Comment Covid-19 a affecté l’industrie du jeu, du marketing aux chaînes d’approvisionnement – Econsultancy

Alors que les gens du monde entier s’acclimatent à une vie à l’intérieur, beaucoup retournent aux jeux vidéo ou les ramassent comme méthode d’évasion.

En conséquence, vous seriez pardonné de penser que, alors que plusieurs industries sont confrontées à leurs plus grands défis, le jeu semble prospérer pendant la pandémie de coronavirus en cours.

En effet, une étude récente de Verizon montre jusqu’à présent une augmentation de 115% de l’utilisation des jeux aux États-Unis par rapport à une journée typique avant Covid-19. Pendant ce temps, les plates-formes de jeux en ligne et les services de streaming en direct continuent de battre leurs propres records pour les utilisateurs simultanés en mars et avril.

Cependant, creuser un peu plus profondément et l’impact du virus sur ce secteur est beaucoup plus complexe, bénéficiant massivement à certains secteurs de l’industrie tout en laissant d’autres parties en difficulté.

Je vais examiner les hauts et les bas que le jeu a connus jusqu’à présent pendant l’épidémie et ce qui pourrait encore être à venir alors que les marques commencent à s’adapter à un changement considérable dans la façon dont les clients consomment leurs produits.

Cet article couvrira les changements dans la demande, les problèmes de chaîne d’approvisionnement et d’inventaire, les annulations d’événements et l’impact sur le marketing, l’impact sur les petits studios, la façon dont les jeux s’adaptent et comment les marques redonnent.