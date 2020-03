Comment appliquer les secrets des marchés en Bitcoin?

Les marchés financiers ne sont pas une science exacte, car la plupart des commerçants deviendraient millionnaires, et c’est loin d’être le cas. Même les meilleurs robots de Wall Street échouent en cas de troubles sur les marchés boursiers. Cependant, il existe des “secrets” qui fonctionnent et peuvent être appliqués aux crypto-monnaies, en particulier au Bitcoin.

Comme on le sait, le Coronavirus fait des ravages sur les marchés financiers traditionnels, qui affectent directement les crypto-monnaies, bien qu’ils se rétablissent au cours des dernières heures.

Le principal indice de Wall Street, le Dow Jones, a perdu 32% le mois dernier, selon les données publiées dans Yahoo Finance.

Graphique Dow Jones du mois dernier. Source: Yahoo Finance

Secrets des marchés financiers traditionnels

La première chose à comprendre sur les marchés financiers traditionnels est que l’argent se déplace constamment d’un endroit à un autre. Par exemple, lorsque les marchés boursiers de Wall Street chutent de 10%, les investisseurs qui retirent de l’argent des actions achètent d’autres actifs financiers, connus sous le nom de valeur refuge, ou évaluent les actifs de réserve, que je mentionnerai ci-dessous:

1- Obligations du Trésor

Les obligations du Trésor américain sont l’un des paradis des actifs par excellence, car le pays a toujours honoré son engagement envers les investisseurs en matière de dette. C’est parce que la Fed peut injecter de grandes quantités de dollars à tout moment, ou en termes plus simples, toujours payer.

Le problème avec cet investissement est qu’il ne génère pratiquement pas de retours, mais au moins il préserve la valeur de l’argent en des temps incertains, comme ce qui se passe actuellement.

2- Or

L’or est un autre des actifs refuges par excellence, car il a prouvé tout au long de son histoire qu’il est fiable pour protéger la valeur en devises fortes (dollar, euro, etc.).

Bien qu’il soit encore loin de son sommet historique de 1 900 $ atteint en 2011, il est toujours un bon atout à avoir dans n’importe quel portefeuille d’investissement en période de crise financière.

Dans le graphique ci-dessous, vous pouvez voir l’évolution de l’or au cours des 20 dernières années.

Graphique de l’or des 20 dernières années. Source: Yahoo Finance

3- Yen japonais

La monnaie japonaise est l’une des rares devises utilisées comme valeur refuge contre les turbulences des marchés financiers. En effet, le pays de l’Est dispose d’un marché financier sain et jouit d’une crédibilité.

Dans le graphique ci-dessous, on peut voir comment, lors des premiers mouvements défavorables des marchés boursiers mondiaux, le yen a agi comme valeur refuge. Mais ensuite, les investisseurs sont revenus au billet vert. En effet, ils ont utilisé la monnaie nord-américaine pour acheter des bons du Trésor. Est-ce que tout est lié ou me semble?

Graphique du yen japonais 2020. Source: Yahoo Finance.

4- Dollar américain

Le dollar américain ne pouvait pas manquer dans cette liste qui, malgré ses tonnes de billets verts dans le monde, reste la monnaie de référence sur la planète.

Pour l’instant, il n’y a pas de monnaie fiduciaire qui puisse vous éclipser, je le répète encore une fois, pour l’instant.

5- Bitcoin

Il y a un peu plus de 10 ans, un nouveau joueur est entré dans le pool sélectionné d’actifs de réserve de valeur, grâce au mystérieux Satoshi Nakamoto. Nous parlons de Bitcoin, la crypto-monnaie qui met les marchés financiers traditionnels en échec.

Il y a 11 ans, vous pouviez acheter un Bitcoin pour seulement quelques cents, au moment de la rédaction, sa valeur dépasse 4 onces d’or (6250 $ US).

Certains accusent Bitcoin d’avoir une volatilité élevée, ce qui n’est pas considéré comme un refuge. Wall Street n’est-elle pas volatile? Jetez un œil au graphique Dow Jones ci-dessus.

Dans le graphique ci-dessous, vous pouvez voir le comportement de Bitcoin ces dernières années.

Graphique Bitcoin de 2014 au présent. Source: Yahoo Finance

Comment assemblons-nous les pièces?

Maintenant, les refuges actifs ont déjà été répertoriés, comment pouvons-nous utiliser cette information à notre avantage?

Il n’y a pas de formule écrite, mais l’un des grands secrets des marchés, comme nous l’avons mentionné précédemment, est d’obtenir de l’argent d’un côté et de le déplacer de l’autre. Comme ils disent là-bas: “L’argent ne dort jamais.”

Voici quelques conseils utiles pour le trading à court terme, en profitant de ces “secrets des marchés”:

Si les futures de Wall Street ont une tendance négative (avant l’ouverture des marchés boursiers), il est très probable que les actifs refuges ont tendance à s’apprécier (yen, dollar, or et dans certains cas Bitcoin). Au contraire, si les futures Ils opèrent avec de forts bénéfices, il est probable qu’à l’ouverture des marchés boursiers, les actifs de refuge tendent à se déprécier, ce qui serait une bonne occasion de passer des commandes.

Ce n’est qu’un début, il y a beaucoup, beaucoup plus à considérer dans cette jungle de marchés financiers. Il convient également de prêter attention à la fermeture des marchés asiatiques, notamment japonais et Shanghai. Sans oublier, des sacs européens, surtout ceux qui ont un volume élevé de négociations comme l’allemand, l’espagnol et le français.

Comment profiter des secrets des marchés en Bitcoin?

Si nous considérons le Bitcoin comme un refuge, une possibilité est d’acheter du BTC lorsque les choses tournent mal, comme c’est le cas sur les marchés en ce moment.

Maintenant bien, A quelle heure acheter? Si vous pensez à l’investissement à long terme, l’achat à ce niveau peut être une «bonne affaire». En revanche, si vous êtes un trader à court terme, vous devez attendre un support clé pour entrer, ou prendre des indicateurs sur les marchés financiers traditionnels, comme je l’ai expliqué précédemment.

À prendre en compte…

Pour terminer, je vous rappelle que toutes les informations contenues dans ce message doivent être prises uniquement à des fins éducatives, vous invitant à enquêter et à approfondir les sujets susmentionnés.

Si j’ai réussi à éveiller un peu votre curiosité sur le mouvement des marchés financiers traditionnels et leur influence sur Bitcoin, je n’aurai pas écrit ce billet en vain.

