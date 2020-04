Comment créer une liste de diffusion qui ne décevra pas vos attentes

Chaque fois que je me lance dans une entreprise, j’ai des attentes et l’échec n’est pas du tout sur la liste. J’ai toujours la ferme conviction que si je connecte les points correctement, les résultats seront positifs, me faisant avancer à un autre niveau de la vie.

Quand je suis entré dans le marketing par courriel, je jetais juste un coup de feu dans le noir. La raison était simplement parce que je n’avais ni entraîneur ni guide pour me tenir la main.

Mais l’attente inattendue qu’est l’échec est venue frapper. Je voulais une liste de personnes réelles qui ouvriraient mes campagnes, cliqueraient sur mes liens et achèteraient tout ce que je faisais la promotion.

La dernière fois que j’ai vérifié, tous ceux qui dirigent une entreprise en ligne avec une activité de création de liste visent à créer une liste de personnes réelles qui passeraient par ces étapes:

Recevez les campagnes directement dans la boîte de réceptionOuvrez les messages et lisez-les Cliquez sur les liens dans le message (sauf le lien de désabonnement) Prenez les mesures nécessaires une fois sur la page de destination.

Et ce sont certainement vos attentes si vous créez une liste de diffusion pour votre entreprise en ligne. Alors, comment vous assurez-vous que vos attentes ne sont pas interrompues?

Que se passe-t-il si vos messages ne sont pas livrés directement dans la boîte de réception (médiocre délivrabilité)? Que se passe-t-il si vos abonnés ont effectivement reçu vos messages dans leur boîte de réception mais ne cliquent jamais pour l’ouvrir? Et si ils ouvrent et cliquent sur le Se désabonner lier ou signaler votre message comme spam? Que se passe-t-il s’ils cliquent sur votre page de destination et quittent sans prendre aucune action requise?

La plus grande attente de tout responsable marketing est que l’abonné prenne des mesures importantes sur la page de destination. Peu importe le nombre de messages nécessaires dans une campagne visant à déplacer progressivement l’abonné vers une action bien appréciée.

Tout dépend de votre stratégie de marketing. Peut-être que vous voulez que l’abonné passe à l’action en lisant un seul message ou que vous souhaitiez les conduire progressivement à travers une série de messages d’échauffement jusqu’à l’étape finale. Tout ce que vous voulez probablement, c’est cette action finale:

Vous voulez qu’ils achètent un produit ou un service Vous voulez qu’ils s’inscrivent à un webinaire ou à tout autre événement Vous voulez avoir leur avis sur quelque chose Vous voulez qu’ils consultent votre nouveau blog et partagent sur les réseaux sociaux ou commententEtc

Ce ne sont là que quelques attentes sur la page de destination de vos campagnes. Parfois, j’envoie un message à ma liste et tout ce que j’attends est juste un clic pour ouvrir et lire le contenu. Cela se produit lorsque je souhaite donner des informations générales à mes abonnés sans lien vers une page pour toute autre action.

Dans ce cas, mon taux d’ouverture me dit à quel point je suis proche de mes attentes, qui se situent souvent au-dessus de 60%. La plupart du temps, j’obtiens jusqu’à 80% de taux d’ouverture, ce qui est bien au-dessus de ma moyenne de l’industrie. Je vais partager avec vous certaines des stratégies de cet article.

4 étapes pour construire une liste d’email qui ne décevra pas vos attentes!

1 – Obtenez vos campagnes directement dans la boîte de réception:

C’est la partie la plus difficile du marketing par e-mail. La raison en est qu’à chaque étape de la construction de la liste et de sa commercialisation, il existe des obstacles à la livraison. Voici quelques conseils pour améliorer la délivrabilité de votre boîte de réception

