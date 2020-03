Comment construire une communauté comme Lyft, Airbnb et Github

Comment ces géants ont construit trois piliers dans leurs entreprises (et comment vous le pouvez aussi).

Rome ne s’est pas construite en un jour, et votre startup ne le sera pas non plus. C’est pourquoi il est important d’investir tôt dans votre communauté. C’est un long jeu, mais c’est l’un des outils les plus puissants dans lesquels vous pouvez investir.

Pour de nombreuses startups de licornes adultes, dont Airbnb, Lyft et Github, la communauté a toujours été un facteur important. Les fondateurs et la première équipe ont compris l’importance d’avoir un message communautaire de base et l’empathie des utilisateurs dans le cadre de la conception des produits et de la croissance de l’entreprise.

Brian Chesky, le fondateur et PDG d’Airbnb, a déclaré que le meilleur conseil qu’il ait jamais reçu était du fondateur de Y Combinator, Paul Graham. “Construire quelque chose que 100 personnes aiment, pas quelque chose comme un million de personnes”, a déclaré Graham.

La communauté centrale compte. C’est le fondement de ce que vous construisez à partir de ce moment.

Les fondateurs de Lyft, John Zimmer et Logan Green, le savaient bien. Ils ont créé une expérience utilisateur de base autour d’un produit solide et différencié. Lorsque vous êtes entré dans un Lyft en 2012 pendant les premiers mois de lancement, vous vivriez quelque chose de magique. Une fois que vous êtes monté dans la voiture, vous serez accueilli avec une première bosse. Il y avait une grosse moustache rose duveteuse sur le pare-chocs avant. Parfois, la personnalité du conducteur correspondrait même à la voiture et à la musique.

Lyft a continué de miser sur cet élan communautaire. Il a construit l’un des plus grands réseaux de groupes communautaires sur la nouvelle plateforme commerciale de Facebook pour soutenir sa communauté de conducteurs. Il a organisé des événements mensuels dans chaque ville où il opérait grâce à une équipe de gestionnaires de communauté itinérants. Il a rehaussé le profil de ses pilotes les plus dynamiques (Disco Lyft, HipHop Lyft et Chalkboard car, pour n’en nommer que quelques-uns) et racontait constamment des histoires des moments les plus exaltants qui se sont produits lors d’un trajet Lyft à ses employés. Ses chauffeurs expérimentés procéderaient même à l’intégration de nouveaux chauffeurs. La communauté avait un cycle complet.

Sept ans plus tard, Lyft IPO-ed à une valorisation de plus de 20 milliards de dollars.

GitHub a fait quelque chose de similaire dans le monde des développeurs. Il a donné à sa communauté une plate-forme permettant le partage public et privé de code. Il a également doublé. Ses forums et référentiels sont devenus le lieu de prédilection des codeurs indépendants et des grandes entreprises. Google, Microsoft et Facebook l’ont tous utilisé. GitHub a dépassé la plate-forme en place et tout ce que les entreprises ont construit sur le mouvement open-source avec une interface conçue avec élégance. Le résultat: une acquisition par Microsoft pour 7,5 milliards de dollars.

Quels sont donc les principaux piliers de la construction d’un mouvement communautaire intemporel?

Authenticité. Vous devez vivre et respirer les valeurs fondamentales de votre entreprise. Un bon mouvement communautaire sera construit autour d’une solide vision d’entreprise qui marche et parle. Pensez à écrire un manifeste ou un énoncé de vision inspirant.Autonomisation. Vous devez être en mesure de fournir à votre communauté une valeur plus profonde qu’une relation transactionnelle. Cela pourrait prendre la forme de réunions en personne comme des rencontres ou un programme d’ambassadeurs de marque pour soutenir vos utilisateurs les plus engagés. Quoi qu’il en soit, c’est une nécessité de responsabiliser et d’élever vos meilleurs clients.Avancement. Vous devez réaliser ce que vous promettez afin de bâtir la confiance dans votre communauté. Toutes les communautés ne se transforment pas en mouvement. Certains sont complètement heureux où ils sont et ne veulent pas nécessairement devenir plus gros qu’aujourd’hui. Il est impératif de favoriser cette croissance en collaboration avec le produit, le contenu, les partenariats et d’autres aspects de l’entreprise.

N’oubliez pas que tout part d’une vision avec des valeurs pour la soutenir. Lyft a guidé sa communauté avec les mots «Votre ami avec une voiture» et a encouragé ses clients à s’amuser et à créer des liens lorsqu’ils vont du point A au point B.

Airbnb a aimé la devise “Restez comme un local”. Ils voulaient offrir aux touristes la possibilité de ressembler davantage à rendre visite à des amis avec les hôtes avec lesquels ils étaient restés.

Et GitHub? “Le code concerne les personnes qui l’écrivent.” Et c’est le mot clé: les gens. Sans eux, vous n’auriez aucune communauté.

