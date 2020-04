Comment configurer votre coffre-fort Bitcoin?

Un coffre-fort Bitcoin est un compte d’épargne qui utilise le stockage à froid pour protéger votre argent. Pour cette raison, chez CriptoTendencia, nous voulons vous enseigner cet outil, en nous concentrant sur la façon dont vous pouvez configurer votre propre coffre-fort Bitcoin avec Xapo.

En savoir plus sur Xapo et son coffre-fort Bitcoin

Xapo est un service pour l’achat de Bitcoin en ligne, avec des éléments de sécurité avancés. En plus d’un échange Bitcoin, il peut être défini comme un portefeuille Bitcoin et un coffre-fort avec plusieurs facteurs de sécurité, ce qui en fait l’un des services les plus solides dans ce domaine.

Le Xapo Vault met en œuvre le stockage à froid et est devenu la solution de stockage préférée pour de nombreuses institutions et personnes les plus puissantes du monde, et dispose du plus grand stockage Bitcoin existant.

Le stockage à froid fait référence au processus de stockage des fonds hors ligne pour les garder en sécurité et inaccessibles.

D’autre part, il s’agit d’un type de stockage à froid où non seulement les fonds sont stockés hors ligne, mais aussi le système qui détient les fonds n’a jamais été en ligne ni connecté à aucun type de réseau.

Xapo Vault

Désormais, pour les utilisateurs qui doivent relever la barre de sécurité, Xapo propose un coffre-fort Bitcoin, avec des fonctionnalités de sécurité très avancées. Vous pouvez facilement transférer les fonds de votre portefeuille vers un coffre-fort en payant un prix pour le service.

Cette modalité intègre des éléments de sécurité cryptographique pour assurer votre capital. Il s’agit notamment de l’authentification multifacteur et de la segmentation des clés privées.

Selon les informations fournies sur son site Web, le coffre-fort Bitcoin Xapo est situé sous terre, dans des zones géographiquement dispersées sur trois continents. De plus, le matériel cryptographique et les clés privées sont stockés à froid. En d’autres termes, ces données se trouvent sur des serveurs non connectés à Internet.

Il précise également que lorsque l’utilisateur transfère ses fonds vers son coffre-fort Bitcoin, Xapo place ses fonds sur un ordinateur qu’il n’a jamais et n’aura jamais accès à Internet.

Ils chiffrent ensuite toutes les données, les séparent en différents fragments et les copient sur des disques externes. Ces sauvegardes sont stockées en toute sécurité dans des coffres physiques dans des emplacements géographiquement dispersés, comme indiqué ci-dessus.

Le coffre-fort a été créé à l’origine pour Bitcoin, bien qu’ils aient développé un coffre-fort compatible avec le stockage mondial.

Ouvrez un sac Xapo

Maintenant, vous pouvez également ouvrir et configurer votre coffre-fort Bitcoin dans Xapo. Pour ce faire, vous devrez suivre un processus rigoureux qui peut prendre plusieurs minutes.

De plus, la confirmation de votre compte pourrait intervenir quelques heures après avoir rempli les formulaires correspondants. Si vous utilisez ce service, il est préférable de vous inscrire à l’avance.

Actuellement, il n’est pas possible de terminer l’inscription via le site Web. Par conséquent, vous devrez télécharger l’application Xapo sur votre téléphone système Android ou iOS. Une fois téléchargé, remplissez le formulaire avec les informations suivantes:

Courriel, prénom et nom, date de naissance, pays de résidence. De plus, vous devez accepter les termes et conditions de l’application.

Configurez un mot de passe et un code PIN d’accès à 4 chiffres. Selon votre pays d’origine, des documents supplémentaires peuvent être requis pour vérifier l’authenticité de votre identité. Enfin, il vous sera demandé de prendre un selfie de sécurité.

Vous pouvez désormais accéder au service Xapo depuis votre téléphone mobile. Soulignant que vous pouvez configurer votre coffre-fort Bitcoin à partir de la même application.

Comment créer un nouveau coffre-fort?

Quant au coffre-fort, grâce à son site Web, vous pouvez le créer rapidement, facilement et gratuitement. Pour ce faire, vous devez sélectionner le type de compte souhaité, lui donner un nom et votre nouveau coffre-fort est prêt à fonctionner.

Comment créer et configurer un nouveau coffre-fort Bitcoin en utilisant l’application Xapo?

Ouvrez l’application Xapo et connectez-vous à votre compte: Sélectionnez l’onglet compte. Appuyez sur dans le coin supérieur droit pour ouvrir son menu et sélectionnez créer un compte pour continuer.

Sélectionnez “Compte d’épargne (Vault)”: Sur l’écran suivant, choisissez si vous souhaitez créer un compte personnel ou professionnel.

Entrez un nom pour votre coffre-fort: Les noms de compte peuvent avoir un maximum de 15 lettres ou chiffres. Une fois que vous avez terminé, appuyez sur suivant pour continuer.

Vérifiez les détails de votre compte: Une fois que vous avez vérifié les détails, appuyez sur créer un compte pour terminer. Sinon, appuyez sur pour revenir.

Si c’est la première fois que vous créez ou accédez à un coffre-fort, créez un mot de passe pour un accès futur: Votre mot de passe est un code complémentaire distinct de votre code PIN.

Bien que votre code PIN soit le code principal que vous utiliserez pour la plupart des actions, votre mot de passe sera requis pour les transactions impliquant votre coffre-fort.

Vous êtes prêt, vous pouvez toucher le nom de votre compte pour accéder à votre coffre-fort.

Bien qu’il ne soit pas l’option la plus utilisée, Xapo représente une excellente alternative pour ceux qui veulent obtenir un portefeuille Bitcoin gratuit. C’est une option avec des fonctionnalités de sécurité très avancées et est devenue une application robuste et fiable.

Xapo, et son coffre-fort Bitcoin, dispose d’un système de sécurité maximale pour stocker le Bitcoin de ses utilisateurs. Avec la protection des clés privées dans les coffres physiques répartis dans le monde entier.

