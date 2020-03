Comment convertir quelqu’un à votre cause en 5 étapes simples

Phillip Stutts discute des leçons de marque et de marketing qu’il a apprises en travaillant en politique au cours des deux dernières décennies.

Phillip Stutts, fondateur de Go Big Media et Win Big Media et auteur de Fire Them Now, partage ses réflexions sur la raison pour laquelle le processus en cinq étapes pour l’image de marque d’un politicien est exactement le même que l’image de marque d’une personne, d’un produit ou d’un service dans toute autre industrie. Il explique également pourquoi les données clients sont si essentielles lors de la création d’une campagne publicitaire percutante.

David Meltzer, animateur de Stutts et The Playbook, discute de l’importance de tester vos publicités avant de lancer une campagne, pourquoi les entreprises devraient fonctionner avec une approche généreuse et généreuse et pourquoi elles croient qu’il faut donner aux clients potentiels une évaluation gratuite afin de s’aligner.

