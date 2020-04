Comment créer un partenariat Symbiotic CEO et CFO

La bonne combinaison d’objectifs de croissance à long terme et d’objectifs de profit à court terme devrait propulser votre entreprise vers le succès.

L’un des moteurs les plus importants d’une équipe de direction performante est la relation entre le PDG et le directeur financier. Le PDG «typique» est souvent le moteur entêté et trop optimiste de l’entreprise; et le directeur financier type est souvent le contrôleur conservateur aux cordes de la société. Trop d’un, et l’entreprise se précipitera d’une falaise, et trop de l’autre, et l’entreprise suffoquera. Cet article vous apprendra à créer cette parfaite harmonie dans la relation entre votre PDG et votre directeur financier.

Ce dont les entreprises ont besoin

La plupart des entreprises cherchent à accroître leurs revenus à un rythme qui ne se traduira pas par une pénurie d’argent. En règle générale, votre PDG se concentre sur la première moitié de ce mandat (croissance des revenus) et votre directeur financier se concentre sur la seconde moitié de ce mandat (sans manquer de liquidités). Si les PDG de la «croissance à tout prix» s’entourent de personnes aux personnalités similaires, il n’y a personne dans l’équipe pour les contrôler. Et vice-versa, si les directeurs financiers à court d’argent s’entourent de gens comme eux, il n’y a personne pour les aider à voir la forêt à travers les arbres et propulser l’entreprise vers de nouveaux sommets avec des paris intelligents. Les entreprises ont besoin d’un mélange des deux personnalités.

Votre PDG typique

Ayant été PDG de plusieurs entreprises, je peux à peu près me décrire. Je suis un optimiste perpétuel: le verre est toujours à moitié plein. Je prends la plupart de mes décisions commerciales stratégiques en fonction de ce qui maximisera les revenus et les bénéfices dans cinq ans, pas aujourd’hui. Je préfère diriger, ne pas être dirigé, et je n’aime pas quand quelqu’un me dit pourquoi nous ne pouvons pas faire quelque chose que je veux faire. J’ai une personnalité de type A et j’aime côtoyer des extravertis avec des personnalités similaires.

Votre directeur financier typique

Ayant travaillé avec de nombreux directeurs financiers, voici quelques stéréotypes que j’ai observés au fil des ans. Ce sont des soucis chroniques: le verre est toujours à moitié vide. Ils prennent la plupart de leurs décisions au jour le jour en fonction de ce qui coûtera le moins d’argent aujourd’hui. Eux aussi aiment diriger et faire entendre leur voix, et leurs idées sont souvent diamétralement opposées aux PDG. Beaucoup ont des personnalités introverties qui fonctionnent mieux dans les coulisses.

Le frottement créé

Voyez-vous le problème ici? Les PDG et les directeurs financiers sont souvent des types de personnes très différents, à la fois dans leur comportement et dans la façon dont ils pensent et mesurent le succès. La relation entre le PDG et le directeur financier peut souvent être un bras de fer, et si elle n’est pas bien gérée, elle peut entraîner de nombreuses frictions et disputes internes.

Mais cela n’a pas besoin d’être une mauvaise chose. Au contraire, cela pourrait être une très bonne chose, car les deux travaillent dans l’intérêt de l’entreprise – le PDG pour le long terme et le CFO pour le court terme. Le PDG et le directeur financier devraient simplement reconnaître leurs différences dès le départ, savoir qu’ils ne réussiront jamais à 100% du temps et se créer des limites raisonnables pour «fléchir leurs muscles», selon le sujet.

Comment créer l’harmonie

Pour moi, la bonne relation entre PDG et directeur financier commence par le recrutement des bonnes personnes pour commencer. Parlant en tant que PDG, sachez simplement que vous devez recruter un directeur financier qui protégera d’abord l’entreprise et ne sera pas d’accord avec tous vos caprices. Il est plus important que vous trouviez quelqu’un qui pense à court et à long terme et qui soutiendra vos décisions de croissance si elles sont basées sur les données et logiques; ne créera pas de pression inutile sur les flux de trésorerie de l’entreprise à court terme; et peut facilement être financé par des investisseurs, si cela est nécessaire. Et en contrepartie, le PDG devrait soutenir les décisions de réduction des coûts du directeur financier si elles sont basées sur les données et logiques (cela vous semble familier?); n’entravera pas matériellement les objectifs de croissance à long terme de la société; et si elle ne suit pas cette décision, l’entreprise risque de fermer ses portes. Il s’agit de trouver le bon équilibre entre le yin (PDG) et le yang (CFO).

Avoir du respect mutuel

Dans tous les cas, le PDG et le CFO doivent respecter les rôles qu’ils jouent chacun dans l’entreprise. Le bon équilibre entre PDG et directeur financier, c’est quand ils sont tous deux satisfaits à 50% 100% du temps. Si l’un ou l’autre est satisfait à 100% du temps, soit vous ne poussez pas suffisamment l’entreprise ou vous êtes sur le point d’imploser.

Un PDG et un directeur financier jouent tous deux des rôles très importants dans la définition de l’orientation future de l’entreprise. Créer le bon équilibre entre les deux est souvent la bonne recette du succès: vous ne bâtissez peut-être pas une entreprise aussi grande que vous le pourriez, mais en même temps, vous pouvez être assuré que vous ne cesserez jamais vos activités et que vous serez toujours capable de vivre pour combattre un autre jour dans les bons comme dans les mauvais moments.

