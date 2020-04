Comment ajouter des bonus à votre offre la rend plus irrésistible

En tant que propriétaire d’entreprise ou entrepreneur, vous souhaitez développer votre entreprise. Vous voulez faire des ventes.

Droite?

Mais que faire si vous perdez des affaires? Et si tous ceux qui lisent votre exemplaire de vente le jettent à la poubelle? Et si tous ceux qui visitent votre site Web rebondissaient?

Ne jamais revenir.

Qu’est-il arrivé? Vos objectifs de vente de votre produit ou service et le désir de vos clients potentiels de répondre à leurs besoins se sont heurtés.

Vous voulez qu’ils acceptent votre offre. Ils se demandent si votre produit ou service leur donnera les résultats souhaités… si cela vaut l’argent que vous demandez.

Le résultat est qu’ils hésitent à avancer… Ils sont sur la clôture.

Pourquoi?

Vous n’avez pas réussi à rendre votre offre irrésistible.

Mais vous pouvez renforcer votre offre.

Pensez aux infopublicités télévisées que vous avez vues. Comment le présentateur rend-il l’offre plus irrésistible?

Il met sur les avantages. Il empile les bonus.

Combien de fois l’entendez-vous dire: «Mais attendez! Lorsque vous commandez, vous obtenez également… »Et il commence à accumuler les avantages et les bonus.

Alors, qu’est-ce qu’un bonus?

Votre bonus est quelque chose de plus. C’est une incitation. Quelque chose d’inattendu qui améliore la valeur perçue de votre produit ou service. Ce qui aide à éloigner les prospects et est un bon moyen de les amener à:

Faites attention à votre message – une durée d’attention décroissante signifie que les gens sont plus distraits que jamais. Et il y a de fortes chances que d’autres personnes tentent de les atteindre également.Lisez la copie, à cause de la cupidité.Poussez-les à prendre l’action que vous voulez.

Importance du bonus gratuit

Vous ne pouvez pas prendre à la légère le pouvoir du bonus gratuit. Il joue un rôle important dans votre marketing: il peut aider à défendre et à justifier la valeur et le prix de votre produit ou service. Et donc cela aide à réduire la résistance naturelle de vos clients potentiels.

Cela augmente les chances de réaliser la vente en incitant les personnes qui n’auraient pas acheté votre produit à acheter.

De plus, vous pouvez utiliser le bonus pour encourager les gens à acheter pendant la première phase de votre promotion. Certaines personnes retarderont l’achat, en attendant le dernier jour ou la dernière minute de la promotion. Le problème est que certains oublient. Et au moment où ils se souviennent, votre offre expire.

En donnant gratuitement quelque chose de valeur, vous renforcez votre offre. Et cela pourrait ne vous coûter rien. Votre bonus gratuit peut provenir de l’inventaire disponible – ou de la marchandise excédentaire.

Par exemple, au lieu d’obtenir uniquement votre programme de formation pour 197,99 $, les prospects bénéficient également d’une heure de coaching individuel par téléphone ou sur Skype.

Ou un rapport gratuit avec des informations précieuses.

Mais quoi qu’il en soit, il devrait être gratuit et sembler souhaitable.

Dans son livre, The Irresistible Offer, Mark Joyner a écrit:

«Ajoutez une valeur ajoutée inattendue à votre offre et votre client résistera de moins en moins… Assurez-vous simplement d’offrir quelque chose de véritable valeur. Rappelez-vous la règle d’or des cadeaux: ne donnez jamais rien que vous ne seriez pas en mesure de vendre autrement. “

Deux types de bonus

Désormais, vous pouvez choisir entre deux types de bonus lorsque vous faites une offre: le bonus associé et non lié.

Le bonus indépendant

Il s’agit du cadeau quotidien sans rapport avec votre produit ou service – calculatrice, sacs ou cartes-cadeaux.

Bien que ces types d’incitations ne soient pas liés à votre produit ou service, ces choses sont utiles à la plupart des gens.

Par exemple, The New Yorker offre un «sac de week-end» en prime lorsque vous vous inscrivez à un abonnement.

Ce cadeau n’est pas lié au service et ne permet à personne de mieux comprendre les avantages de l’abonnement au New Yorker. Mais cela donne aux prospects un coup de pouce supplémentaire pour s’inscrire.

Avec ce type de bonus, vous n’êtes limité qu’à votre imagination.

Autre exemple: un avocat m’a donné une tasse de thé (avec son nom et ses coordonnées. Slick!).

Le bonus associé

Le bonus associé est quelque chose lié à votre produit ou service, comme un accessoire… une vidéo, des séances de coaching, un rapport gratuit ou une brochure sur un sujet lié à votre produit ou service.

Cela met en évidence les avantages de votre produit.

Supposons que vous vendiez une paire de chaussures de ski, vous pouvez également y ajouter une paire de bâtons de ski.

Un exemple parfait de cela est lorsque les éditeurs de magazines proposent un numéro supplémentaire gratuit pour les abonnés.

Et dites que vous vendez des vitamines énergisantes pour hommes et que vous offrez un rapport gratuit.

Vous expliquez en quoi il bénéficierait de ce rapport:

Dans votre rapport gratuit, vous découvrirez:

Comment conduire votre métabolisme afin de maintenir une composition corporelle appropriée.Le danger d’un manque de vitamines et de minéraux adéquats afin que vous puissiez éviter les maladies débilitantes.Pourquoi chaque cinquantenaire devrait poser cette question à son médecin lors d’un examen physique .

