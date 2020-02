comment Clorox et Lysol utilisent le marketing à réponse rapide – Econsultancy

L’épidémie en cours de nouveau coronavirus (2019-nCoV) a créé une urgence mondiale et certaines des entreprises dont les produits peuvent potentiellement aider les individus à stopper la propagation de la maladie utilisent le marketing à réponse rapide pour atteindre les consommateurs soucieux de leur sécurité.

Le 24 janvier, à l’époque où l’épidémie de coronavirus faisait la une des journaux du monde entier, Clorox de Procter & Gamble, qui fabrique des produits de nettoyage, a ajouté une page de destination à son site traitant spécifiquement de 2019-nCoV. La page fournit des informations de base sur le virus et suggère des pratiques qui peuvent aider à stopper sa propagation. Et, bien sûr, il répertorie également des liens vers les produits de nettoyage Clorox que les individus peuvent utiliser pour désinfecter les surfaces sur lesquelles 2019-nCoV pourrait vivre, notant que parce que ces produits sont efficaces contre des virus similaires, “selon la politique EPA sur les agents pathogènes émergents, ces produits peut être utilisé contre 2019-nCoV lorsqu’il est utilisé conformément aux instructions. »

Clorox a également ajouté une page dédiée 2019-nCoV à son site Web CloroxPro.

La société est rejointe par le concurrent Lysol, une marque appartenant à Reckitt Benckiser, qui propose aux particuliers concernés des produits de nettoyage qui pourraient aider à stopper la propagation du coronavirus. Il a également une page sur lysol.com contenant des informations sur 2019-nCoV et répertoriant les produits Lysol qui peuvent être utilisés pour désinfecter les surfaces.

Impact SEO

Ni Clorox ni Lysol ne semblent créer de liens vers ces pages à partir d’emplacements importants sur leurs sites Web, tels que leurs pages d’accueil, et ne semblent pas en faire la promotion sur les réseaux sociaux. Au lieu de cela, les pages 2019-nCoV sont clairement conçues avec le SEO à l’esprit. Et ils se classent déjà dans les premières positions pour une variété de recherches pertinentes telles que «désinfecter le coronavirus», «nettoyant pour coronavirus» et «2019-ncov sanitizer».

Bien qu’il soit impossible d’estimer exactement combien d’entreprises supplémentaires Clorox et Lysol généreront à partir de ces pages ciblées, avec des recherches de termes liés aux coronavirus qui montent en flèche, il n’y avait absolument aucune raison pour ces entreprises de ne pas utiliser le marketing à réponse rapide pour augmenter la probabilité que les consommateurs rechercher des informations les trouver.

Pour les marques qui cherchent à utiliser le marketing à réponse rapide pour tirer parti des opportunités événementielles, les efforts de Clorox et Lysol mettent en évidence plusieurs pratiques qui méritent d’être examinées:

Rester simple

Les pages dédiées 2019-nCoV sont simples et n’ont manifestement pas nécessité d’efforts importants pour être assemblées. De toute évidence, cela a permis aux entreprises de publier rapidement ces pages afin qu’elles puissent être indexées et commencer à apparaître dans les SERP.

Tirez parti de l’autorité d’un domaine principal

Étant donné que Clorox et Lysol ont publié leurs pages sur les coronavirus sur leurs domaines principaux, ils sont en mesure de tirer parti de l’autorité que ces domaines possèdent déjà. Bien que les marques puissent, dans certains cas, avoir des raisons d’envisager la création de microsites, pour le marketing à réponse rapide, le facteur d’autorité de domaine privilégiera généralement l’utilisation de sites existants au départ.

Lien

Bien que Google soit timide quant aux effets des liens sortants, il convient de noter que Clorox et Lysol sont liés à des sources faisant autorité telles que les Centers for Disease Control des États-Unis (CDC). En principe, cela améliore l’utilité de la page pour les visiteurs, car il leur facilite l’accès aux informations à partir d’une source fiable à un moment où la propagation de la désinformation est endémique.

Des risques

Le marketing à réponse rapide comporte des risques. Ici, par exemple, des entreprises comme Clorox et Lysol courent le risque de fournir des informations inexactes ou d’être accusées d’utiliser la peur pour vendre leurs produits, ce qui pourrait expliquer pourquoi elles ne semblent pas utiliser activement les médias sociaux pour lutter contre l’épidémie de coronavirus.

Notamment, le fabricant de désinfectant pour les mains Purell a récemment reçu une lettre de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis concernant les allégations santé qu’il a faites sur ses sites Web et ses plateformes de médias sociaux. La FDA n’autorise pas les marques de désinfectants pour les mains à faire des allégations sur la prévention des maladies et croyait que Purell le faisait. En conséquence, la société mère de Purell, GOJO, a été forcée de prendre des mesures immédiates.

Bien que les entreprises qui vendent des produits liés à la santé présentent de toute évidence des risques uniques, il est important que toutes les entreprises engagées dans un marketing à réaction rapide identifient les risques associés et les atténuent.