Comment créer un milieu de travail plus axé sur les personnes

Soyez le patron pour lequel les employés veulent travailler.

Mars

10, 2020

7 min de lecture

Le week-end dernier, je suis sorti dîner avec ma famille. Notre serveuse, qui était sympathique et a fait des pieds et des mains, a fait une petite erreur avec le chèque: nous avons été facturés pour un repas supplémentaire pour enfant. Ce n’était pas grave, juste une simple erreur que n’importe qui aurait pu commettre.

Nous en avons seulement parlé à la serveuse, et elle est revenue avec le chèque mis à jour. Nous avons payé la facture et étions sur le point de sortir de l’entrée quand j’ai repéré une vue gênante. Le directeur criait à la serveuse d’avoir fait cette erreur. Nous n’avons même jamais parlé à cet homme, donc je ne savais pas pourquoi il était si furieux. Je n’étais pas content de voir quelqu’un être mal traité, et je me suis mis en quatre pour complimenter la serveuse.

Le comportement du manager a changé. Je n’ai pas élevé la voix, mais je voulais lui faire savoir que nous étions satisfaits de notre service et la serveuse ne méritait pas un tel traitement.

J’ai appris plus tard par un ami qui fréquente ce restaurant que c’est juste la façon dont le gestionnaire fonctionne. Il a un tempérament court et traite les employés comme des objets jetables. En tant que leader moi-même, cela me contrarie. Je suppose que dans ce restaurant, le chiffre d’affaires est énorme. Lorsque vous avez un lieu de travail axé sur les personnes, votre entreprise prospère.

Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles un lieu de travail heureux prospère. Lorsqu’une atmosphère de travail est agréable, elle crée une équipe plus engagée et engagée. Cela peut également améliorer la collaboration sur votre lieu de travail. Un environnement optimiste maintient également tout le monde, de vos employés aux clients, satisfait. Par conséquent, votre organisation sera plus productive et rentable.

Résistez à être comme le directeur du restaurant. Au lieu de cela, créez un lieu de travail plus axé sur les personnes en procédant comme suit.

1. Rompez avec la tradition.

Le premier point de départ lors de la création d’un lieu de travail plus axé sur les personnes consiste à responsabiliser votre équipe. Donner du pouvoir à votre équipe peut sembler un vaste sujet, et c’est le cas. Il existe différentes façons de réaliser un excellent lieu de travail. Mais, avoir l’harmonie au travail, c’est leur accorder de l’autonomie et rester à l’écart de leurs cheveux.

Si vous êtes de la vieille école, l’adoption de l’approche mains libres peut provoquer une fusion interne. Mais soyons réalistes ici: l’horaire de travail de 9 à 5 est une relique du passé. Encore plus problématique, c’est obsolète.

Pour commencer, nous avons tous nos propres heures biologiques. Je suis quelqu’un du matin, prêt à faire du rock’n’roll dès le matin – 5 h 15, pour être exact. Mais j’ai aussi des membres de l’équipe qui sont des oiseaux de nuit. Quelle que soit la situation, vous forcer, vous et votre équipe, à suivre un horaire traditionnel de 9 à 5 pourrait être contraire aux niveaux d’énergie de chacun.

Deuxièmement, des études ont montré que la productivité diminue après 30 heures par semaine. Dans cet esprit, vous souhaiterez peut-être mettre en œuvre une semaine de travail de 4 jours. Si vous ne voulez pas abandonner cette journée de travail supplémentaire par semaine, vous pouvez être plus détendu par d’autres moyens.

Troisièmement, permettez à votre équipe de travailler à distance de temps en temps. Le travail à distance peut rendre certaines personnes plus productives. Certains fonctionnent mieux car ils n’ont pas à perdre de temps à se déplacer et peuvent définir leurs propres heures. Ces membres de l’équipe ont tendance à travailler plus tôt et plus tard les jours où ils travaillent à distance.

Ne microgérez pas votre équipe. Laissez-les travailler comme bon leur semble. Tant qu’ils fournissent un travail de qualité et respectent les délais, soulagez les reiens et laissez-les faire leur travail.

