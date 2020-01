Comment communiquer efficacement avec les travailleurs distants

Les travailleurs à distance représentent une part croissante de la main-d’œuvre actuelle. Le travail à distance permet aux entreprises d’économiser de l’argent et les travailleurs sont généralement plus heureux et plus satisfaits de leur emploi. La communication est l’un des plus grands défis à l’absence d’un centre cohésif où le travail se déroule tous les jours.

Cependant, ce nouveau marché du travail a stimulé le développement de nombreux outils et techniques pour aider tout le monde à rester sur la même longueur d’onde. Continuez votre lecture pour en savoir plus sur les moyens de vous connecter avec votre main-d’œuvre distante pour créer une équipe plus productive et créer un sentiment de coopération malgré votre distance physique.

Utiliser les outils de vidéoconférence

La conférence Web est la meilleure chose à faire après une réunion en personne – mieux qu’une réunion en personne si vous êtes un introverti en fait. Lorsque vous avez la possibilité de voir le langage corporel et les expressions faciales qui accompagnent les mots, cela donne plus de sens à votre communication.

Quand quelqu’un a l’air fou, il peut simplement être frustré. S’ils semblent désintéressés, ils peuvent simplement être fatigués. Une conversation téléphonique ou un e-mail ne vous donnerait pas cette information, mais la visioconférence le fait. Lorsque les gens ont la capacité de placer leur communication dans un contexte affectif, cela crée un plus grand sentiment de confiance et de compréhension.

En plus de bâtir votre relation, le partage d’informations est tellement plus facile lorsque vous pouvez simplement parler du problème en cours pendant que vous le regardez. Les outils de visioconférence vous permettent de partager des écrans, des fichiers et des graphiques, ce qui réduit le nombre de fils croisés et une solution plus immédiate lorsque cela se produit.

Créez un moyen d’établir des liens personnels

Certaines équipes distantes partagent chaque semaine une question non liée au travail. D’autres ont un chat de groupe distinct non dédié au travail. Si vous êtes à proximité les uns des autres, vous pouvez planifier des sorties ou des déjeuners réguliers. Sinon, une retraite annuelle s’impose peut-être. Cela vous donne à tous une chance de mieux vous connaître.

Les personnes qui connaissent mieux les caprices et l’individualité de l’autre ont généralement une communication plus détendue et ouverte, ce qui conduit à un plus grand sens de la camaraderie et de la coopération.

Utilisez la même technologie dans toute l’équipe

Chaque équipe compte au moins une ou deux personnes qui ne semblent tout simplement pas comprendre le programme et utiliser les mêmes applications et outils que tout le monde. L’ensemble du groupe utilise Slack pour leur communication sur place, tandis que Joe utilise toujours Facebook Messenger. Tout le monde partage ses documents via Google Docs, mais Susan crée toujours des documents Word et les envoie par e-mail.

Cela entraîne la perte de messages et d’informations potentiellement importantes. Même s’il semble que tout le monde devrait pouvoir recevoir des informations de chaque plate-forme, nous savons tous que nos vies seraient tellement plus faciles si elles provenaient toutes des mêmes applications.

Décomposer quels messages appartiennent à quelles plateformes

Non seulement il est nécessaire que tout le monde soit sur la même page avec les applications et les logiciels qu’ils utilisent, mais ils doivent savoir quels messages appartiennent à quel endroit. Le consensus général est que les e-mails sont meilleurs pour les messages plus longs et les communications individuelles, tandis que Slack est meilleur pour les messages courts et la résolution de problèmes de groupe.

En fin de compte, c’est à vous et à vos employés de décider quelles voies de communication conviennent à diverses fins, mais tout le monde devrait se conformer aux directives convenues.

Partagez la vue d’ensemble

Lorsque vos employés savent quel est le but ultime de leur travail, ils ont un plus grand sens du but. Être capable de voir la situation dans son ensemble crée une compréhension qui aide à remplir les blancs et peut en fait conduire à moins de questions. Savoir exactement ce qu’ils contribuent aide les travailleurs à distance à se sentir plus intégrés à une équipe.

Plus de communiquer

À moins que vous ne compreniez clairement qu’aucun de vous n’apprécie plus la communication que nécessaire, vous devriez probablement viser à communiquer au point d’être ennuyé. Ne laissez rien ouvert à l’interprétation.

Si un travailleur n’est pas clair sur une affectation avant de commencer, du temps, de l’énergie et de l’argent pourraient être gaspillés. Vous n’avez pas nécessairement à gérer chaque détail, en particulier une fois que vous savez que vous pouvez faire confiance au jugement de votre travailleur. Sachez simplement que tout ce qui concerne la façon dont vous communiquez doit être aussi clair et facile à comprendre que possible.

Sur un plan plus personnel, lorsqu’un télétravailleur vous envoie un long message détaillant une situation et que vous répondez avec un mot ou deux, il finit parfois par se sentir dégonflé. L’inquiétude peut commencer à se demander si vous êtes irrité – ou peut-être que vous ne vous en souciez pas – alors qu’en réalité vous étiez en retard pour une réunion et que vous vouliez donner une réponse rapide.

Prenez le temps de vous attaquer à un autre mot ou deux, et vous pourriez contrecarrer l’agonie d’un travailleur à distance par manque de communication.

Évitez la microgestion

Vous faites déjà confiance à vos télétravailleurs pour faire le travail sans être sous votre supervision à chaque instant de la journée. Donnez-leur l’espace dont ils ont besoin pour résoudre indépendamment les problèmes et réfléchir aux problèmes. Oui, s’il y a une complication majeure, intervenez certainement. Encouragez également de nombreuses questions et offrez de l’aide si nécessaire. Cependant, une partie de l’attrait du travail à distance est un plus grand sentiment d’indépendance. Ayez confiance qu’ils feront le bon travail, et vous aurez un membre loyal de l’équipe qui veillera à ce qu’ils continuent à garder cette confiance.