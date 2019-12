Comment définir et atteindre des objectifs de marketing de contenu exploitables

Votre entreprise dépend de son contenu pour générer du trafic organique vers votre site Web, générer des ventes, développer votre liste de diffusion, etc. Les gens ne feront pas confiance à votre marque ou n'y investiront pas sans en savoir plus à ce sujet au préalable, c'est pourquoi votre stratégie de marketing de contenu doit être concrète et pratique.

Environ 63% des spécialistes du marketing affirment que leur principal défi en matière de contenu est de générer du trafic et de générer des prospects. Le contenu est quelque chose avec lequel les entreprises de tous les secteurs luttent sous une forme ou une autre. Si vous ne prenez pas le temps d'étudier votre stratégie actuelle pour en créer une meilleure, vous ne pouvez pas vous attendre à atteindre vos objectifs et à améliorer les conversions.

Voici quelques conseils pour vous aider à créer des objectifs solides pour le contenu de votre entreprise.

Passez en revue vos analyses

Avant de prendre des mesures pour créer de nouveaux objectifs pour votre contenu, vous devez effectuer une analyse approfondie. Vous ne pouvez pas savoir ce qui doit changer si vous n’avez rien à faire. Savoir où se trouve votre site Web et son contenu auprès des lecteurs vous indique ce que vous devez faire ensuite pour réussir.

Examinez attentivement les analyses de votre site Web pour voir quelles parties de votre site gagnent du terrain et lesquelles restent périmées. Pour qu'un site Web prospère, il a besoin d'un engagement positif de ses utilisateurs. À moins que votre site Web ne soit nouveau, vous devez disposer de suffisamment de données analytiques pour tirer des conclusions sur les prochaines étapes de votre stratégie de marketing de contenu.

Faites attention aux pages Web qui suscitent beaucoup d'engagement et reviennent aux visiteurs. De quoi s'agit-il? Combien de temps durent-ils? Pourquoi résonnent-ils avec vos lecteurs? Faites de même avec votre contenu peu performant pour voir où existent les lacunes afin de pouvoir les éliminer plus tard.

Évaluer les lacunes

Si vous avez du contenu qui ne fonctionne pas bien avec votre public cible, cela signifie qu'il y a des lacunes de contenu dans votre stratégie actuelle. Pour trouver ces lacunes, vous devez les rechercher activement et les identifier, ce qui n'est pas toujours une tâche facile. Cependant, vous pouvez utiliser votre public et vos concurrents pour vous aider.

Jetez un œil à vos concurrents et à leur contenu pour voir ce qui fonctionne pour eux et ce qui ne fonctionne pas. Étudiez leur contenu comme s'il s'agissait d'une recherche précieuse dont vous avez besoin pour améliorer votre marque. Faites attention à leurs sujets, à leur style d'écriture, à leurs mots clés et à leur public cible. Pour qui écrivent-ils? Quel contenu suscite le plus d'engagement et de reconnaissance? Comment font-ils la promotion organique de leurs produits et services à travers leur contenu?

Utilisez votre public cible pour en savoir plus sur ce qu'il attend de vous et comment vous pouvez le lui donner. Créez un sondage auprès des clients pour leur poser des questions spécifiques qui vous rapprocheront d'une stratégie de marketing de contenu efficace.

Dans votre enquête, vous pouvez poser aux utilisateurs des questions telles que:

Quel type de contenu vous intéresse le plus?

Avec quoi as tu besoin d'aide? Quels sont vos points douloureux? Comment notre marque peut-elle vous apporter des solutions?

Qu'aimez-vous ou détestez-vous de nos produits?

Lorsque vous consommez notre contenu, qu'est-ce qui vous fait rester ou partir?

Fixez des objectifs SMART

Il existe différents types d'objectifs que vous pouvez définir pour votre plan de marketing de contenu, mais il vaut mieux utiliser des objectifs SMART.

SMART signifie des objectifs qui sont:

Spécifique: ce que vous essayez d'accomplir, qui vous visez, quand vous voulez atteindre votre objectif

Mesurable: quelles métriques vous allez utiliser, comment vous allez mesurer et suivre vos progrès grâce à des KPI ou à d'autres critères

Atteignables: objectifs que vous êtes réellement en mesure d'atteindre et qui ne sont pas hors de portée

Pertinent: dans quelle mesure vos objectifs sont-ils pertinents pour une vue d'ensemble

En fonction du temps: définir des objectifs dans un délai afin de les atteindre plus rapidement

Source d'image

Que votre objectif de contenu soit de créer une stratégie de marketing par e-mail qui accroisse votre liste de diffusion ou d'améliorer vos articles de blog, vous avez besoin d'une méthode organisée pour voir les résultats. Si vous ne parvenez pas à couvrir les bases de votre stratégie de marketing de contenu nouvelle et améliorée, elle continuera de présenter des lacunes. La définition d'objectifs SMART vous garantit des résultats et une croissance positifs à la fin de votre campagne.

Conclusion

Si votre marque va produire du contenu qui résonne auprès des lecteurs et augmente les conversions, elle doit définir les objectifs appropriés. Ces étapes vous aideront certainement, vous et votre équipe, à élaborer un plan plus intelligent pour votre contenu qui aidera votre entreprise à atteindre ses objectifs marketing.