2. Donnez la priorité à la santé et au bien-être de votre équipe.

Pour les mêmes raisons que vous priorisez votre santé, vous devez mettre l’accent sur la santé et le bien-être de votre équipe. Lorsque vous prenez soin de vous, tous les membres de votre équipe seront plus productifs, plus heureux et plus engagés. Vos employés seront également moins absents, ce qui est excellent pour votre résultat net. La façon dont vous prenez soin de votre santé et de celle de votre équipe est à votre discrétion. Mais voici quelques suggestions pour vous aider à démarrer:

Créez un programme de bien-être pour les employés, favorisez les soins préventifs, comme les vaccins antigrippaux sur place, offrez des déjeuners et des collations sains, encouragez plus d’exercice et de mouvement, comme des réunions debout ou à pied, boule à pic au déjeuner, n’importe qui? fumer sur la propriété de l’entreprise.Investir dans des meubles ergonomiques.Reconcevoir le lieu de travail pour qu’il laisse entrer plus de lumière naturelle. Placez également des plantes dans tout le lieu de travail. Avec les virus qui circulent, j’ai obtenu un filtre HEPA pour le bureau. L’équipe a adoré. Ne négligez pas la santé mentale de votre équipe. Offrez des conseils ou accédez à des applications de méditation. Apprenez également à connaître les membres de votre équipe individuellement afin de pouvoir les aider à résoudre les problèmes qui affectent leur bien-être. Par exemple, vous pouvez les aider à gérer leur temps ou à leur indiquer comment mieux gérer leurs finances.

3. Concentrez-vous sur un objectif qualitatif et non quantitatif.

Votre sens de l’objectif n’a pas à être orienté vers des chiffres précis dans les affaires. Lorsque vous allez de l’avant avec l’intention d’avancées qualitatives et non quantitatives, il est plus facile de voir un objectif.

Dans la Harvard Business Review, Ashwin Srinivasan et Bryan Kurey proposent une étude sur la création d’une culture de la qualité. La recherche a été réalisée par CEB (une filiale de Gartner). L’étude a effectué des examens approfondis de la recherche universitaire et des praticiens et a interrogé plus de 850 employés dans un éventail de fonctions et d’industries et à tous les niveaux d’ancienneté. La conclusion la plus notable est que bon nombre des stratégies traditionnelles utilisées pour améliorer la qualité (comme les incitations financières, la formation et le partage des meilleures pratiques, par exemple) ont peu d’effet sur les employés.

Au lieu de cela, l’étude de la CEB a révélé que les entreprises qui adoptent une approche populaire et dirigée par les pairs ont développé une culture de la qualité qui a conduit les employés à commettre moins d’erreurs. De plus, ces entreprises ont consacré beaucoup moins de temps et d’argent à corriger les erreurs et les erreurs.

Ne vous méprenez pas ici: des choses comme les aspects financiers de la vie personnelle et des affaires sont essentielles, mais ce n’est pas vraiment ce dont vos employés se soucient. Cela ne va pas non plus les motiver.

4. Adoptez l’analyse des personnes.

Ne vous attardez pas trop sur le terme «analytique» ici. L’analytique des personnes est un concept facile à saisir: il s’agit simplement d’utiliser des données «pour comprendre, améliorer et optimiser le côté humain de l’entreprise».

Un tel exemple serait d’améliorer votre processus d’embauche grâce à l’utilisation de l’intelligence artificielle. Au lieu de passer trop de temps à interviewer des candidats en tête-à-tête, des outils basés sur l’IA comme Mya présélectionneront les candidats et rejetteront ceux qui ne répondent pas à vos qualifications.

Un autre exemple d’analyse qui peut vous aider serait d’identifier les lacunes en matière de compétences que votre équipe doit développer et comment elles passent leur temps. De bons outils aideront votre équipe à en faire plus en moins de temps et à soulager le stress des individus de votre entreprise.

De plus, l’analyse des personnes peut améliorer la collaboration, l’engagement et la prise de décision au sein de votre équipe. Ces types d’analyses pour soulager le stress peuvent même remonter le moral en facilitant la détection des forces et des faiblesses de vos équipes. Analytics vous aidera à voir l’image plus clairement afin que vous puissiez correctement féliciter et inciter vos employés dans l’entreprise.

