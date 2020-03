Comment acheter 1 Bitcoin?

Il existe différentes manières dans le monde d’acquérir du Bitcoin et d’autres crypto-monnaies. Il s’agit notamment des cartes-cadeaux, des commerçants locaux, des courtiers, des plateformes d’échange, des cartes de crédit. La vérité est qu’au fil des ans, l’achat de 1 Bitcoin est devenu un peu plus accessible qu’il y a dix ans.

Pour de nombreuses personnes, leur premier achat de Bitcoin ressemble à quelque chose d’effrayant ou même de compliqué. Cependant, il existe de nombreuses options disponibles pour un achat facile, rapide et sécurisé.

Contrairement aux devises courantes, les crypto-monnaies ne sont pas réglementées par les gouvernements, les grandes banques ou les fonds d’investissement, mais par les investisseurs privés. Par conséquent, acheter 1 Bitcoin peut avoir de nombreux canaux, mais vous devez choisir les plus sûrs.

Vous pouvez acheter 1 Bitcoin, ou également des satoshis, qui sont des fractions d’une unité de Bitcoin. Les options varient d’un pays à l’autre, à moins que vous n’ayez recours à des options comme celles des bourses.

Alternatives pour acheter 1 Bitcoin

Certains échanges qui fonctionnent correctement pour acheter 1 BTC sont Binance, OKEx, entre autres. Cependant, le plus populaire est Binance. Vous pouvez trouver des critiques d’échanges assez cool dans les articles précédents sur CryptoTrend, et bien plus de détails à ce sujet.

D’autres alternatives incluent Coinbase, qui offre une commission de 3,5%, mais est l’un des sites les plus populaires. Il y a aussi Kraken, où la commission est beaucoup plus faible (entre 0,16 et 0,26%).

L’achat de 1 Bitcoin est quelque chose qui peut être fait par le biais de divers canaux, le plus populaire étant les échanges de crypto-monnaie. Source: Medium.com

Mais, en termes généraux, un échange vous permet d’acheter plus facilement 1 Bitcoin car il vous donne la possibilité d’accéder au marché où il y a des acheteurs et des vendeurs. En outre, à plusieurs reprises, il vous donne la possibilité d’affilier vos cartes de crédit ou vos comptes bancaires, et il vous permet de le changer en monnaie fiduciaire dès que vous le souhaitez ou que vous le jugez approprié.

En d’autres termes, ce sont des plateformes qui ont une large base d’utilisateurs et où vous pouvez payer avec votre carte de crédit ou par virement bancaire.

CoinMap vous aide à trouver des marchands Bitcoin

De même, il existe des commerçants physiques dans le monde entier qui acceptent les paiements avec Bitcoin pour acheter. Le site CoinMap, une carte de collaboration ouverte, compte actuellement 10 805 entreprises enregistrées.

Par exemple, si vous recherchez des options pour dépenser votre Bitcoin en Amérique latine, CoinMap en indique plusieurs. Étant donné le cas, si vous êtes à Mexico, il y en a plus de 30, à Bogotá 40, Santiago du Chili en a 15 et Buenos Aires plus de 150. Dans des cas comme le Venezuela, avec une économie hyper-inflationniste, achetez et acceptez Bitcoin Il est devenu plus courant que beaucoup ne le pensent.

Cependant, si vous sentez que vous avez besoin de plus de détails, chez CriptoTendencia, nous avons plusieurs revues de pays et comment acquérir Bitcoin si vous y vivez. Quelques exemples incluent la Bolivie, les États-Unis, entre autres.

