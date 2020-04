Comment avoir le WiFi dans la voiture

Bien que votre véhicule ait déjà quelques années, le Wi-Fi dans la voiture n’est pas exclusif aux nouveaux modèles. Il existe de nombreuses options pour intégrer Internet et vous devez les connaître toutes pour savoir laquelle peut vous intéresser le plus. Si vous avez des enfants, ils l’apprécieront sûrement.

Apporter Internet dans la voiture C’est devenu une revendication pour de nombreuses marques, qui offrent WiFi dans le cadre d’un équipement optionnel ou d’un service. Si vous partez seul, cela ne vous importera pas, mais si vous faites de longues distances, et surtout si vous les faites avec de jeunes enfants, vous aurez sûrement WiFi dans la voiture vous trouvez cela une idée attrayante. Et ce n’est pas quelque chose d’exclusif pour les nouvelles voitures, mais nous pouvons avoir Internet dans n’importe quelle voiture et de diverses manières.

Nous pouvons recourir directement aux solutions des opérateurs de télécommunications, créer nos propres réseau WiFi «domestique», ou bien sûr opter pour des solutions officiers des marques. Mais ces derniers ne sont disponibles que et exclusivement pour certains modèles. Sachez quelles sont toutes les formes possibles et choisissez celle qui vous convient le mieux WiFi dans la voiture.

Montez votre propre réseau WiFi dans la voiture: la meilleure option pour le prix et les fonctionnalités



Si vous voulez avoir plus de gigaoctetsle meilleur prix et en bref, le meilleur réseau WiFi possible dans votre voiture, donc la meilleure option est pour vous de configurer vous-même votre propre réseau WiFi dans la voiture. C’est simple, et nous partirons du principe que vous aurez besoin d’un routeur portable avec support pour Réseaux 4G et cela fonctionnera évidemment avec un Carte SIM comme celui de votre smartphone.

Où que vous alliez, vous pouvez emporter la connexion WiFi dans votre poche.

Il est facile de trouver ces routeurs. Dans les magasins comme Amazon, vous avez des produits de Huawei ou de TP-Link entre autres fabricants, avec un prix de entre 40 et 65 euros, environ. Ils ont une batterie intégrée, servent de connexion à 10 appareils simultanément la plupart d’entre eux et fonctionnent avec une carte SIM – ou microSIM, ou nanoSIM – pour se connecter avec Réseaux 34 / 4G et nous permettent d’atteindre une vitesse maximale de 150 Mbps en téléchargement.

Avec ces types d’appareils, vous aurez besoin d’un ligne mobile. Il peut s’agir d’un double de votre contrat, avec un SIM qui partagent les gigaoctets de votre taux, ou une carte SIM indépendante. Je veux dire, vous pouvez embaucher un tarif mobile avec n’importe quel opérateur et l’utiliser sur ces appareils. Vous choisissez donc combien vous dépensez, combien de concerts vous avez chaque mois et avec la couverture de quel opérateur. Vous avez aussi options prépayées, pour n’utiliser cet appareil et cette ligne qu’occasionnellement, par exemple lorsque vous voyagez.

WiFi dans la voiture avec un opérateur mobile

Au fur et à mesure que nous avancions, il y a des opérateurs de télécommunications qui offrent WiFi dans la voiture avec des tarifs spéciaux et offrant le matériel nécessaire; c’est-à-dire l’appareil qui servira à la connectivité sans fil. C’est le cas de l’opérateur mobile de Telefónica, avec Movistar Car, qui coûte 3 euros par mois, n’a aucun engagement à rester et est un appareil pour la prise ODB qui mettra le WiFi dans la voiture.

Le service Movistar fournit le WiFi pour cinq appareils simultanément, tout au plus, avec 3 Go par mois. A tout cela il faut ajouter des frais d’inscription de 20 euros. Auparavant, il y avait une alternative Orange, qui était assez similaire, mais le service n’était plus proposé. Et Vodafone, bien qu’il dispose d’un service d’assistance à distance pour les véhicules, n’offre pas un service de connectivité WiFi comme celui de Movistar, ou comme celui qu’Orange avait auparavant.

WiFi dans la voiture «officielle», connectivité intégrée des constructeurs

Chaque fois plus nouveaux modèles des voitures ont un eSIM intégré. Qu’est ce que c’est? Ceci est un puce intégré efficacement, il fonctionne exactement de la même manière qu’un Carte SIM de toute vie, mais c’est beaucoup plus petit et ce n’est pas d’un opérateur spécifique. C’est ce que les iPads transportent, par exemple, ainsi que d’autres appareils.

Vous pouvez connecter tous les téléphones mobiles et tablettes de la voiture à Internet via le WiFi.

En ayant cela, la voiture est toujours connecté par 4G, ou ça peut l’être. Il est utilisé pour que les fabricants puissent envoyer Mises à jour OTA du logiciel, et pour que nous puissions profiter de services tels que trafic en temps réel, par exemple, ou les prévisions météorologiques. La clé, dans tout cela, est dans le service complémentaire que les constructeurs automobiles vendent.

Pour offrir ce service, le fabricant en question s’associe à un opérateur. Audi, par exemple, est associée à Vodafone. Ainsi, les clients Audi peuvent louer WiFi dans la voiture -avec un package plus complet, qui a d’autres services- avec un tarif exclusif convenu entre Audi et Vodafone – suivant le même exemple -. Mais sommes-nous intéressés par cette option?

C’est une bonne chose WiFi intégré dans la voiture, pour l’appeler quelque chose, c’est qu’il n’y a pas d’installation séparée, il n’y a pas d’appareils ajoutés et il n’y a pas frais de déménagement contrôler. L’équipement nécessaire est intégré dans le véhicule, et le tarif est géré comme un service directement avec la société de notre véhicule. Est plus confortable, mais a souvent des avantages plus limités ou prix par giga plus haut. Il s’agit d’évaluer les options, de comparer et de décider comment nous préférons avoir WiFi dans la voiture, dans les possibilités que nous avons à notre portée.