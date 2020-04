Comment créer un plan de marketing dans un avenir incertain

Bien que les outils et les compétences puissent simplifier la planification, il n’existe aucun moyen scientifique de savoir quand des changements inattendus se produiront sur le marché. La nouvelle pandémie de coronavirus (COVID-19) et l’éloignement social qui l’accompagne en témoignent. Même si votre planification pour 2020 tenait compte des imprévus, il y a de fortes chances que vous n’ayez pas prévu une perturbation aussi colossale et inimitable.

La plupart d’entre nous vivent actuellement au jour le jour et les entreprises doivent faire de même. En raison du type d’interruption causée par COVID-19, certaines organisations n’échouent pas mais prospèrent, notamment les épiceries, les services de livraison et les magasins à grande surface qui se concentrent sur les nécessités quotidiennes. Même les entreprises prospères ont subi des changements importants dans leurs prévisions de demande et leurs chaînes d’approvisionnement. C’est aussi une quasi garantie que leurs plans de marketing ont dû être jetés par la fenêtre pour déplacer les messages afin de se concentrer sur la compassion et de répondre aux nouvelles préoccupations et demandes.

La façon dont les organisations, y compris B2B, envoient leur contenu en ce moment est cruciale. Cependant, recommencer complètement votre plan marketing et changer de vitesse peut être écrasant. Ajustements marketing pour les temps turbulents est une bonne ressource pour vous aider, vous et votre équipe, à démarrer.

Ajout d’agilité à la planification

Agile est un terme qui a pris d’assaut les entreprises américaines au cours de la dernière décennie. Il est né dans le monde de la gestion de projet en tant que méthodologie qui, en termes simples, signifie planifier des projets dans des délais plus courts et être capable de gérer les changements rapidement et plus efficacement, ainsi que de s’appuyer sur la dynamique de l’équipe, pas seulement sur des travailleurs indépendants. Le terme a fait son chemin dans de nombreux domaines d’activité en raison de sa flexibilité et de sa collaboration dans un marché en évolution rapide. L’époque des publicités dans les journaux et des publicités à la radio qui ont été placées des mois à l’avance est passée à l’hyper-vitesse car les plateformes numériques sont devenues la norme.

Avec l’entrée du numérique dans notre vie quotidienne, le marketing a commencé à progresser beaucoup plus rapidement. Les résultats peuvent soudainement être vus et analysés en temps réel. Les équipes ont pu ajuster les plans et les messages en fonction des performances de leurs campagnes. Le numérique nous a également permis de toucher plus de personnes de différentes manières. La distance sociale à laquelle nous participons nous a conduit à travailler à distance, et nous devons désormais nous appuyer plus que jamais sur le numérique. Dans notre vie quotidienne, nos journées de travail et notre façon de planifier l’avenir, le numérique est devenu un incontournable. Si vous ne savez pas comment utiliser les plateformes numériques pour faire face à la crise, explorez les moyens de sortir des sentiers battus.

Faites entrer la planification conventionnelle dans des temps sans précédent

Adopter et profiter pleinement d’un état d’esprit d’agilité est crucial. Dans un avenir prévisible, vous devrez continuer d’être attentif à ce qui se passe chaque jour et d’ajuster la messagerie et les plans au besoin. Cependant, cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas penser à vos futurs plans de marketing et commencer à élaborer vos stratégies.

Si vous ne parvenez pas à organiser la façon de modifier vos plans et vos messages, consultez notre kit gratuit de marketing de crise B2B. Les éléments clés à considérer sont: votre produit ou solution B2B aide-t-il à la situation actuelle; facilite-t-il le travail à distance, fait-il économiser de l’argent aux entreprises et augmente-t-il le retour sur investissement? ou augmenter la sécurité, aider les organisations qui font de la livraison une priorité, etc.? De nombreux produits et services B2B peuvent aider à faciliter la vie de tous les jours dans les circonstances actuelles et il est maintenant temps de le faire savoir.

Les dirigeants devraient également examiner les tendances actuelles de l’industrie. Au cours des dernières semaines, les entreprises ont signalé un passage des produits alimentaires en conserve aux puzzles et aux divertissements familiaux à domicile aux articles de soins personnels et de soins de santé. Nielsen a une étude plus approfondie qui suit les effets du COVID sur certains marchés, ce qui donne un bon aperçu du comportement et des tendances globales.

Lorsque vous regardez au-delà du terme immédiat, vous pouvez commencer à planifier votre plan de 3 à 9 mois. Nous savons que COVID-19, et tous les ravages qu’il a pu puer, ne disparaîtra pas comme par magie dans les trois prochains mois, mais nous nous attendons à ce que plus de «régularité» revienne dans nos vies. Vous trouverez ci-dessous des considérations générales pour planifier votre marketing pour le reste de 2020 et jusqu’en 2021. Comme pour tout bon plan, vous devrez peut-être changer si des développements plus inattendus surviennent.

3 mois

Il est maintenant temps d’examiner comment certains des éléments suivants pourraient avoir un impact sur votre produit ou service. Dans trois mois, nous verrons très probablement:

Suppression des restrictions de distanciation sociale Certaines personnes retournent dans leur environnement de travail et certains voyages à distance commencent à reprendre lentement dans les thèmes du marketing et de la publicité Les plateformes SaaS en croissance De nouveaux types d’entreprises émergent des besoins nés de cette crise, par exemple les produits et services qui améliorent les performances et la sécurité numériques Les idéologies de la santé physique, mentale et spirituelle seront plus courantes et les entreprises qui les promouvront ou les utiliseront sera plus banal

6 mois

Dans six mois, nous nous attendons à retrouver une sorte de normal pré-COVID-19. Il y aura très probablement des tendances qui persisteront et devraient être gardées à l’esprit lors de la planification. Réfléchissez à la façon dont les futurs changements de comportement des consommateurs auront un impact sur votre produit ou service et appliquez-vous à la façon dont vous devrez commercialiser. Prédictions pour les tendances qui influenceront après COVID-19:

La distance sociale sera probablement terminée depuis quelques mois.Plus de gens utiliseront la conférence dans leur vie quotidienne, y compris en continuant à être une alternative populaire, sinon la norme, dans les situations de travail.Le travail à distance sera plus courant et les entreprises seront plus ouvertes à cela. Les entreprises de brique et de mortier et les restaurants commenceront à prospérer et à redevenir stables Les activités de livraison pourraient diminuer un peu mais rester stables au fur et à mesure que de nouveaux clients expérimentent et profitent de la commodité De plus en plus de plates-formes basées sur le SaaS apparaîtront, certaines avec des solutions qui sont nouvelles pour leurs industries. les organisations connexes commenceront à se former, à prospérer et à devenir une valeur clé pour de nombreuses entreprises. Le voyage devrait rebondir et redevenir normal pendant les vacances.

Les trois à six prochains mois fourniront des données précieuses sur les performances de votre produit ou service et vous permettront de définir des objectifs mieux définis en fonction de ces mesures. Il est essentiel que vous analysiez régulièrement vos données au cours de la semaine et des mois à venir, plus que jamais auparavant, elles sont essentielles à la santé de votre entreprise.

La nouvelle normale et au-delà

Alors que vous commencez à vous tourner vers 2021, vous devriez être en mesure de ramener votre objectif marketing à «normal». N’oubliez pas d’être flexible et d’ajuster au besoin pour suivre ce qui se passe à l’échelle mondiale, d’un point de vue économique et d’un point de vue sanitaire. Si vous et votre équipe restez vigilants et agiles, votre organisation B2B devrait être capable de résister aux circonstances intenses qui nous attendent.