Comment construire ou faire évoluer votre entreprise à l’ère numérique

De nos jours, il est facile de supposer que tout est en ligne, mais une enquête menée par Small Business Trends a révélé que seulement environ 66% des entreprises font de la publicité en ligne. Cela signifie qu’un autre tiers manque une des plus grandes opportunités de marketing au monde. Ne laissez pas votre entreprise faire partie de ce dernier groupe.

Dans le sillage de l’épidémie de coronavirus, pour survivre, la plupart des entreprises vont devoir renforcer leur image en ligne. Alors que de plus en plus de consommateurs deviennent confinés à la maison, Internet devient le seul moyen d’atteindre, de vendre et de livrer une promesse de marque aux clients.

Si vous êtes une entreprise qui existe uniquement dans le monde de la brique et du mortier, cela peut être très intimidant, mais le passage au numérique ne doit pas l’être. Les entreprises qui réussissent savent qu’elles doivent évoluer pour correspondre aux tendances actuelles du marché, alors sautez en ligne et surfez sur la vague vers l’avenir avec les conseils suivants. Passer à l’ère numérique est une tâche tout à fait réalisable.Au lieu de déposer une demande de chômage, concentrez-vous sur le renforcement de votre présence en ligne.

Acheter un domaine de site Web

Avant de pouvoir faire quoi que ce soit, vous devez acheter un domaine de site Web et des services d’hébergement sécurisés. La création d’un site Web nécessitait auparavant une vaste connaissance du codage, mais il existe maintenant de nombreux services et modèles que vous pouvez utiliser pour brancher et créer des sites Web professionnels.

Lors de la création de votre site Web, assurez-vous de transmettre un message de marque positif et cohérent. Votre objectif doit être de partager des informations sur votre entreprise, vos produits et / ou vos services. Idéalement, vos anciens clients viendront vous chercher maintenant qu’ils ne peuvent pas visiter votre magasin ou bureau, et de nouveaux clients apparaîtront également à votre porte Internet. Quand ils arrivent, vous voulez avoir du contenu et des réponses qui les attendent.

D’un point de vue technique, vous devrez peut-être étudier le stockage dans le cloud ou d’autres solutions similaires si vous avez l’intention de faire travailler vos employeurs à partir d’un portail sur votre site Web. Il existe des entreprises qui peuvent aider à relever ce défi et rendre l’idée de créer une main-d’œuvre en ligne moins intimidante comme Wavestone US.

Soyez social

En parlant de portes Internet, si votre site Web avait une porte d’entrée, il ressemblerait beaucoup à des profils de médias sociaux. De nos jours, une grande majorité des consommateurs recherchent une entreprise sur les réseaux sociaux avant de contacter Google. Même s’ils se dirigent d’abord vers Google, les premiers résultats de recherche proviennent généralement de réseaux sociaux vérifiés.

Les plateformes de médias sociaux vous offrent un accès à des millions de clients, mais elles peuvent également restreindre votre accès à des millions de clients potentiels si vous ne profitez pas de vos profils. Si vous n’êtes pas encore sur les principaux profils de réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram, etc.), il est temps de vous inscrire.

Si vous avez des pages de réseaux sociaux mais que vous ne les utilisez pas, il est temps d’intensifier votre campagne marketing. Les médias sociaux sont le meilleur moyen de se connecter avec des clients et des clients potentiels. Les meilleurs comptes combinent marketing, service client et information. Offrez à vos clients quelque chose de valeur sous la forme d’articles d’information, de conseils, de conseils, etc. et ils vous suivront, ce qui ouvre la porte à de futurs messages marketing pour les atteindre.

Suivez votre croissance via des mesures et des analyses

La création d’un site Web et d’une présence sur les réseaux sociaux n’est pas une tâche ponctuelle. Une présence puissante dans le monde en ligne nécessite une maintenance constante. Les sites Web les plus performants continuent d’offrir de nouveaux contenus aux consommateurs, ce qui encourage les clients à vérifier régulièrement. Ce nouveau contenu devrait être partagé également entre les plateformes de médias sociaux pour encourager plus de croissance et l’engagement des clients. De plus, un nouveau contenu quotidien sur un site Web ou une plateforme de médias sociaux vous aidera à augmenter votre visibilité.

Tout cela nécessite du travail, et vous voulez vous assurer que votre travail ne sera pas perdu. Ainsi, vous devez surveiller et suivre la croissance de votre site Web et de vos abonnés aux médias sociaux. Examinez les tendances de croissance (ou leur absence), les taux de conversion des ventes et les taux de navigation globaux pour déterminer ce qui peut ou non fonctionner. Les résultats de ces mesures peuvent vous aider à déterminer si votre stratégie numérique a besoin d’être affinée plus à mesure que vous continuez à faire évoluer votre entreprise.

Consulter des experts numériques

L’un des aspects les plus délicats du passage en ligne concerne la nature complexe du stockage dans le cloud, les coûts informatiques supplémentaires et d’autres coûts similaires au niveau de l’entreprise. Faire passer une entreprise en ligne ou faire évoluer une entreprise en ligne en pleine crise peut sembler intimidant, mais ce n’est pas impossible si vous consultez un cabinet de conseil en informatique compétent pour répondre à ces problèmes et à des problèmes similaires.

Wavestone US, par exemple, est une société de conseil informatique qui peut non seulement vous aider à renforcer le côté technique de votre entreprise en ligne, mais a également compilé un kit d’urgence Wavestone pour aider les entreprises à rester cohérentes face à la crise. Ils sont un excellent exemple d’une entreprise qui opère dans l’espace numérique et peut aider avec l’infrastructure de travail à distance, la gestion de crise, les solutions cloud et les logiciels améliorés qui soutiendront la productivité à domicile.

Trouver un partenaire peut aider à atténuer le stress lié au passage au numérique et à apporter des récompenses financières riches à long terme. Prendre une entreprise en ligne ou faire évoluer une startup est un travail difficile, mais il est tout à fait faisable et utile de relever le défi.