Choisissez un fournisseur de services de messagerie électronique fiable (ESP): Mon expérience dans le passé a été amère car mon choix d’un ESP a été déterminé par le prix. Méfiez-vous de tout service bon marché et attrayant. Faites attention à d’autres facteurs et vous découvrirez peut-être une raison de rester à l’écart.Amener de vraies personnes à s’inscrire: Il est facile de guider de vraies personnes vers votre liste de diffusion et d’éviter les adresses et les robots non valides. Implémentez simplement le double opt-in sur tous vos formulaires d’inscription. Utilisez des procédures d’inscription basées sur les autorisations. Ce n’est généralement pas une bonne idée d’utiliser des outils de collecte d’e-mails. Vous vous retrouvez avec une liste massive d’abonnés invalides et non pertinents. Concentrez-vous sur la qualité (ciblée) et non sur la quantité: Un facteur de succès très crucial est la pertinence. Ne vous contentez pas de voir votre liste grossir. La taille n’est pas toujours importante. Assurez-vous que des personnes intéressées par vous s’abonnent à votre liste.Évitez les mots déclencheurs de spam: Certains mots doivent être évités dans vos messages. Généralement, ce sont des mots qui sont présents dans la plupart des e-mails marqués comme spam par les utilisateurs. Chaque fois que vous utilisez ces mots, votre score de spam augmente. Ces mots diffèrent d’une industrie à l’autre. Vous voudrez peut-être consulter cet article pour une longue liste de déclencheurs de spam classés par secteurs.2 – Demandez-leur d’ouvrir vos messages:

C’est une chose d’acheminer vos messages dans la boîte de réception de votre abonné. C’est une autre chose que de faire en sorte que cet abonné clique et ouvre le message. Comme vous, je reçois chaque jour des centaines d’e-mails dans ma boîte de réception. Dois-je ouvrir tous ces messages? Non!

Voici trois facteurs qui influencent les taux d’ouverture de tout e-mail atteignant les boîtes de réception des abonnés:

Reconnaissance du nom de l’expéditeur: Une fois que les abonnés se sont inscrits à votre liste, ils savent que vous êtes John Doe. Si votre nom d’expéditeur est St. John D., vous les induisez en erreur. Il est probable qu’une grande partie d’entre eux ne vous reconnaîtra pas. Cela peut fortement affecter votre taux d’ouverture.Faites attention à vos lignes d’objet: Les lignes d’objet sont simplement un résumé du contenu du message. S’ils sont ennuyeux et stupides, ils poussent vos abonnés à passer au message suivant sans ouvrir le vôtre. S’ils sont trompeurs, ils les ennuieront simplement et vous les verrez bientôt cliquer sur le bouton de désabonnement.Envoyez des messages au bon moment: Vous avez probablement des abonnés de différents emplacements géographiques. Cela signifie des différences de temps. Au moment où vous pensez qu’il est 13 h 00 GMT, vous avez 4 heures d’avance sur l’heure de l’Est. Cela a d’énormes implications sur votre taux d’ouverture. Heureusement, de nombreux ESP premium vous permettent de définir l’heure d’envoi pour différents fuseaux horaires.3 – Faites-leur cliquer sur les bons liens

Chaque e-mail que vous envoyez aujourd’hui depuis un ESP de bonne réputation comporte le lien de désabonnement comme exigence de spam. Vous ne pouvez rien y faire et votre pire expérience est de faire cliquer sur ce lien par vos abonnés. Chaque clic sur ce lien signifie un abonné perdu.

C’est pourquoi vous devez vous assurer de ne recruter que les bonnes personnes et de ne pas les ennuyer avec des lignes d’objet ennuyeuses ou trompeuses, des messages non pertinents, des envois trop nombreux, etc.

Voici quelques conseils utiles:

Soyez personnel dans vos messages. Écrivez du point de vue des résultats et pas seulement des attentes Ne soyez pas trop promotionnel. Construisez une relation plus personnelle qu’affaire avec vos abonnés Évitez les réclamations folles et soyez modéré4 – Demandez-leur de prendre la bonne mesure sur la page de destination.

Si vous conduisez vos abonnés vers une ressource externe, vous devez faire attention de ne pas les irriter. Assurez-vous qu’il y a quelque chose pour eux. Mettez-les en haut de votre liste. Si ce que vous voulez qu’ils vérifient n’a aucune valeur pour eux, vous feriez mieux de ne pas envoyer le message.

Les commerçants ont brûlé leur liste en raison de pulsions commerciales égoïstes. Les lecteurs se sont abonnés à votre liste car ils attendent de votre aide. Ils ne se sont pas inscrits pour vous faire gagner de l’argent avec leur portefeuille. Si vous ne leur donnez pas la valeur attendue, vous les verrez s’éloigner.

Conclusion

Lorsque vous créez une liste de personnes réelles, évitez tout ce qui semble être un raccourci. Suivez les étapes pour développer naturellement votre liste et traiter de manière responsable avec vos abonnés. Une fois qu’ils gagneront votre confiance, vous obtiendrez des résultats passionnants.