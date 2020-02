Comment animer un atelier de cartographie du parcours client – Econsultancy

Le contenu de ce briefing est tiré du Guide des meilleures pratiques de cartographie du parcours client d’Econsultancy.

Cette version abrégée couvrira:

Pré-atelier: Convenez qui assiste; Trouver un endroit; D’accord qui modère; Créez un agenda; Inclure des personnages et des hypothèses; logiciel de cartographie.

Pendant l’atelier: Facilitation réussie; Être le client; Travail en équipe; Capturer la conversation.

Après l’atelier

introduction

Les ateliers de parcours client aident les parties prenantes à créer un «parcours de travail». Les projets commencent généralement par une carte de parcours de l’état actuel pour identifier les points douloureux à hiérarchiser et à résoudre.

Il peut y avoir un certain nombre d’ateliers requis. Il est courant que l’atelier initial comprenne de nombreuses parties prenantes, puis les résultats de l’atelier sont transmis à différentes équipes, départements et experts pour affiner et construire les cartes, avec un atelier final pour présenter la carte finale.

Certains projets de cartographie du parcours client sont assez simples à compléter avec une ou deux séries d’entretiens avec les parties prenantes et les experts, des personnalités client agréées, le développement de couches convenues et la création d’hypothèses de parcours client (qui peuvent également être appelées “ carte heuristique ” ) pour les ateliers, les révisions et l’achèvement.

D’autres projets de cartographie peuvent nécessiter plusieurs séries d’examens des parties prenantes, d’ateliers et d’itérations avant qu’il ne soit temps de réserver cette grande salle et de sortir les Post-it Notes et les stylos.

Aux fins de ce briefing, imaginez que l’équipe est arrivée au stade où:

Les termes de référence du projet sont convenus – toutes les équipes et les individus se déplacent collectivement et ont une vision commune de la réussite et des résultats du projet

Les bonnes parties prenantes expertes ont été impliquées au stade de la collecte d’informations et de données

Les types de carte et les couches ont été convenus (voir le Guide des meilleures pratiques d’Econsultancy)

Les bonnes données et informations ont été utilisées

Les personnages ont été convenus

L’équipe a développé des cartes d’hypothèses qui doivent être entièrement renseignées dans l’atelier

L’équipe a largement convenu du nombre d’ateliers ou d’itérations des cartes pouvant s’inscrire dans le calendrier du projet

Abonnez-vous aujourd’hui pour accéder aux briefings, ainsi qu’à tous nos rapports, outils et modèles.

Pour accéder à tous nos contenus premium, y compris les recherches, les informations, les connaissances en ligne, les données et les outils inestimables, vous devez être abonné.

Explorez nos options d’abonnement et obtenez un accès instantané pour vous, votre équipe et votre organisation à une multitude de ressources conçues pour vous aider à atteindre l’excellence en marketing.

Consultez nos options d’abonnement