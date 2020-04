Comment «centrer» votre entreprise sur l’excellence de l’expérience client

La poterie non centrée finira par se fissurer, tout comme la gestion non centrée sur les clients entraînera des fissures coûteuses dans l’expérience client. Une introduction à l’utilisation d’un tour de poterie en argile explique: «Le pot n’est aussi vrai et aussi fort que le centrage. C’est une étape très critique car c’est la base du pot. »[1] «La première chose qu’un potier vous dira, c’est qu’une pièce non centrée est une pièce sans valeur et laide. En fait, la première chose que vous faites sur une roue est de vous assurer que l’argile est parfaitement centrée. »[2]

De même, la première chose que la direction doit faire est de s’assurer que l’entreprise est centrée sur les clients. Après tout, lorsque les clients arrêtent d’acheter, tout le reste devient inutile.

Comme de l’argile sur un tour de potier, une entreprise est malléable. Votre culture est flexible tant que la patience, l’humilité et la persévérance règnent dans la suite C. Leurs attitudes façonneront la malléabilité du reste de l’entreprise. Avec de l’argile ouvrable, le potier doit s’appuyer sur des principes éprouvés pour un centrage robuste.

Voici les 5 premiers des 10 principes éprouvés pour centrer votre entreprise sur les clients. Ils conduiront à une croissance organique: une trajectoire ascendante mise en mouvement sans stimuli continus. Cet article est la pierre angulaire d’une série en 12 parties sur les affaires centrées sur le client: 10 clés de la croissance organique, qui prescrivait 4 conditions préalables pour chacune de ces 10 clés:

1. Objectifs – Partager la vision

Les programmes d’expérience client ne s’additionnent pas à «un plan directeur» ou à un «plan pour diriger l’ensemble des opérations et des mouvements».

Portée précise: Étendez le cycle de vie du client de bout en bout.Identifier les parties prenantes: Clients plus toutes les parties de votre entreprise (plus fournisseurs et partenaires).Être audacieux: Par définition d ‘«expérience client de bout en bout» elle-même, l’entreprise centrée sur le client est l’objectif universel de la stratégie d’expérience client.Configuration pour réussir: La stratégie d’entreprise et la stratégie d’expérience client doivent être des images miroir.

2. Valeurs – Promouvoir la parole

Les clients voient votre entreprise en termes de comportements de vos employés – pas seulement les comportements des personnes en contact avec les clients, mais tous ceux qui définissent et conduisent des politiques, des processus et des transferts dans l’ensemble de votre entreprise et de son écosystème plus large.

Vérifiez vos priorités: Agis plutôt que de parler! Chaque décision que vous prenez indique les intérêts que vous privilégiez.Vérifiez votre alignement: Créez une expérience main dans la main! Tout ce que le client perçoit de son voyage avec vous indique que vous êtes en bonne ou en mauvaise forme pour lui.Influencer la pensée quotidienne: Centrez votre réflexion sur les clients! C’est ce qui est centré sur le client. “Centrique” = le centre de l’attention.Influencer le quotidien: De véritables entreprises extérieures à l’intérieur engagent chaque niveau de travail et chaque domaine fonctionnel dans la gestion proactive de leurs effets d’entraînement respectifs sur les clients.

3. Structure – Nourrir l’écosystème

L’écosystème d’affaires (= écosystème d’expérience client) comprend les clients, les employés, les fournisseurs, les distributeurs, les partenaires, les agences, les concurrents (dans cet ordre) et les rituels (planification, financement, examen, récompense, rapports, communication, avancement, formation) et la logistique et interactions entre tous ces acteurs et rituels. Comme un écosystème de forêt tropicale, vous devez penser de manière holistique aux interdépendances de tous les éléments. Pensez à la chaîne alimentaire, à ce qui informe quoi, qui influence qui, qui a besoin de qui, ce qui fait vibrer les choses, ce qui fait obstacle au succès.

