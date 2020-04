Comment avoir un message pertinent dans un tout nouveau monde

Nous opérons tous personnellement et professionnellement dans un monde entièrement nouveau. Notre façon de travailler est différente de celle d’hier et sera différente demain. Nous sommes tous dans le même bateau et c’est stressant – je comprends. Mais récemment, une grande partie du marketing par courrier électronique semble hyperactive sur les stéroïdes, pourrait-on dire. Alors pourquoi suis-je en train de cliquer sur le bouton Supprimer? Je veux un message pertinent. Laisse-moi expliquer.

Si jamais vous deviez prendre des décisions rapides pour savoir où prêter attention, c’est aujourd’hui! Vous devez prendre des décisions éclairées en quelques secondes, en particulier concernant votre boîte de réception! Je sais que je le suis.

Recommandé pour vous Webdiffusion, 21 mai: Croissance pour tous: un modèle évolutif pour toute entreprise de taille

S’inscrire maintenant

Alors, quand j’arrive enfin à ma boîte de réception, voici ce que je veux voir. PERTINENCE! Mais qu’est-ce que c’est? Permettez-moi de vous donner quelques exemples pour vous aider à tirer le meilleur parti du temps et de l’attention de votre lecteur – et du vôtre.

Quelle est la pertinence

Vous envoyez un message pertinent lorsque vous:

Utilisez une courte ligne d’objet convaincante. Je sais que nous sommes dans une pandémie, mais pourquoi devrais-je ouvrir cet e-mail? Veuillez être clair, concis, utile et humain lors de l’envoi d’e-mails. Votre ligne d’objet devrait crier «ouvrez-moi». Si ce n’est pas pour vous en tant qu’expéditeur, ce ne sera certainement pas pour moi.Assurez-vous que votre liste doit m’inclure. Je veux entendre quelqu’un qui peut améliorer ma journée. Oui, collaborer avec des pairs est précieux. Mais s’il vous plaît, si je suis un concurrent, indiquez clairement que vous le savez lorsque vous identifiez qui vous êtes et comment vous pouvez aider. Vous ne pouvez pas vous attendre à me vendre le même service que j’offre à mes prospects ou clients, n’est-ce pas? Connaissez votre public avant d’appuyer sur envoyer.Nettoyez votre liste. Si vous vous sentez tellement obligé de tendre la main, assurez-vous de savoir qui est votre public cible aujourd’hui. Demandez-vous d’abord, est-ce vraiment une bonne idée? Est-il acceptable de diffuser des e-mails aux contacts de votre passé professionnel? Voulez-vous vraiment exporter une ancienne liste pour envoyer votre nouveau message? Cette liste représente-t-elle votre marché cible aujourd’hui? Quel âge a la liste? Qui est sur la liste? Pourquoi feriez-vous cela? Quel est votre message le plus utile? Veuillez prendre votre temps ici. Arrêtez! Question! Demander! Pense!Pensez à la fréquence. Pourquoi avez-vous besoin de m’envoyer vos messages plusieurs fois par jour? Ne pourriez-vous pas dire ce que vous cherchez une fois dans une seule communication par e-mail? Pourquoi trois? Vous n’avez pas coordonné vos efforts en interne?

L’importance de la messagerie pertinente

La pertinence est essentielle lorsque vous correspondez avec des clients et des prospects pendant cette période très sensible. Pensez au message le plus pertinent pour différents groupes de personnes. La considération et l’appréciation sont peut-être les plus appropriées en ce moment. Voici pourquoi:

Un grand nombre de personnes accomplissent un travail dangereux ou épuisant. À tous nos travailleurs médicaux de première ligne, les policiers et les pompiers, le personnel de livraison, le personnel de l’épicerie, les travailleurs de la sécurité et toute personne qui doit travailler à l’extérieur de leurs maisons que je n’ai pas mentionné: Merci pour votre service!Un certain nombre de personnes travaillent à distance, s’adapter au travail à domicile de différentes manières que ce à quoi ils s’attendaient. Soyez conscient de ces changements et défis.Certains d’entre nous sont devenus des éducateurs et ont des enfants à distance. Oui, ils sont sur un calendrier. Et nous veillons à ce qu’ils y adhèrent, remettent les devoirs à temps, étudient pour les tests et comprennent le matériel tout en socialisant et en aidant leurs amis.Les parents et les enfants grandissent et apprennent grâce à cette expérience. Les enfants apprennent de précieuses leçons de vie et accomplissent des tâches ménagères. Certains se détendent et profitent du temps en famille, tout en apprenant à le faire à distance.Et n’oublions pas les personnes âgées pour qui il est essentiel de rester en sécurité et à la maison. Contrairement à nos enfants, de nombreuses personnes âgées ne comprennent pas la gravité de la pandémie. Ils n’acceptent peut-être pas encore pourquoi ils ne peuvent pas continuer comme ça, faire des achats, rendre visite à des amis, des enfants et des petits-enfants en personne.D’autres luttent contre l’adversité. Certains d’entre nous ne peuvent pas travailler. C’est pourquoi cette période est si sensible.

Un message pertinent est la différence entre être utile et faire du bruit.

Mon objectif en partageant ces expériences est de vous aider, vous et les autres. Aidez-vous à ce guide gratuit sur notre site Web: Messagerie pertinente.

Auteur: Elisa Ciarametaro

Suivez @elisaciarametar

Elisa Ciarametaro est la stratège en chef et la mise en œuvre chez Exceed Sales, Inc. Son expertise comprend la génération de leads / demande de bout en bout, les ventes internes et le développement des ventes. Elle a été membre du conseil d’administration du MIT Enterprise Forum à New York et a nommé l’une des 50 personnes les plus influentes de… Voir le profil complet ›