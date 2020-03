Comment choisir la meilleure bourse à terme crypto?

Tout le monde veut échanger des contrats de crypto, comme ceux de Bitcoin. Les plates-formes offrant un échange P2P à effet de levier deviennent extrêmement populaires. Vous n’avez pas besoin d’être un opérateur de marge qualifié pour gagner de l’argent à partir de la tendance mondiale. Il suffit de gagner de l’argent facilement avec un bon programme d’affiliation, comme PrimeBit.

Cependant, vous devez choisir judicieusement le produit promu. Voici les cinq principales fonctionnalités à rechercher en premier.

Caractéristiques des échanges cryptographiques

Effet de levier élevé et réglable

Les traders experts et expérimentés placent une partie de leur argent dans des positions à faible effet de levier, tout en ouvrant des ordres à haut risque et à récompense élevée sur des comptes avec l’effet de levier le plus élevé possible.

C’est pourquoi les personnes à la recherche d’un échange marchand de crypto-monnaie P2P optent pour le produit qui offre un effet de levier maximal. Dans ce cas, votre choix est simple, car il y a clairement un gagnant sur le marché. PrimeBit offre un effet de levier maximal maximal de 200x à tous les niveaux.

C’est pourquoi les traders experts choisissent PrimeBit, et vous pouvez en profiter.

Pas de glissement

Ceci est une autre caractéristique clé. Les commerçants sont très sensibles à ce sujet. Si un échange est retardé, ils ne l’utiliseront plus jamais. Ils veulent que leurs ordres soient exécutés au prix qu’ils choisissent. Le produit que vous promouvez doit être fiable et fonctionner correctement.

Dans ce cas, PrimeBit surpasse également la concurrence. Les repères montrent qu’ils ont la latence la plus faible, comment l’ont-ils fait? La plateforme est propulsée par un moteur haute performance construit avec la dernière technologie logicielle. Les commerçants bénéficient sans délai d’une vitesse d’exécution plus rapide.

En choisissant PirmeBit, vous êtes sûr que vos efforts de marketing ne seront pas sabotés par des failles du système et que les marchands de qualité que vous apporterez resteront avec vous pendant des années.

Pas de caisse d’assurance

Certaines plateformes de contrats à terme crypto P2P utilisent un fonds d’assurance controversé. Au cours du processus de désendettement automatique, ils prennent la différence entre les prix de règlement et de mise en faillite (appelée exigence de marge de maintenance) et la maintiennent.

L’argent est censé être là pour protéger les intérêts des marchands. Si le prix de règlement effectif est inférieur au prix de la faillite (dans le cas de positions longues), le fonds d’assurance couvre l’écart.

Les traders de crypto-monnaie n’aiment pas cette solution, car les fonds d’assurance ont une étrange tendance à croître, et certains d’entre eux totalisent déjà des milliers de Bitcoin.

PrimeBit n’a pas de fonds d’assurance car ils résolvent le problème avec un processus de désendettement direct. C’est une autre raison pour laquelle votre réseau d’affiliation PrimeBit se développera plus rapidement que tout autre.

Il n’y a pas de date d’expiration

À l’expiration d’un contrat, la position du client est automatiquement clôturée à un prix d’expiration. De nombreux échanges de crypto-monnaies proposent des contrats hebdomadaires. Si les traders souhaitent conserver leur position pendant une longue période, ils doivent passer une nouvelle commande une fois la précédente expirée.

C’est très ennuyeux. Lorsque vous négociez sur marge, le marché est suffisamment stressé pour être retiré de votre position, et vous ne voulez pas que la bourse ferme votre position rentable simplement parce que le temps est écoulé.

C’est pourquoi les plateformes comme PrimeBit sont si attrayantes. Il n’y a pas de limites aux gains des traders tant qu’ils sont du bon côté du marché.

Conditions commerciales équitables et transparentes avec la crypto et la blockchain

Crypto et Blockchain sont tous axés sur la transparence. Les portefeuilles peuvent être anonymes, mais tout le monde a une idée du grand livre. Assurez-vous de vous inscrire à un programme d’affiliation avec une plateforme de trading transparente.

PrimeBit s’assure que les conditions de trading sont transparentes, le client dispose de toutes les informations sur les prix, les taux et les bénéfices potentiels lors de l’ouverture d’une position. Il n’y a pas de surprise.

Conclusion des échanges de crypto

Enfin, lorsque vous choisissez la meilleure plate-forme de crypto futures à promouvoir, choisissez celle qui se développe rapidement. PrimeBit vient de devenir viral. La plate-forme a attiré 4 000 commerçants actifs en seulement deux mois sans coûts de commercialisation élevés.

Les commerçants se recommandent le produit car ils veulent plus de liquidités. Vous pouvez faire de même en utilisant un lien de parrainage personnel qui vous garantira jusqu’à 20% de partage des revenus à vie pour chaque transaction effectuée à partir d’un compte créé après avoir cliqué sur votre lien.

Accédez à PrimeBit maintenant, inscrivez-vous pour un compte gratuit avec un e-mail (aucun dépôt requis), saisissez votre lien de parrainage et montez dans le panier.