Comprendre l’ensemble de l’écosystème de votre entreprise: Faites l’inventaire des rituels de votre entreprise. Comment le contexte de l’expérience client peut-il être insufflé dans chaque rituel?Respecter les besoins de l’écosystème dans la hiérarchie de l’expérience client: Premièrement, les clients sont votre principale source de financement et, deuxièmement, les employés et les fournisseurs constituent vos principales capacités. 3ème, les distributeurs et partenaires (canal, alliance) étendent vos capacités de base. 4e, tout cela sert les intérêts de vos investisseurs.Intégrez l’expérience client à tout ce que tout le monde fait: Le contexte de l’expérience client pour les rituels, les rôles et les prises de décision de toutes sortes peut faire toute la différence entre un succès continu ou un snafus perturbateur (par exemple, des coûts massifs et des relations publiques négatives de United faisant glisser le passager de l’avion, Wells Fargo inscrivant des clients sur des comptes bidons, JC Penney abandonnant les remises).Conservez la force de l’expérience client dans votre ADN: Lorsque vous l’intégrez aux critères d’avancement et aux critères de recrutement de cadres, vous serez beaucoup plus susceptible de maintenir un écosystème CX solide pour les décennies à venir. Lorsque vous le placez au cœur de la réflexion et de l’action de votre conseil d’administration, l’écosystème de l’expérience client se développera plus probablement au sein de votre entreprise.

4. Processus – Prévention des silos

Les silos signifient que vous n’êtes plus en phase avec le bien-être des clients. Les coûts du silo comprennent le retravail, les retards, la ferraille, le moral, le taux de désabonnement et les opportunités perdues pour votre entreprise et pour les clients. Il est possible que la plupart des douleurs dans les affaires soient causées par des silos, affectant l’expérience des employés, l’expérience client et l’expérience des actionnaires.

Synchronisez les flux de travail avec la facilité de faire des affaires: Effectuez un audit annuel des flux de travail pour identifier tout ce qui n’est pas synchronisé avec la facilité de faire des affaires pour (a) vos clients, (b) vos partenaires de distribution, (c) vos employés. Lorsque vous trouvez quelque chose de compliqué, évaluez le ROI de sa correction en termes de conséquences pour vos (a) clients, (b) partenaires de distribution, (c) employés, (d) finances. Laissez les principaux destinataires des résultats d’un processus avoir la voix la plus forte dans l’audit.Synchroniser à court terme avec à long terme: Expliquez partout dans votre entreprise que les actions à court terme doivent être synchronisées avec les objectifs à long terme. Sinon, vos workflows de facilité de travail soigneusement conçus sont sabotés.Synchroniser les efforts d’expérience client: Ironiquement, dans notre quête pour gérer l’expérience client, nous pouvons créer par inadvertance des attentes plus élevées et établir nous-mêmes des silos de processus!Synchroniser l’universalité: Chaque fois que quelque chose est attribué ou créé, universalité intégrée. Il est tellement plus simple et rentable d’intégrer l’universalité que de corriger son absence plus tard.

5. Politiques – Renforcer la croissance

Vos politiques libèrent-elles vos clients et vos employés? Les politiques sont conçues pour protéger, mais parfois elles désintègrent – plutôt que protègent – les relations avec les clients. Et la méfiance des clients envers les entreprises propulse les réglementations, les protestations et le bouche à oreille négatif. C’est une voie à double sens, donc si vous voulez que vos clients fassent confiance à votre marque et l’aiment, montrez-leur que vous leur faites confiance ainsi qu’à vos employés.

Renforcez votre marché cible pour vous renforcer: Les politiques négatives peuvent viser quelques personnes irresponsables, mais elles affectent également vos meilleurs clients. Retourne le. Trouvez des moyens de motiver les bons comportements.Donnez à vos employés les moyens de donner plus de pouvoir aux clients: Les politiques pesantes des employés peuvent vous faire perdre des clients ou une partie de leurs dépenses potentielles. Les baisses de productivité pour les employés entraînent souvent des retards, des attentes et des baisses de productivité pour les clients.Renforcez-vous pour renforcer la confiance des clients: Les normes éthiques laxistes engendrent une négligence qui revient hanter. Les clients supposent que la façon dont vous vous traitez et vos employés reflète la façon dont vous appréciez les clients.Renforcez votre entreprise pour renforcer votre industrie: Emprunter les meilleures pratiques d’autres industries. Les pratiques minables sont au-dessous de vos aspirations à être un leader. Dépassez les normes.

Ces 5 clés d’une entreprise centrée sur le client constituent l’épine dorsale essentielle à la réalisation de la promesse totale de CX ROI. Si votre équipe de direction est frustrée par les résultats financiers de la gestion de l’expérience client, vous devez revoir ces facteurs de réussite. Si vos dirigeants sont sceptiques ou désireux d’accélérer le retour sur investissement CX, leur meilleur chemin est de mettre en œuvre ces principes fondamentaux. La gestion de l’expérience client est vraiment similaire à la formation d’argile sur un tour de potier: lorsqu’elle est poursuivie à la hâte ou mal centrée, elle est faible, moins attrayante et sujette à s’effondrer. Quand il est bien centré, il est solide, beau et durable; il sert son but pour les âges, un cadeau qui continue de donner.

