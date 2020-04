Comment commencer à trader avec les CFD Bitcoin?

Faire de gros profits avec nos investissements est l’objectif de la plupart des gens qui participent au marché de la cryptographie. Heureusement, il existe un grand nombre de produits financiers qui nous permettent de tirer le meilleur parti possible de notre investissement. Et aujourd’hui, nous vous apprendrons à utiliser l’un d’entre eux, expliquant comment négocier des CFD Bitcoin via le courtier Plus500.

Qu’est-ce qu’un contrat de différence?

Les contrats pour la différence, ou CFD, sont l’un des produits financiers les plus importants du marché de la cryptographie. Permettre aux commerçants qui les utilisent peut générer d’énormes profits ou subir des pertes importantes en très peu de temps.

Ils consistent en instruments financiers qui permettent à l’investisseur de prévoir l’augmentation ou la diminution de la valeur d’un actif. Percevoir comme un gain la différence entre le prix initial de l’actif et celui qu’il a finalement atteint, si la prédiction était correcte, et perdre cette même différence si sa prédiction était fausse.

Par conséquent, son fonctionnement lui-même est assez simple. Un investisseur pourrait décider d’acheter un Bitcoin CFD, prédisant que le prix de la crypto-monnaie augmenterait. Si c’est effectivement le cas, la différence entre le prix de départ et le prix de fin du BTC, par rapport à votre investissement, sera votre profit.

Bien sûr, cela ouvre une opportunité importante, ainsi qu’un grand risque pour les investisseurs. Ce qui est rendu plus important en raison de l’effet de levier, l’option offerte par presque tous les courtiers en crypto-monnaie, qui permet au trader d’investir dans un actif comme s’il avait plusieurs fois le montant d’argent qu’il possède réellement. Augmentant substantiellement vos profits ainsi que vos pertes.

Tradez des CFD Bitcoin avec Plus500

Ainsi, il est clair qu’investir dans des CFD Bitcoin n’est pas une activité à prendre à la légère. Exiger non seulement suffisamment de connaissances pour prendre les bonnes décisions. Mais aussi une plateforme qui vous offre les services et la confiance dont vous avez besoin pour fonctionner en toute simplicité.

Heureusement, il existe le courtier Plus500, une plateforme d’échange de produits financiers, spécialisée dans l’achat et la vente de Contrats pour Différence de différents actifs. Offrant un effet de levier allant jusqu’à 1h30 sur vos investissements, ainsi que des vidéos explicatives sur l’utilisation de son interface et des CFD en général.

De plus, l’une des grandes attractions de l’utilisation de Plus500 est la facilité avec laquelle vous pouvez commencer à le faire. Eh bien, tout ce dont vous avez besoin est de créer un compte sur leur site Web, d’envoyer des images des documents demandés pour vérifier votre identité, et le tour est joué, vous pouvez investir dans cette plateforme.

De là, tout ce que vous avez à faire est de déposer l’argent que vous souhaitez investir et entrez dans votre panneau central Plus500. D’où nous irons à «Trading», pour sélectionner plus tard l’option «Crypto-monnaies» dans la liste des actifs proposés par le courtier à investir, comme le montre l’image suivante:

Le trading de CFD Bitcoin est très facile avec le courtier Plus500

Une fois sur place, il suffit de sélectionner l’option “Acheter” ou “Vendre” en Bitcoin, selon notre stratégie d’investissement. Ce qui affichera un menu où nous entrerons le nombre de CFD que nous négocierons, et les niveaux de prix auxquels notre opération doit fermer automatiquement, pour éviter des pertes ou collecter des bénéfices.

Dans le panneau Plus500, vous pouvez choisir le nombre de CFD Bitcoin à échanger

Une fois cela fait, il vous suffira de suivre la performance de vos investissements, en cliquant sur la section «Positions ouvertes» du menu de gauche. D’où vous fermerez également vos positions lorsque vous le jugerez prudent.

Et de cette façon, avec juste une série d’étapes simples qui peuvent être effectuées en quelques minutes, vous pouvez commencer à investir dans les CFD Bitcoin. Générer des bénéfices avec ce produit financier et profiter du courtier Plus500 pour vous.

