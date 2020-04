Comment Amazon se démène pour répondre à la demande des clients pendant la pandémie de coronavirus – .

Amazon a fait face au défi le plus difficile de son modèle commercial pendant la pandémie de coronavirus, alors que les clients inondent le détaillant Internet de commandes et étendent sa capacité à la limite.

Pour aider à alléger la pression et à mieux gérer la demande pour des produits comme Amazon Fresh et Whole Foods Market, la société a annoncé un certain nombre d’étapes, y compris des changements dans la façon dont les délais de livraison sont distribués, et elle embauche également des dizaines de milliers de travailleurs supplémentaires.

La commodité du commerce électronique, l’expédition rapide et gratuite pour les membres Prime et la sélection apparemment infinie de produits parmi lesquels choisir sont parmi les choses qu’Amazon a formé ses clients pendant des années à tenir pour acquises. Tout ce que vous vouliez, en quelques clics, il sera à votre porte dans quelques jours. C’est-à-dire jusqu’à ce que la pandémie de coronavirus COVID-19 soit arrivée et ait complètement bouleversé les attentes des gens quant à la mesure dans laquelle ils peuvent compter sur Amazon, tandis que le modèle commercial du détaillant Internet a été poussé à sa limite grâce aux clients mis en quarantaine qui l’ont inondé de commandes.

Si vous essayez de commander un produit normal dès maintenant – que ce soit un livre ou une paire de jeans – il est probable qu’Amazon vous dira que la commande ne peut pas être expédiée avant mai. C’est parce que l’entreprise priorise l’expédition des produits essentiels pendant la pandémie – qui ne sont d’ailleurs pas tous des produits que vous pouvez même commander. Par exemple, la société ne vous laissera pas commander le savon pour les mains Purell sur cette liste, qui contient le message suivant au lieu d’un bouton “Ajouter au panier”: “Priorité pour les organisations de première ligne qui répondent à COVID-19.”

Amazon sapant délibérément sa promesse implicite de livraison rapide est quelque chose qui aurait été considéré comme impensable dans le passé – diable, même aussi récemment qu’en janvier, avant l’explosion de la pandémie. Cela, et plus encore, est le résultat de la hausse sans précédent de la demande avec laquelle la société est aux prises, ce qui continue de nécessiter de nouvelles étapes de la part du détaillant – y compris les nouvelles étapes annoncées aujourd’hui, ainsi que pendant le week-end.

D’une part, Amazon dit qu’il embauche quelque 75 000 nouveaux emplois après avoir déjà embauché plus de 100 000 travailleurs au cours des quatre dernières semaines à la suite de l’explosion du coronavirus dans les affaires. «Les candidats intéressés peuvent postuler sur www.amazon.com/jobsnow», a déclaré Amazon dans un blog de l’entreprise. «Nous savons que de nombreuses personnes ont été économiquement touchées car des emplois dans des domaines tels que l’hôtellerie, la restauration et les voyages sont perdus ou abandonnés dans le cadre de cette crise et nous invitons toute personne sans emploi à nous rejoindre chez Amazon jusqu’à ce que les choses reviennent à la normale et à leur ancien employeur. est en mesure de les ramener. “

Sur une note connexe, Amazon avait précédemment déclaré qu’il s’attendait à dépenser 350 millions de dollars pour augmenter les salaires des employés pendant cette période, mais il s’attend maintenant à ce que ce chiffre dépasse 500 millions de dollars. Cela fait partie d’un large éventail de mesures que l’entreprise prend en coulisses pour prendre soin des travailleurs, ce qui comprend également des mesures de nettoyage et de sécurité renforcées.

En ce qui concerne les parties orientées vers le client de son empreinte commerciale tentaculaire, Amazon se bat pour augmenter la capacité de livraison d’épicerie d’Amazon Fresh et de Whole Foods Market, propriété d’Amazon. Dans ce sens, Amazon dit qu’il “demande temporairement aux nouveaux clients de livraison et de ramassage du marché des produits frais et complets d’Amazon de s’inscrire pour une invitation à utiliser la livraison et le ramassage d’épicerie en ligne”. Alors que l’entreprise promet une augmentation de sa capacité chaque semaine et invitera de nouveaux clients à magasiner chaque semaine, «nous prévoyons toujours que la combinaison de capacités restreintes en raison de l’éloignement social et de la demande des clients continuera de rendre difficile la recherche de fenêtres de livraison disponibles pour les clients».

Pour aider à atténuer cela, Amazon promet de lancer une nouvelle fonctionnalité dans les semaines à venir qui permettra aux clients de réserver du temps pour acheter. Cette fonctionnalité donnera aux clients de livraison une «mise en ligne» virtuelle et permettra à Amazon de distribuer les fenêtres de livraison sur la base du premier arrivé, premier servi.

