Comment acquérir régulièrement de nouveaux utilisateurs d’applications pour de nombreuses années à venir

Depuis la sortie du premier iPhone en 2007, des millions d’applications ont augmenté et ont perdu en popularité. Il existe actuellement plus de deux millions d’applications disponibles au téléchargement dans les principaux magasins d’applications. Il n’est pas difficile de créer une application; la partie délicate consiste à acquérir des utilisateurs et à atteindre une croissance continue pendant de nombreuses années.

Alors, comment les applications qui réussissent parviennent-elles à accroître leur base d’utilisateurs année après année? L’optimisation de l’App Store est la clé.

Il est essentiel que les utilisateurs trouvent facilement votre application. C’est plus facile à dire qu’à faire lorsque les magasins d’applications ont des millions d’applications disponibles. Il ne suffit pas d’avoir une application solide. De nombreuses applications géniales sont masquées dans les résultats de recherche par des applications moindres avec une meilleure optimisation. Vous devez vous assurer que votre application est optimisée pour les résultats de recherche de l’App Store.

Jusqu’à récemment, Amazon n’était pas en mesure d’atteindre un rang supérieur dans la catégorie de magasinage de Google Play Store. Il semble incroyable qu’Amazon, une entreprise avec 197 millions de visites de sites Web par mois, ait du mal à atteindre un classement supérieur avec son application.

Le problème d’Amazon était dû à une modification d’une politique Google Play Store. La politique a déterminé comment classer les applications en fonction de leurs descriptions. Étonnamment, la description de l’application Amazon ne contenait pas le mot “shopping” à un emplacement optimal.

L’optimisation des mots clés joue un rôle important dans le succès d’une application. En ajoutant simplement le mot «shopping» au nom de l’application, Amazon a pu atteindre près de quatre fois le trafic.

En plus d’utiliser un mot-clé, l’amélioration de vos notes vous aidera à améliorer vos résultats de recherche dans les boutiques d’applications. Augmentez vos notes en écoutant attentivement les commentaires que les gens vous laissent dans les sections d’examen et en mettant en œuvre ces commentaires pour améliorer votre application. Résoudre les problèmes dont se plaignent les utilisateurs. Améliorez les choses que les utilisateurs aiment. Et assurez-vous de ne jamais cesser d’améliorer votre application si vous souhaitez augmenter continuellement votre nombre d’utilisateurs.

Les campagnes de reciblage augmentent le retour sur investissement

Les campagnes de reciblage (également appelées campagnes de remarketing) sont un moyen très efficace de convertir d’excellents prospects en nouveaux utilisateurs d’applications. Le reciblage utilise une technologie basée sur les cookies pour cibler les clients potentiels qui ont manifesté un certain intérêt pour votre application en visitant votre page, mais qui n’ont pas encore téléchargé ou acheté votre application.

Pour démarrer une campagne de reciblage, vous devez suivre les visiteurs de votre page Web ainsi que l’achèvement des téléchargements d’applications. Google Ads, Facebook et la plupart des autres plates-formes publicitaires peuvent le faire pour vous. Ces plateformes peuvent ensuite cibler les annonces vers les clients qui n’ont pas terminé le téléchargement de votre application. Pour commencer votre campagne de reciblage, choisissez simplement l’option de reciblage ou de remarketing à partir de la plateforme publicitaire que vous avez choisie.

Selon l’Indice de performance d’AppsFlyer pour 2019, Facebook a extrêmement bien réussi dans le reciblage, allant jusqu’à obtenir la position de numéro un dans l’indice de reciblage mondial. Inutile de dire que les petites entreprises d’applications feraient bien de suivre les masses et d’utiliser les publicités de reciblage hautement efficaces et abordables de Facebook comme un aspect clé de leurs stratégies d’acquisition d’utilisateurs.

Mettez l’accent sur la facilité d’utilisation.

La meilleure façon d’acquérir des utilisateurs est de s’assurer que l’application rend la vie plus pratique – pas plus déroutante. Les applications difficiles à utiliser sont rarement utilisées, il est donc impératif que votre application soit conviviale. La facilité d’utilisation est non seulement essentielle pour acquérir des utilisateurs dès le début, mais il est également important de rester le leader de votre espace lorsque les concurrents apparaissent sur la route.

La rivalité entre Spotify et Apple Music souligne l’importance d’une application conviviale. Ces deux applications sont en concurrence directe depuis le lancement d’Apple Music en 2015. Malgré les efforts considérables d’Apple, Spotify est toujours le géant du streaming en raison de la nature de l’interface utilisateur intuitive.

Comparé à Apple Music, le lecteur de Spotify propose plus d’options en évidence pendant la lecture de la musique. Les utilisateurs peuvent choisir de jouer, sauter, mélanger et répéter, tandis qu’Apple Music laisse de côté les options de lecture aléatoire et de répétition au profit d’une fonction de contrôle du volume. Cette fonctionnalité n’est pas très utile car la plupart des utilisateurs ajustent le volume avec les boutons sur les côtés de leur téléphone.

De plus, Apple Music et Spotify ont tous deux une fonctionnalité de découverte, cependant, la version d’Apple Music n’a pas été remarquable, tandis que la version de Spotify a été un succès Google Play l’a imitée.

La base d’utilisateurs d’Apple Music est impressionnante avec 60 millions d’abonnés dans le monde, cependant, Spotify conserve la position de leader du streaming musical. Fin 2019, Spotify a signalé 248 millions d’utilisateurs actifs avec une augmentation de 29% des revenus par rapport à l’année précédente. Vous pouvez être sûr que Spotify peut remercier l’interface conviviale pour sa position avantageuse actuelle sur le marché.

Augmentez la durée du cycle de vie du produit.

Chaque produit a un cycle de vie; savoir augmenter chaque étape de ce cycle de vie est la clé du succès. Les produits passent généralement par quatre étapes d’un cycle de vie – introduction, croissance, maturité et déclin. L’objectif est de prolonger le plus longtemps possible les stades de croissance et de maturité, en les répétant plusieurs fois avant d’atteindre un stade de déclin.

Pendant la phase d’introduction, votre priorité devrait être de sécuriser les clients et d’apprendre tout ce que vous pouvez de ces premiers utilisateurs. C’est le moment de fidéliser la marque et de créer un buzz sur votre application. Prenez très au sérieux les commentaires des utilisateurs et travaillez dur pour améliorer votre application en fonction de ces commentaires.

Après la phase d’introduction, vous atteindrez la phase de croissance. Si vous êtes stratégique, cela peut être l’étape la plus longue du cycle de vie de votre application. Au cours de cette étape, vous devriez faire des recherches pour comprendre autant que possible les groupes de personnes qui ont été accrochés par votre application et comment vous pouvez répondre au mieux aux besoins de ces groupes.

Il est également impératif d’anticiper la concurrence en phase de croissance. D’autres personnes peuvent tenter de copier votre idée d’application réussie. Pour lutter contre ce problème, connaissez vos forces et vos faiblesses et essayez de mettre en évidence les avantages que vous avez sur les concurrents de Copycat.

Une fois le stade de croissance stabilisé, vous atteindrez le stade de maturité. C’est le moment idéal pour vous développer sur des marchés que vous n’avez pas encore atteints. Pour ce faire, vous devrez peut-être développer de nouvelles utilisations pour votre application ainsi que de nouveaux mix marketing pour atteindre des clients que vous n’avez pas auparavant.

Atteindre avec succès un nouveau marché peut vous propulser de nouveau dans la phase de croissance. Avec une certaine compétence et une planification stratégique, ces deux étapes peuvent être répétées indéfiniment.

