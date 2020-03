Comment créer une culture d’apprentissage en milieu de travail

Pour insuffler à votre entreprise la recherche de connaissances, montrez que vous apprenez aussi

La création d’une culture d’apprentissage sur le lieu de travail consiste à favoriser un environnement qui donne aux gens les moyens d’acquérir des connaissances. C’est important pour l’évolution individuelle, mais c’est aussi important pour la croissance d’une entreprise dans son ensemble.

Selon Deloitte, les entreprises ayant une culture d’apprentissage continu sont 46% plus susceptibles d’être les premières sur le marché et 58% plus préparées à répondre à la demande future. De plus, ils ont également une capacité supérieure de 26% à fournir des produits de qualité et une productivité des employés supérieure de 37%.

Donc, si vous souhaitez favoriser une culture d’apprentissage dans votre entreprise, voici quelques bons points de départ.

Apprenez à votre équipe à commenter.

Pour qu’il y ait une culture d’apprentissage, vos employés doivent apprendre à donner et à recevoir efficacement des commentaires. De nombreux managers et membres de l’équipe ne donnent que des commentaires positifs, car il est parfois plus facile de laisser les choses glisser. Ils ont peur de donner des commentaires négatifs de peur de blesser les sentiments de quelqu’un, de se faire repousser, d’être détesté ou de se voir remettre en question leur propre autorité. Mais la rétroaction négative a du pouvoir. Les employés doivent être conscients de leurs limites pour susciter leur curiosité et leur désir d’apprendre et de s’améliorer.

Mais surtout, les commentaires négatifs doivent être donnés de manière constructive. Selon The Journal of Health Specialties, la rétroaction constructive doit être:

Immédiat

Spécifique

Sans jugement

Précis

Vu comme «utile»

Plus important encore, les commentaires constructifs doivent inclure des plans d’amélioration concrets et suggérés. Lorsque votre équipe peut donner et recevoir des commentaires constructifs, elle pourra continuellement apprendre les uns des autres et améliorer ses compétences. En tant que leader, une façon de faire avancer les choses sur des commentaires constructifs est de donner aux gestionnaires et aux membres de l’équipe une structure formelle pour critiquer le travail de chacun, et organiser des réunions au cours desquelles vous démontrez le processus idéal.

Utilisez le coaching peer-to-peer.

En plus d’enseigner à votre équipe à donner des commentaires constructifs, vous pouvez également utiliser le coaching entre pairs pour créer une culture d’apprentissage sur le lieu de travail. Vous pouvez faciliter le coaching entre pairs en jumelant simplement un membre d’équipe senior et un membre d’équipe junior pour travailler ensemble sur un projet particulier.

Vous pouvez également faire passer le coaching entre pairs au niveau supérieur en mettant en œuvre un programme similaire à celui de Google. Le programme «Googler to Googler» permet aux employés de tous les différents départements d’animer des cours sur des sujets professionnels et extrascolaires tels que la gestion, la pleine conscience, le design thinking et même le kickboxing. Avec un système de coaching peer-to-peer comme celui-ci, vos employés peuvent prendre en charge leur propre apprentissage en choisissant les cours auxquels s’inscrire. De plus, les «professeurs» des classes sont capables de partager leurs connaissances et leurs passions personnelles, et de développer en même temps leurs compétences en leadership.

Offrir des opportunités d’apprentissage autonome en ligne.

Plutôt que de forcer les membres de votre équipe à assister à un atelier ou à une leçon, vous devez leur fournir des opportunités d’apprentissage en ligne autonomes. Selon une recherche de l’Université de Birmingham, les employés ayant un niveau d’autonomie plus élevé dans leur travail ont signalé des effets positifs sur leur bien-être général et des niveaux plus élevés de satisfaction au travail.

Par exemple, vous pouvez utiliser un système de gestion de l’apprentissage (LMS) pour rassembler du matériel d’apprentissage pour votre équipe. Cela peut inclure des documents, des vidéos, des enregistrements de webinaires, des diaporamas et plus encore. Vos employés peuvent alors accéder à la plateforme à tout moment et de n’importe où pour commencer à apprendre à leur propre rythme. Plus vous fournissez de documents dans différents formats, plus les membres de votre équipe trouveront probablement quelque chose qui les intéresse.

Donnez l’exemple.

Peut-être plus important encore, si vous voulez créer une culture d’apprentissage sur le lieu de travail, vous devez mettre en pratique ce que vous prêchez. Si vous essayez d’inculquer des commentaires constructifs ou un coaching entre pairs dans un environnement où ce comportement n’est pas la norme, cela peut nécessiter des efforts de leadership continus pour démontrer le type de comportement que vous espérez que les membres de votre équipe reproduiront.

Par exemple, dans notre entreprise, nous organisons des réunions mensuelles «Mairie» pour partager les nouvelles de l’entreprise. À la fin de ces réunions, les membres de l’équipe peuvent poser toutes les questions qu’ils peuvent avoir. Souvent, les employés saisissent cette occasion pour me demander si j’ai appris quelque chose d’intéressant lors d’une conférence, d’un atelier ou d’une réunion à laquelle j’ai récemment assisté. C’est un excellent moyen de partager les nouvelles choses que j’apprends, et aussi d’avoir des membres de l’équipe pour discuter ou s’engager avec ces idées. La façon la plus importante pour un leader de favoriser une culture d’apprentissage est peut-être de montrer qu’il est toujours à l’écoute et ouvert à l’apprentissage de ses employés. Cela peut être démontré dans les paramètres de groupe, mais aussi dans des interactions plus personnelles. Si vous découvrez qu’un membre de l’équipe a un passe-temps ou bien des connaissances sur un sujet qui vous intéresse, n’hésitez pas à lui poser des questions à ce sujet. Laissez-les vous apprendre quelque chose.

