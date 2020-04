Comment créer du contenu que vos clients potentiels veulent réellement lire

En 2020, le contenu est toujours roi. Selon Neil Patel, gourou du marketing de contenu et spécialiste du marketing de classe mondiale, le meilleur contenu gagnera toujours un avantage en ce qui concerne le mix marketing. Il ne fait aucun doute que la plupart des gens sont fatigués et en ont marre des publicités perturbatrices qui n’apportent aucune valeur. Ils veulent quelque chose à quoi ils peuvent se rapporter, un contenu original qui soit très précieux et exploitable.

Si vous voulez garder une longueur d’avance en 2020 et surpasser vos concurrents, vous devez apprendre à créer du contenu spécialement axé sur vos clients potentiels. Si votre contenu est excellent, ils voudront le lire et agir en conséquence. En conséquence, vos prospects s’engageront davantage avec votre site, ce qui augmentera vos taux de conversion et votre classement SEO.

Ci-dessous, je vais vous montrer comment créer du contenu que vos clients potentiels souhaitent réellement lire.

Étape 1: créer du contenu avec un but

Chaque élément de contenu que vous écrivez doit avoir un objectif bien établi. Vous devez savoir exactement pourquoi vous souhaitez créer un type de contenu particulier. Par exemple, pourquoi voulez-vous écrire un nouveau billet de blog ou mettre à jour votre page?

Certains des objectifs de contenu les plus courants sont:

Éduquez votre publicConvertissez votre publicReconnaissance de la marque de votre entrepriseEngagez l’engagement socialLiens gagnés de haute qualitéClassement supérieur dans les SERP

Certains des meilleurs types de contenu que vous pouvez écrire pour gagner des liens sont des infographies, des enquêtes, des publications d’invités et des commentaires d’experts. D’un autre côté, pour vous classer dans les SERPs, vous voulez vous concentrer sur la rédaction d’articles super longs qui incluent beaucoup de mots-clés longue queue et LSI (mots-clés d’index sémantique latent).

En 2020, un rang élevé dans les SERP ne consiste pas tant à intégrer les bons mots clés, mais à être 100% unique et à créer du contenu avec lequel les utilisateurs interagissent. Ainsi, assurez-vous que de nombreux CTA et liens d’ancrage sont répartis dans votre contenu afin que les utilisateurs puissent augmenter le taux d’engagement sur la page.

Pour éduquer votre public, vous pouvez rédiger un livre électronique, une brochure, un livre blanc, une étude de cas, une analyse détaillée ou même créer un webinaire. Bien sûr, vous devez intégrer des mots clés principaux et secondaires dans vos articles de blog, le contenu de votre site ou tout autre contenu pouvant être classé de manière organique. Cela vous aidera à obtenir un bon coup de pouce SEO.

Étape 2: Étudiez votre public

La prochaine étape dans la création d’un contenu de haute qualité qui se convertit est de regarder de plus près votre public. Il serait préférable que vous découvriez qui est le plus susceptible d’acheter chez vous. Quels traits ces personnes ont-elles en commun? Quels sont leurs intérêts? Quels sont leurs besoins? Pourquoi ont-ils besoin de vos produits et services?

C’est là que la recherche de votre public entre en jeu. Il serait utile que vous utilisiez une combinaison équilibrée d’outils pour en savoir plus sur ce que votre public veut et a besoin. Regardez comment ils se comportent sur les réseaux sociaux, sur votre site, dans vos campagnes d’email, sur les sondages et les plateformes publicitaires. Par exemple, si vous découvrez que votre créneau cible est les femmes entre 35 et 55 ans, cela devient une perte de temps totale de créer du contenu pour les hommes ou les jeunes femmes.

Ensuite, regardez quel type d’informations votre public aime consommer. Aiment-ils les infographies, les articles de blog ou les études de cas? Sont-ils plus intéressés par les articles pédagogiques ou les études techniques? Répondent-ils en grand nombre à vos publications sur les réseaux sociaux, ou préfèrent-ils lire un blog de 2000 ans sur votre site?

En fin de compte, pensez à créer du contenu utile à votre public cible. Mettez-vous à la place de vos clients et réfléchissez à la manière dont le contenu que vous créez peut leur être utile et leur permettre d’accéder à des informations précieuses. Bien sûr, pensez à insérer les CTA corrects dans le contenu afin de tirer le meilleur parti de chaque contenu et de convertir les prospects prêts à avancer un peu plus loin dans l’entonnoir.

Étape 3: Que recherche votre public?

Un aspect crucial lors de la création de contenu pour votre public consiste à rechercher les mots clés primaires et secondaires réels que vous avez. Si vous n’avez jamais effectué de recherche de mots clés pour votre site et vos campagnes PPC, il est impératif de le faire maintenant si vous souhaitez réussir en ligne. Vous ne pouvez pas simplement exécuter aveuglément sans utiliser les mots clés les plus performants.

Les mots clés primaires et secondaires sont essentiels lors de la création de contenu. Alors que les mots clés principaux vous permettent de vous concentrer sur les termes de recherche qui génèrent beaucoup de trafic en ligne, les mots clés secondaires vous permettent d’ajouter des mots clés supplémentaires liés aux mots clés principaux et offrent des sources d’informations supplémentaires.

Pour couronner le tout, vous devez également ajouter des mots clés LSI et des mots clés à longue queue que vous trouvez sur Quora et sur d’autres sites et blogs où votre public recherche des réponses. Votre objectif final devrait être de répondre à autant de questions que vos prospects ont et de trouver une solution sur mesure qui résout leurs problèmes.

Étape 4: Quelles questions votre public a-t-il?

Cette étape est liée à la précédente mais désire sa propre focalisation. Vous devez savoir exactement ce que votre public veut et a besoin afin de savoir quel type de contenu créer. Cette recherche vous aidera également à découvrir des informations précieuses sur votre public et à découvrir de nouveaux mots clés à longue queue sur lesquels vous concentrer.

Vous cherchez à taper quels types de questions votre audience vous permettra de déterminer quel type de contenu à écrire. Pour commencer votre recherche, vous pouvez aller sur Quora, la recherche Google, les forums et les groupes privés sur les plateformes sociales.

Dernières pensées

La création d’une qualité haut de gamme que vos clients souhaitent lire s’articule autour de plusieurs domaines vitaux.

Tout d’abord, assurez-vous de mener suffisamment d’études pour trouver les bons mots clés primaires et secondaires à utiliser, et choisissez les bons sujets qui répondent aux questions des utilisateurs. Deuxièmement, écrivez le type de contenu qui fonctionne pour votre créneau spécifique, en vous assurant que votre contenu est 100% original et apporte de la valeur à vos prospects.

Faites-les, et vous pourrez déjouer vos concurrents en 2020 et au-delà.

Auteur: Steven J. Wilson

Suivez @ stevenjwilson13

Steven J Wilson est un fondateur et consultant en marketing numérique qui aide les propriétaires d’entreprise à créer et à optimiser la notoriété de la marque de leur entreprise pour acquérir plus de prospects et augmenter les revenus.

Pour ce faire, nous comprenons parfaitement ou aidons à développer le message de marque de l’entreprise, en apprenant les offres de produits ou de services et en créant stratégiquement… Voir le profil complet ›