je n’avais aucune idée de comment cela se passerait. Je n’aurais pas pu imaginer que j’attirerais autant de grandes femmes, et j’apprends autant d’elles que de moi.

Quelle est votre citation préférée?

Sarah Mae Ives: «Le parfait est l’ennemi du bien», de l’écrivain français Voltaire. Trop d’entrepreneurs en herbe se retrouvent trébuchés en pensant que les choses doivent être «parfaites» avant de pouvoir changer ou démarrer cette entreprise. En réalité, ils ont juste besoin d’appuyer sur go et start avant d’être prêts.

Bien que je respecte le dévouement à la maîtrise, je pense que ce qui est souvent en dessous est la peur de se mettre là-bas. Les entrepreneurs qui prennent de l’avance sont ceux qui n’ont pas peur de se lancer la tête la première et de trier le reste au fur et à mesure, ce qui a été le cas pour moi. Tant que le véritable service est votre philosophie directrice, vous trouverez votre chemin.

Quel a été votre plus grand défi au démarrage? Comment l’avez-vous surmonté?

Sarah Mae Ives: La conviction qu’il fallait que ce soit une entreprise de «passion». Après plusieurs années et une dette de 33 000 $, je me suis rendu compte que vous devez marier votre passion avec un besoin très apprécié pour réussir. Sinon, vous avez juste un passe-temps coûteux.

J’ai surmonté cela en prenant conscience de ce que j’aimais: écrire, créer et discuter avec d’autres propriétaires d’entreprise. J’ai d’abord proposé des services publicitaires par manque de commodité. Je ne m’attendais pas à tomber amoureux de cette entreprise et à devenir si passionné par les entrepreneurs que j’ai aidés. Si vous suivez ce que vous êtes bon et repérez les besoins du marché, votre passion vous trouvera de manière inattendue.

Qui est le meilleur leader de tous les temps et pourquoi?

Sarah Mae Ives: Gary Vaynerchuk. Il est incroyablement doué pour motiver les gens à penser au-delà de l’ordinaire et à sortir des chaînes du “Que vont-ils penser?” mentalité. Ceci est obligatoire lorsque vous démarrez une entreprise, car les gens vous jugeront absurde.

Vaynerchuk inspire une nouvelle génération à réfléchir plus attentivement à la voie traditionnelle de l’enseignement supérieur et à vous enfermer dans un emploi de neuf à cinq simplement parce que vous êtes “supposé” le faire. Si j’avais quelqu’un comme lui pour m’inspirer dans la vingtaine, j’aurais suivi mes passions professionnelles plus tôt. En tant que maman d’un enfant de 10 ans, il est incroyable de voir quelqu’un modéliser à quel point il est important de ne pas se soucier de ce que les autres pensent.

Comment évaluez-vous une bonne affaire?

Sarah Mae Ives: En demandant si c’est une «compétence difficile» quantifiable qui est très appréciée sur le marché. Trop de personnes créent des entreprises sur la base de «compétences non techniques», où être payé dépend de la taille de votre public et de la portée de votre marque, ce qui peut être coûteux à établir. Ou, ils offrent des compétences solides, comme la gestion des médias sociaux ou l’assistance virtuelle, qui ne paient pas bien les heures requises. Avec ces entreprises, il est beaucoup plus difficile de prouver un retour sur investissement, mais avec une compétence qui a un retour sur investissement, vous ne vendez pas tant la transformation que vous vendez une décision commerciale intelligente.

Quelle habitude unique vous donne 80% de vos résultats?

Sarah Mae Ives: Ma concentration inébranlable, qui est nécessaire pour réussir. J’éteins régulièrement mon téléphone, je fais de l’exercice et je mange des aliments qui nourrissent mon corps afin que je puisse rester concentré. Il n’y a jamais eu autant de tentation de se distraire de nos valeurs fondamentales et de nos rêves.

L’accent est également mis sur le réglage de ce que font les autres et sur le fait de rester dans votre voie. Je l’ai trouvé extrêmement puissant pour se prélasser en silence parce que c’est là que mon cerveau devient créatif et résout les problèmes. L’un de mes outils préférés est la protection auditive de type travailleur de la construction, donc j’ai un silence total. J’ai l’air ridicule, mais cela stimule ma créativité et ma concentration.

Si vous créez un organisme de bienfaisance, comment s’appellera-t-il et que fera-t-il?

Sarah Mae Ives: Je créerais un programme qui aide les collègues entrepreneurs avec leur santé mentale. Je pense que les problèmes de santé mentale sont plus fréquents chez les entrepreneurs qu’on ne le dit. Une étude récente a révélé que la moitié des entrepreneurs ont souffert d’au moins un à un moment donné.

Peut-être que cela commence par ce sentiment de ne pas s’intégrer et de vouloir renverser le statu quo, auquel je m’identifie en tant que personne qui aime la mentalité des outsiders. Mais être «différent» peut être difficile, et on ne nous enseigne pas les stratégies d’autosoins dont nous avons besoin pour survivre. J’aimerais aider à changer cela.

Pour quoi voulez-vous être connu, ou que voulez-vous que votre héritage soit?

Sarah Mae Ives: Je veux être connu pour avoir fourni une orientation claire sur ce qui fonctionne dans les affaires et ce qui ne fonctionne pas, car avoir une entreprise prospère transforme radicalement votre vie. Bien que j’aime beaucoup de choses sur l’industrie du coaching, de nombreux entrepreneurs potentiels n’obtiennent que la moitié des réponses dont ils ont besoin pour réussir.

On nous apprend que nous pouvons acheter un programme de bricolage à 997 $ et encaisser un million de dollars, ce qui est loin de la réalité. Nous sommes également déroutés par la masse de gens qui disent qu’il faut «sept ans pour réussir du jour au lendemain», ce que je ne crois pas. Mon objectif est d’être l’une des voix les plus claires sur le moyen le plus rapide de réussir afin de pouvoir autonomiser une nouvelle vague de femmes entrepreneures. C’est mon rêve ultime.

Connectez-vous avec Sarah Mae Ives sur Facebook, LinkedInet Instagram, ou lui rendre visite site web.

Les mots et opinions exprimés dans cet entretien sont ceux de la personne interrogée seule. Ce qui a fonctionné pour eux peut ne pas fonctionner pour tout le monde. Toutes les réclamations dans cet article n’ont pas été vérifiées de manière indépendante.

