Comment créer plus de temps et d’argent pour développer votre petite entreprise

Pour faire croître une petite entreprise, vous devez trouver un moyen de protéger le temps et l’argent dont vous disposez et vous assurer de ne les consacrer qu’aux activités et aux ressources qui vous rapprocheront de votre objectif. Nous sommes sûrs que vous vous êtes retrouvé à poser des questions comme:

Dois-je faire cette campagne de marketing? Dois-je acheter ce spot publicitaire? Dois-je aller à cet événement de réseautage?

Cela ressemble souvent à un coup de couteau dans le noir lorsque vous choisissez les opportunités qui en valent la peine et celles qui vont en fait gaspiller vos ressources. Pour prendre des décisions éclairées, vous devez faire trois choix clairs et ciblés, puis les utiliser comme filtre chaque fois que vous envisagez de passer une minute de votre temps ou un dollar de votre argent.

1. Que faites-vous?

La plupart des propriétaires d’entreprise pensent que lorsque les choses deviennent difficiles, ils doivent changer leurs produits ou services. C’est une réaction instinctive à la baisse des ventes qui ralentit encore plus la croissance. Lorsque vous modifiez vos produits et services, ce que fait votre entreprise devient moins clair pour les clients, ce qui rend leur achat plus compliqué. Cela signifie des opportunités perdues et moins de ventes.

En étant axé sur le laser, vous obtenez vraiment bien dans ce que vous faites et vous vous construisez également un nom en fonction de la crédibilité et de l’élan que de nombreuses années d’activité apportent. Lorsque vous changez constamment ce que vous faites parce que vous pensez que cela répondra aux besoins du marché ou de vos clients, vous réduisez en fait vos chances de croissance. Les entreprises qui ont un «quoi» très clair et qui s’y tiennent à long terme se développent plus rapidement que d’autres qui modifient cet élément central de leur entreprise.

2. Pour qui faites-vous cela?

Les propriétaires de petites entreprises croient souvent que pour se développer, ils doivent commercialiser leurs produits et services à tout le monde et à tout le monde. Cependant, les entreprises qui choisissent de s’attaquer à un type particulier de clients sont celles qui se développent le plus rapidement. Aucune petite entreprise n’a suffisamment de temps ou d’argent pour être devant tout le monde, mais lorsque vous utilisez votre temps et votre argent et que vous allez en profondeur, vous pouvez vous développer!

Chaque entreprise a besoin d’un client idéal, c’est-à-dire un profil du type de client qui vaut la peine d’investir votre temps pour aller chercher. Pensez aux clients que vous servez qui apprécient votre travail, avec qui vous aimez travailler, qui vous paient volontiers et qui sont les ambassadeurs de votre travail. Ce sont vos clients idéaux, et vous voulez utiliser tout votre temps et votre argent pour les trouver et ne pas perdre une seconde ou un centime sur quelqu’un d’autre.

3. À quelle échelle?

Votre échelle est la distance et la largeur de vos clients. Être clair sur l’échelle avec laquelle vous souhaitez vous développer vous aidera à prendre autant de décisions sur la façon de trouver et de servir vos clients.

Imaginez que vous avez conçu et développé un bel ensemble de meubles. Par exemple, si vous décidiez de développer votre entreprise à l’échelle locale, vous créeriez un modèle commercial entièrement différent de celui que vous tenteriez de développer votre entreprise à l’échelle mondiale. Pour une entreprise locale, vous pouvez mettre en place une belle salle d’exposition et organiser des événements dans votre magasin, faire des envois locaux et travailler à créer une ambiance locale pour votre marque. Cependant, si vous vouliez le construire à l’échelle mondiale, vous pourriez décider de travailler sur des accords de distribution avec d’autres grands détaillants, de construire une usine pour pouvoir prendre vos conceptions et les produire en masse.

Lorsque vous ne savez pas à quelle échelle vous développez votre entreprise, cela peut entraîner de nombreux choix inutiles. Cependant, si vous savez quel est le résultat final souhaité, vous pouvez prendre des décisions stratégiques concernant à la fois votre modèle commercial et vos activités marketing dès le départ. De cette façon, vous pourrez utiliser vos deux actifs les plus précieux – le temps et l’argent – tellement mieux.

Lorsque vous savez ce que vous faites, pour qui vous le faites et à quelle échelle vous voulez le faire, vous pouvez prendre des décisions rapides sur l’endroit où dépenser stratégiquement votre temps et votre argent. Nous savons tous que le taux d’échec des propriétaires de petites entreprises est élevé, mais après les 11 dernières années de travail avec les petites entreprises, nous savons pertinemment que lorsque vous savez où vous allez et que vous prenez des décisions quotidiennes pour continuer vous concentré et sur la bonne voie, vous pouvez réussir.

