(Expansion) – Depuis 2013, l’Organisation des Nations Unies a déclaré le 20 mars Journée internationale du bonheur pour reconnaître le rôle important qu’elle joue dans la vie des gens du monde entier. Le défi de nos jours est de savoir comment célébrer le bonheur au milieu de la pandémie. Étant donné l’incertitude de ne pas être clair sur ce à quoi nous avons affaire, il est naturel de ressentir de la peur. Pour y faire face, l’Organisation mondiale de la santé a publié des idées clés pour minimiser les effets nocifs du coronavirus sur le bien-être émotionnel.

Une idée qui a retenu mon attention fait référence à la prise de mesures positives par d’autres personnes pour diminuer la peur. Bien que cela semble étrange, cela a une logique.

La peur est une émotion précieuse car elle nous aide à être vigilants. Le problème, c’est lorsque notre niveau de peur est si élevé qu’il nous empêche d’avoir une vie fonctionnelle.

Son effet le plus puissant est qu’il nous paralyse et un remède est ce que suggèrent l’OMS et la psychologie positive: agir et avoir un impact positif sur la vie de quelqu’un d’autre.

Pour la psychologie positive, le bonheur ne se vit pas seulement par la joie. Il y a aussi d’autres éléments qui nous rendent heureux, comme la gentillesse et la générosité.

Les experts disent qu’une grande partie de notre bonheur est soutenue par de bonnes relations avec les autres et qu’un aspect important est d’aider les autres. Des études montrent que le bénévolat, l’action d’aider et de donner sont associés à une grande satisfaction à l’égard de la vie et d’une bonne santé. En effet, selon une étude des chercheurs Brown, Nesse et Vinokur, l’acte de donner semble être plus bénéfique pour celui qui donne que pour celui qui reçoit.

Ces résultats suggèrent que les personnes qui vivent des événements difficiles (comme celui que nous traversons avec le Covid-19) sont encouragées à tourner leur attention vers les autres.

Ce faisant, cela change la façon dont les personnes qui aident à penser à elles-mêmes acquièrent une vision plus positive qui les rend plus heureuses.

En fait, si une personne accomplit de simples actes de gentillesse, suivis d’une réflexion sur elle, comme la journalisation, cela pourrait avoir un impact plus puissant sur son bien-être.

Comment pourriez-vous aider d’autres personnes?

Aidez l’économie de ceux que vous connaissez: de nombreuses industries sont touchées par la pandémie. Si une personne qui est votre ami est propriétaire de votre entreprise et peut la recommander à des clients potentiels, faites-le. Envisager de la connecter avec ces clients augmente vos chances de fermer une entreprise. Si votre ami réussit à faire cette vente, vous l’aideriez non seulement lui, mais sa famille et les familles de ses collaborateurs.

La connexion avec un client n’a pas besoin d’être en personne, tout peut se faire par le biais d’appels. Probablement, l’entreprise ne se fera pas immédiatement – précisément à cause de la quarantaine – mais vous avez déjà laissé une porte ouverte pour que votre ami puisse créer une entreprise et se stabiliser plus rapidement.

Aidez un voisin: de plus en plus de personnes optent pour l’auto-quarantaine pour ralentir la propagation des germes et protéger ceux qui sont plus susceptibles au virus. Des quartiers d’autres régions du monde ont commencé à faire en sorte que les gens disposent des ressources dont ils ont besoin.

À Cornwall, en Angleterre, une femme du nom de Becky Wass a eu l’idée de créer une carte postale et de l’afficher sur chaque porte de ses voisins pour aider ceux qui se mettaient en quarantaine. La carte postale dit “Bonjour! Si vous vous isolez par auto-quarantaine, je peux vous aider”

La carte postale comporte des espaces vides pour permettre à la personne de mettre ses coordonnées et les tâches possibles pour lesquelles elle peut avoir besoin d’aide, telles que la récupération des achats, des fournitures urgentes ou même la réception d’un appel téléphonique amical.

L’initiative avait du sens pour beaucoup de gens et maintenant il y a un mouvement qui est une sorte de “gentillesse virale” dans laquelle les gens offrent de l’aide à leurs voisins. La carte postale peut être téléchargée sur #viralkindness

et il a une légende qui inspire conscience et solidarité: «Le coronavirus est contagieux. Veuillez prendre toutes les précautions nécessaires pour vous assurer que vous n’êtes contagieux. Évitez tout contact physique et lavez-vous les mains régulièrement. Les choses que vous avez demandées seront laissées à la porte de votre maison ».

Près de chez vous Connaissez-vous quelqu’un qui vit seul? De nombreuses personnes âgées vivent seules et constituent un groupe vulnérable au coronavirus.

Souhaitez-vous vous donner l'occasion d'aider quelqu'un et ainsi célébrer cette Journée internationale du bonheur?