Voyez comment cela se rapporte au produit (vitamines stimulant l’énergie) et comment il améliore sa valeur.

S’il s’agissait d’un véritable rapport gratuit, nous aurions à démontrer les affirmations que nous venons de faire. En tant que spécialistes du marketing, vous ne pouvez pas promettre aux gens qu’ils vont apprendre quelque chose et ne pas livrer: c’est faux.

Un autre exemple populaire du bonus associé est celui que vous voyez souvent sur les infopublicités télévisées. Vous doublez le produit. Ca fait plutot comme ca:

“Mais attendez, commandez maintenant et nous doublerons votre commande. Vous obtenez non pas un (nom du produit), mais deux (nom du produit) pour le prix d’un. Il suffit de payer les frais d’expédition et de manutention. “

Cela n’est pas plus lié que ça.

Imaginons que vous vendiez des produits de beauté. Vous pouvez mettre en place votre bonus comme ceci:

Une ressource à portée de main!

Pour vous assurer d’avoir tous les avantages de conserver un teint jeune, je vous offre un précieux bonus. Garde le. Feuilletez-le. Et profitez de ses précieux conseils.

Votre bonus gratuit:

Un guide essentiel pour une peau d’apparence saine (Valeur 25,99 $).

Découvrez les meilleurs fruits et légumes pour favoriser une peau d’apparence saine afin que votre peau conserve son éclat naturel Apprenez les bonnes questions à poser à votre dermatologue pour avoir toujours les dernières informations Découvrez comment cette technique unique peut vous permettre de rester sans rides même dans votre âge d’or sans chirurgie.

Voyez-vous comment cela est lié au produit et comment il améliore sa valeur? C’est l’avantage du bonus correspondant.

Jetez un coup d’œil au titre du bonus. Avez-vous remarqué que j’y ai ajouté une valeur de prix?

Attribuer une valeur de prix à votre bonus gratuit indique aux clients potentiels que votre bonus est précieux. C’est juste une autre façon d’augmenter sa valeur.

Lorsque vous adaptez votre bonus au produit ou au service, vous augmentez sa valeur aux yeux de vos prospects. Ils vous verront même aussi généreux.

C’est pourquoi vous devriez viser un bonus correspondant. Voici quelques idées:

Si vous êtes un fournisseur de services, un avocat, par exemple, vous pouvez offrir une consultation gratuite en prime. Un dentiste pourrait offrir une trousse contenant une brosse à dents, du fil dentaire et du dentifrice.

Un vendeur de voiture peut offrir un changement d’huile gratuit dans un certain délai après l’achat de la voiture.

Des bonus que vous pouvez ajouter pour rendre votre offre plus irrésistible

Ce ne sont que quelques idées, des incitations que les spécialistes du marketing ont utilisées pour rendre leurs offres plus irrésistibles. Utilisez ce qui fonctionne pour vous, tout ce qui produit le plus de valeur pour vos clients.

Une session Skype pour aider vos clients à relever des défis Une série de support par e-mail Des sessions de formation vidéo ou montrant comment utiliser le produit Une liste de contrôle qui indique aux clients comment faire quelque chose Un ou deux de vos autres cours

Où mettre votre bonus gratuit

Il est plus important d’inclure un incitatif que l’endroit où vous l’avez mis. Mais il y a des endroits où vous pouvez les déployer pour maximiser vos efforts.

Formulaire d’adhésion:

Que ce soit votre page de destination ou votre newsletter par e-mail, vous pouvez toujours améliorer l’opt-in en offrant un bonus gratuit.

Vous pouvez aller plus loin en mettant une valeur de prix sur votre incitation.

L’essai sans risque est une autre option bonus pour améliorer votre opt-in. Avec l’essai gratuit, vous dites «essayez-le gratuitement; si ça ne vous plaît pas, pas de rancune, pas d’engagement ».

Avec l’essai gratuit, vous mettez votre produit entre les mains de vos prospects, leur montrant les avantages et les bénéfices de son utilisation. Ils ont la possibilité de profiter de tous les avantages de votre produit ou service.

Page de vente:

Vous pouvez placer votre bonus gratuit n’importe où dans votre copie de vente – à l’avance, au milieu ou à la fin. Vous pouvez même mentionner votre bonus aux trois endroits.

Mais si vous le mettez au début ou au milieu de votre page de vente, c’est une bonne idée de le répéter à la fin.

Séminaire en ligne:

Avez-vous déjà présenté un webinaire et à la fin, rien ne s’est passé? Comme si personne n’avait fait d’achat.

Essayez d’ajouter un bonus gratuit. Quelque chose de valeur qu’ils voudront. Quelque chose qui leur permet de mettre le sujet de votre webinaire en action.

Voici ce que vous faites:

Vous ne l’offrez qu’à ceux qui achètent avant la fin du webinaire. De cette façon, vous créez de l’urgence dans votre public.

Résumer

Vous comprenez maintenant comment l’ajout d’un bonus à votre offre peut améliorer sa valeur. C’est pourquoi les spécialistes du marketing proposent des rapports gratuits. Pourquoi les annonceurs l’ont mis en évidence dans l’infopublicité “Achetez-en un, obtenez-en un gratuitement”.

Vous positionnez votre bonus comme une incitation à accepter l’offre. En donnant un bonus gratuit, votre objectif est de rendre l’offre irrésistible.

Vous adoucissez l’accord.

Alors, ajoutez un ou deux bonus à votre offre. Donnez-lui une valeur aussi élevée que votre produit ou service et vous aurez un flux d’affaires constant.